 Дубилет отдохнет и продолжит работать в команде Кабмина, - Шмыгаль

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1.

"Мы не отказывались ни от одного члена нашей команды. Предыдущее правительство это команда и каждый из них может найти себя и работать на пользу Украины, и мы не собираемся отказываться ни от одного, в том числе от господина Дубилета... Он в команде, он сейчас едет отдохнуть и будет продолжать работать", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что пока нет определенной должности, которую займет Дубилет. При этом Шмигаль отметил, что к работе Дубилета на должности Министра Кабинета Министров претензий не имеет.

"Мы переформатировали нашу команду, переформатировали Правительство, считая, что так Правительство будет более эффективным. Вопрос не в должностях, а в эффективности людей, которые выполняют определенные функции и роли для того, чтобы получить наилучший результат", - добавил Шмыгаль.

Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и одобрила состав нового правительства. В частности, депутаты назначили Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.

Сам Дубилет заявил, что проекты, которые он начал в правительстве, не завершены, и поэтому он планирует обсудить формат своей дальнейшей работы.

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