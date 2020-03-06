 Украинские власти обращались в инжиниринговые компании, изучая возможности по возобновлению водоснабжения Крыма, - Бутусов

Об этом на своей странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Слова премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подать воду в Крым - это, как понятно из программы, отнюдь не было оговоркой. Извинился премьер потом, после того как два часа почитал комментарии в фейсбуке. Я знаю, что представители властей обращались в ряд украинских инжиниринговых компаний, изучая возможности по возобновлению водоснабжения Крыма. Были даны реальные конкретные запросы на проектирование. И я знаю людей, которые отказались этот заказ исполнять", - подчеркнул журналист.
"Так что слова Шмыгаля - это не случайность, это зондирование общественного мнения. Когда 12 февраля последовало заявление о подаче воды в Крым от Давида Арахамия, и была получена гневная реакция общественного мнения, это как видно, ничему не научило Кабмин. Интересно, будут ли сделаны выводы сейчас. Потому что если Шмыгаль продолжит реализацию проекта с водой для оккупированной территории, то он имеет все шансы побить рекорд своего предшественника по скорости утраты должности", - отметил Бутусов.
Напомним, 12 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямой" назвал допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крыму в обмен на вывод российских войск с Донбасса.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?" - Чубаров сравнил заявление главы фракции "Слуги народа" со сдачей всех украинцев полуострова. ВИДЕО
"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое пошел бы, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, лично я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.
Его заявление раскритиковал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров : "Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?".
Позже Арахамия уточнил, что высказал лишь свою личную позицию, а не позицию своей политсилы.
Вчера премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Россией Крым. По его мнению, отказ от такого шага приведет к гуманитарной катастрофе.
Беда только в том, что сомнения быдла основаны только на колбасе и платежках.
1. Молодежь которая голосовала "по приколу" не осознавая последствий своего поступка.
2. Зомбированые 95 кварталом которые утратили чувство реальности и живут в мире сериалов и комедийных шоу.
3. Пророссийская - колона потомки НКВДистов, переселенцев раши, лиц утративших национальную память, капитал для которого вообще не существует национальных интересов.
4. Отголоски совдеповской эпохи "лишь бы не было войны".
Первые две группы начинают прозревать, они же и поднимутся на протестные акции.
Все він знає.
Ну хто ще купує їх продукцію?! Навіть в Україні воно офіційно дотаційне!
а шмыгаль воду проговорился подавать на их военные базы
"сухие" земельные паи владельцы отдадут "налоговикам" бесплатно, за долги
І як цим потенційним зрадникам можна довірити керування військами
Кодекс
@KodeksuNET
напомните нам, что предложил Путин в Париже?! Кроме капитуляции и вступления в ГУЛАГ - НИЧЕГО! Тогда какого хрена этот премьер Шмурдяк и НеЛОХ мычат про воду в Крым?! Кто этих дебилов за язык тянет?!
Это был ДЖОКЕР в рукаве, а они его сбрасывают без переговоров - ДАРОМ!
Нет в мире такой варварской страны которая бы своему народу отключила свет и вода В НАКАЗАНИЕ ЗА ТО ЧТО ИХ ЗАХВАТИЛИ ТЕРРОРИСТЫ!!!!
У нас же АТО????
В чем я ошибаюсь???
Заранее знаю что аргументов не будет. Будут только оскорбления.
А чего ещё ждать от людей бросающих камни в своих сограждан пострадавших в Китае и выключающих свет и воду постращавшим от Российской агрессии.
Я Патриот Украины. Так как для меня люди это СТРАНА!!!
А всем кто пишет что жители Крыма предатели им надо к Сталину.
Вы хотите крым обратно без крымчан. Все крымчане как вы говорите - чемодан вокзал Россия....
Сталин так же татарам сказал. Чемодан вокзал Сибирь или Казахстан.
Народ ВЫ ВАРВАРЫ!!
Украина це Россия. Не Европа.
Европейские ценности вам не ведомы!!!
Уже смешно.
Потому, что Украина стерпела предыдущие днища, пробитые Зе-властью, стерпит и новые.
Главной ошибкой людей, которые пытаются спорить с Зеленским, состоит в том, что они слушают, что он говорит. Все что Зеленский говорит никакого значения не имеет, ибо то что он скажет завтра может быть полностью противоположным. тому что он говорит сегодня.
Хор проституток типа "кулеб", которые две недели назад "вода только после деоккупации, а сегодня - "вода украинцам в Крыму" - это лишь проституция больших мальчиков.
