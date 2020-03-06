 В Сумах из-за коронавируса ввели ограничения на проведение массовых мероприятий

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сумского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Заслушав специалистов, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла ряд мер по недопущению коронавирусной инфекции COVID-19 в Сумах:

установить режим повышенной готовности для всех подразделений городского совета на период риска распространения коронавирусной инфекции;

ограничить проведение совещаний, конференций и заседаний с участием большого количества человек (по возможности осуществлять их с использованием средств электронной дистанционной связи)

ограничить проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий к улучшению эпидемической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

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Также, согласно решению комиссии, с завтрашнего дня учебные заведения города должны обеспечить дезинфицирующими средствами и средствами личной защиты.

Отдел транспорта, связи и телекоммуникационных услуг будет контролировать проведение дезинфекции в коммунальном и частном пассажирском транспорте.

Сумчанам комиссия рекомендовала ограничить посещение мест больших скоплений людей и пользование пассажирским транспортом с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 контактным и капельным путем.

Руководителям организаций, предприятий и учреждений частной и коммунальной собственности, рекомендовано соблюдать стандартные рекомендации для профилактики заболевания COVID-19 и недопущения к исполнению обязанностей работников с симптомами острых респираторных заболеваний, особенно в сфере обслуживания населения.

Также будут введены ограничительные мероприятия в стационарных отделениях лечебно-профилактических учреждений относительно посещений госпитализированных больных, в том числе - детей, беременных, рожениц.

В отделе образования г. Сумы предложили не проводить любые экскурсионные поездки школьников, конкурсы, фестивали и спортивные соревнования, передает ТСН. Ранок. Исключение сделали только для дошкольников - в детских садах разрешили провести традиционные весенние утренники, пишет ТСН.