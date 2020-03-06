 Кабмин продолжит сотрудничество с МВФ и другими кредиторами Украины, - Шмыгаль

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.
"Смена правительства означает, что мы хотим еще более качественных и быстрых реформ в Украине. Правительство продолжит взвешенную фискальную политику и конструктивное сотрудничество с Международным валютным фондом и другими кредиторами Украины. Достижение долгосрочного благосостояния граждан и устойчивый экономический рост - это наша общая цель", - говорится в сообщении.
По словам Шмыгаля, правительство готово принять новые вызовы и активнее продвигаться на пути реформ и интеграции с Европейским Союзом.
міжнароднийколомойський валютний фонд.
Зе, ты же обещаль, мы же не попрошайки
Рюкзакович скоро йому рукзачка піджене
Ніхто грошей не дасть, під нового премьєра, це 100%
Попереду дефолт, як заповідав бабуся *****, та війна.
На какие деньги столько имущества и вилла в Италии?
Ведь любой желающий может прикинуть стоимость парохода и вычислить сколько налогов надо было заплатить ?
Чему удивляться шо дырка в бюджете, если команда сама налогов не платила