Сразу же , чтобы снять вопрос о воде. В условиях дефицита воды, надвигающегося на Украину в связи с бесснежной зимой, это означает только одно - все то, что доплывет до юга после забора воды всеми, будет разделено еще и на Крым. Это означает -
Во-первых - "безводный режим" Херсонской, Николаевской и части Днепропетровской области. Регионам с 80% поддержкой Зеленского. Херсонская может забыть о поливном земледелии. Ну извините, господа "любители приколов" - это будет еще один "прикол".
Во вторых - мы с нетерпением ждем вынесения собственно решения об этом. Подписавшему документ - приз статья 111 УК Украины.
Вопрос о земле. Этот вопрос никогда не был приоритетом Зеленского и интересовал его только с точки зрения собственной выгоды и как условие получения кредита МВФ.
Мы писали много по этому вопросу. "Стараниями" Ермака вопрос о "выгоде" для Зеленского благополучно завален. Кредит МВФ тоже.
Позволить себе растревожить "62% тех кто против" Зеленский не может - потому "референдум", "только украинцам".
Так что запомните навсегда , главной сутью того, что говорит Зеленския всегда является то, от чего он хочет отвлечь внимание созданием очередного информационного шума. Важно занять людей чем то другим и протянуть еще немножко, до очередного кризиса...
Что же это?
Во-первых - это катастрофическая ситуация в экономике. Что неминуемо потянет за собой резкий рост протестных настроений и социальной активности. Теплая зима лишь отсрочила это, но дальше будет хуже. В связи с падением наполнения бюджета, надвигается секвестр бюджета, который может затронуть и социальные, защищенные статьи бюджета.. Невыплата зарплаты бюджетной сфере, пенсий, пособий, обязательных социальных платежей.
Собственно секвестр уже начался. Отказ от обусловленного Законом мартовской индексации пенсий - это и есть его начало. Характерно, принятый в не очень благополучном 2017 году этот закон выполнятся строго все время, не смотря ни на что. А вот "новые, красивые, прикольные" оказались для Украины хуже, чем война.
Никакие перестановки статистов в правительстве этого не решат. ОГВЗ которым с ювелирным мастерством умела управлять Маркарова, как источник поступления денег на текущие платежи себя исчерпал. Да и пользоваться этим нынешний министр Уманский особо не умеет. Кредита МВФ нет, как и людей способных с ним работать. Все рассказы Ермака о своих "американских" возможностях - пустой треп.
В-вторых - Зеленский теряет власть, как и контроль за ситуацией.
Слепленная из разномастных кусков партия Зеленского, получившая большинство в парламенте развалилась на группы и групки и начинает ориентироваться по принципу "кто больше заплатит". Мы не раз обращали на это внимание и не раз говорили, что наступит момент, когда парламентское большинство просто выйдет из-под контроля Зеленского.
Самая классическая иллюстрация этого - увольнение Рябошапки. Зеленский не давал команды его увольнять и демонстративно отстранился от этого решения, уехав в Санжары с двумя автобусами охраны и автобусом массовки.
Инициатором были структуры Коломойского которым удалось мобилизировать 179 членов "СН" добрав остальное среди"опзжподобных". Это классическое предупреждение в стиле Коломойского, как прошлогодний "блэкаут" на Банковой - "Я могу много!".
Характерна внутренняя трусливость Зеленского - дистанциирование, отъезд, "это не мое дело, это депутаты", а после того как стало ясно что голоса Коломойский соберет - "Нет результата - пусть уходит". По этому принципу первым, вообще то должен уйти он сам ...
В-третьих - у Зеленского нет понимания, что делать. Главное желание - дожить до субботы и уползти в норку.
Как и все ограниченные люди единственной причиной всего он видит "происки врагов", а единственным выходом -усиление репресий. Отсюда "непотопляемые " аваковы и невменяемые "венедиктовы".
Этот маленький, смешной человечек не знает истории. История говорит, что украинский народ доверчив и его можно обмануть. Но запугать еще ни кому не удавалось.
Репрессии всегда заканчиваются репрессиями, начавших репрессии Начинай, Вова ...
А трупы повесть на столбах!!!
(Интересно это вы не удалите?))))
А ведь общественность может вас (слуг) так отзондировать,
что кушать, писить и какать всю оставшуюся жизнь через один зонд будете.
Дати воду в Крим - це і є капітуляція. Пуйло може підвищити ставки і почати збройний наступ на Південь України, щоб силою забрати собі право подавати в Крим воду. А не може Пуйло краще забрати свої війська з Криму? І зробити Крим процвітаючим, туристичним оазисом? Де нема(і не було) української експансії, але вільне існування російської? Що не так?
___________________
Відступати можна до якогось краю. За цим краєм - ганьба. Ні ми себе поважати не будемо, ні Світ. Тому ніякої води, поки російські військові в Криму. Хоче пуйло битись? Вивеземо дітей і молодих жінок на Західну і вперед. Звісно не за цього головнокомандуючого.