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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11788) МВФ (2798) Евросоюз (12803) Шмыгаль Денис (35)

 Кабмин продолжит сотрудничество с МВФ и другими кредиторами Украины, - Шмыгаль

Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль завил, что Кабмин будет продолжать взвешенную фискальную политику и сотрудничество с Международным валютным фондом и другими кредиторами Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

"Смена правительства означает, что мы хотим еще более качественных и быстрых реформ в Украине. Правительство продолжит взвешенную фискальную политику и конструктивное сотрудничество с Международным валютным фондом и другими кредиторами Украины. Достижение долгосрочного благосостояния граждан и устойчивый экономический рост - это наша общая цель", - говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, правительство готово принять новые вызовы и активнее продвигаться на пути реформ и интеграции с Европейским Союзом.

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Кабмин продолжит сотрудничество с МВФ и другими кредиторами Украины, - Шмыгаль 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179824
 
 
 Топ комментарии
 
Знаємо ми тих інших кредиторів - міжнародний коломойський валютний фонд.
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Хрен ви що отримєте звідти. Ідійоти.
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Знаємо ми тих інших кредиторів - міжнародний коломойський валютний фонд.
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здається холобородько скоро піде в тому напрямку Кабмин продолжит сотрудничество с МВФ и другими кредиторами Украины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4198
Рюкзакович скоро йому рукзачка піджене
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відповідь МВФ: "хєрвам"
Ніхто грошей не дасть, під нового премьєра, це 100%
Попереду дефолт, як заповідав бабуся *****, та війна.
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главное больше бабла наберите и по карманам, а потом и в оман можно.
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МВФ не гулящая девка, она не привыкла меня так часто партнеров. Но мечтать не вредно, особенно зебебубочкам ждущим улучшения их прозябания
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Бацька Лукашенко предложил блоку НАТО провести совместные учения под Витебском.Удар в спину плешивому... Кабмин продолжит сотрудничество с МВФ и другими кредиторами Украины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 608кремлевскому окурку
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Та да.За рік вже на дохріна наспівпрацювали.Вже тричі місія їде,розводячи руками. після плідної співпраці з офігєнними перспективами.
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Лозунг Не Верь,Не Бойся,не Проси,это о РАБссии нищебродской
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" ... Кабмин продолжит сотрудничество с МВФ..." Осталось только уговорить МВФ сотрудничать с этими зелеными презервативами ))).
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Китай отказался покупать РАБссиянскую нефть и газ на 40% прежних поставок.Удар в спину кремлю.Одни паБЕДЫ Путлера. Кабмин продолжит сотрудничество с МВФ и другими кредиторами Украины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6952Коронавирус однако
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Вот зебилы выбрали себе власть , а теперь ноют про пенсии?
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А кто спрашивал БУБОЧКУ как он платил налоги от своего бизнеса? Кто проверял?

На какие деньги столько имущества и вилла в Италии?

Ведь любой желающий может прикинуть стоимость парохода и вычислить сколько налогов надо было заплатить ?

Чему удивляться шо дырка в бюджете, если команда сама налогов не платила
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И ещё вопрос - а в какой стране бубочка платил налоги - в Украине или агрессору?
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зачем давать деньги банановой республике?не в коня корм!не при этой власти
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шо снова? ,,,18 фиктивных лярдов от куйла как "папиредникам" другой инвестор...про которого бабломойский гаварил
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замість, нарешті, злізти з кредитної голки та почати справжні системні реформи..круто..
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