 Кабмин продолжит сотрудничество с МВФ и другими кредиторами Украины, - Шмыгаль

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

"Смена правительства означает, что мы хотим еще более качественных и быстрых реформ в Украине. Правительство продолжит взвешенную фискальную политику и конструктивное сотрудничество с Международным валютным фондом и другими кредиторами Украины. Достижение долгосрочного благосостояния граждан и устойчивый экономический рост - это наша общая цель", - говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, правительство готово принять новые вызовы и активнее продвигаться на пути реформ и интеграции с Европейским Союзом.

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