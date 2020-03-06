EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  1357  20
Все про:Кабмин (11788) Дмитрий Дубилет (112) Шмыгаль Денис (35)

 Дубилет отдохнет и продолжит работать в команде Кабмина, - Шмыгаль

Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет остается в правительственной команде и вернется к работе после отдыха.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1.

"Мы не отказывались ни от одного члена нашей команды. Предыдущее правительство это команда и каждый из них может найти себя и работать на пользу Украины, и мы не собираемся отказываться ни от одного, в том числе от господина Дубилета... Он в команде, он сейчас едет отдохнуть и будет продолжать работать", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что пока нет определенной должности, которую займет Дубилет. При этом Шмигаль отметил, что к работе Дубилета на должности Министра Кабинета Министров претензий не имеет.

"Мы переформатировали нашу команду, переформатировали Правительство, считая, что так Правительство будет более эффективным. Вопрос не в должностях, а в эффективности людей, которые выполняют определенные функции и роли для того, чтобы получить наилучший результат", - добавил Шмыгаль.

Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и одобрила состав нового правительства. В частности, депутаты назначили Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.

Сам Дубилет заявил, что проекты, которые он начал в правительстве, не завершены, и поэтому он планирует обсудить формат своей дальнейшей работы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин запустит пилотный проект, позволяющий решить проблему поддельных лекарств, - Дубилет

Источник: https://censor.net.ua/n3179826
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Цікаво, чим це Дубілет так пемепрацювався? Невже переписом населення?
 показать весь комментарий
 
 
Це їм колега Галустян підкинув:-" Золотой ты человек... Все о стране думаешь... Отдохнуть тебе нужно................"
 показать весь комментарий
 
 
😂😂😂 шо безкоштовно буде працювати? шо ви там смалите
 показать весь комментарий
 
дякуємо, вже й без тупілєта кількість "українців" в Кабміні просто зашкалює
 показать весь комментарий
 
 
Ага,сделайте его космонавтом кабинета министров,что бы мог качественно всех лугандонцев посчитать.
 показать весь комментарий
 
Отдохнет ...и продолжить пилить миллионы из бюджета на свое копеечное приложение "дия"....
 показать весь комментарий
 
Запарився бідошка! Ну відпочинь синку, від трудів праведних...
 показать весь комментарий
 
 
"и пришёл я на байковэ
где он лёг отдохнуть" (С)
 показать весь комментарий
 
мотнется на родину в Хайфу и с новыми силами посчитает что-нибудь ненужное...
 показать весь комментарий
 
 
клоунів не так багато...на всі посади не вистачає, тому туди додали багато ригів.
 показать весь комментарий
 
 
У чуваков и чувих это уже системность - отдыхать. Тон задаёт величайший лидер современности
 показать весь комментарий
 
я тоже умею умножать на 0,88! - почему ж меня не берут?!
 показать весь комментарий
 
в столбик или на логарифмической линейке ? ну вы гигант Дубілет відпочине і продовжить працювати в команді Кабміну, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4803
 показать весь комментарий
 
башка у него есть , только занимается не тем
 показать весь комментарий
 
главное Дубилета не пускать в песочницу, а то кроме кошечек и собак ещё и он нагадит.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх