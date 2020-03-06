EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  6475  81
Материалы по теме:
Все про:Крым (22453) оккупация (6916) канал (107) Бутусов Юрий (2042) вода (359)

 Украинские власти обращались в инжиниринговые компании, изучая возможности по возобновлению водоснабжения Крыма, - Бутусов

Слова премьер-министра Дениса Шмыгаля про возобновление подачи воды в оккупированный Крым - это не случайность, это зондирование общественного мнения.

Об этом на своей странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Слова премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подать воду в Крым - это, как понятно из программы, отнюдь не было оговоркой. Извинился премьер потом, после того как два часа почитал комментарии в фейсбуке. Я знаю, что представители властей обращались в ряд украинских инжиниринговых компаний, изучая возможности по возобновлению водоснабжения Крыма. Были даны реальные конкретные запросы на проектирование. И я знаю людей, которые отказались этот заказ исполнять", - подчеркнул журналист.

"Так что слова Шмыгаля - это не случайность, это зондирование общественного мнения. Когда 12 февраля последовало заявление о подаче воды в Крым от Давида Арахамия, и была получена гневная реакция общественного мнения, это как видно, ничему не научило Кабмин. Интересно, будут ли сделаны выводы сейчас. Потому что если Шмыгаль продолжит реализацию проекта с водой для оккупированной территории, то он имеет все шансы побить рекорд своего предшественника по скорости утраты должности", - отметил Бутусов.

Напомним, 12 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямой" назвал допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крыму в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?" - Чубаров сравнил заявление главы фракции "Слуги народа" со сдачей всех украинцев полуострова. ВИДЕО

"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое пошел бы, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, лично я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.

Его заявление раскритиковал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров : "Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?".

Позже Арахамия уточнил, что высказал лишь свою личную позицию, а не позицию своей политсилы.

Вчера  премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Россией Крым. По его мнению, отказ от такого шага приведет к гуманитарной катастрофе.

Источник: https://censor.net.ua/n3179823
 
   
 Топ комментарии
 
Кто то еще сомневается в том, что Зеля и его холуи слуги Кремля ?
 показать весь комментарий
 
Бутусов - молодець, але не каже головного, а саме того, що вся ця ситуація - державна зрада. І за це мало звільнювати, треба саджати на довічне з конфіскацією майна, а краще ввести смертну кару.
 показать весь комментарий
 
Це НЕ українська влада, це пліснява, яку занесли в хату, щоб отруїти, вижити господарів з власної домівки. Украинские власти обращались в инжиниринговые компании, изучая возможности по возобновлению водоснабжения Крыма, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9884
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кто то еще сомневается в том, что Зеля и его холуи слуги Кремля ?
 показать весь комментарий
 
 
Украинские власти обращались в инжиниринговые компании, изучая возможности по возобновлению водоснабжения Крыма, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5933 Была бы моя воля и возможность Я бы еще и лугандону воду перекрыл!!!
 показать весь комментарий
 
 
низзя ...там рудого кнура вотчина ...навіть педро на таке не пішов а ці подавно
 показать весь комментарий
 
Уже далеко не 73% и даже уже не 50%.

Беда только в том, что сомнения быдла основаны только на колбасе и платежках.
 показать весь комментарий
 
 
73% из ЯВИВШИХСЯ на голосование условно можно разделить на несколько групп:
1. Молодежь которая голосовала "по приколу" не осознавая последствий своего поступка.
2. Зомбированые 95 кварталом которые утратили чувство реальности и живут в мире сериалов и комедийных шоу.
3. Пророссийская - колона потомки НКВДистов, переселенцев раши, лиц утративших национальную память, капитал для которого вообще не существует национальных интересов.
4. Отголоски совдеповской эпохи "лишь бы не было войны".

Первые две группы начинают прозревать, они же и поднимутся на протестные акции.
 показать весь комментарий
 
 
_Да, имя им - легион. Говорят про зелепутов мол и клоуны, и шуты, и дураки. Не способны осознать разницу между шутами и заклятыми врагами. Болваны! Украинские власти обращались в инжиниринговые компании, изучая возможности по возобновлению водоснабжения Крыма, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8645
 показать весь комментарий
 
 
водопроводчику шмыгалю видимо выдали в ОП методичку с KPI на первый месяц работы с требованием дать воду на военные базы в Крыму...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
"Я знаю, что представители властей обращались в ряд украинских инжиниринговых компаний"

Украинские власти обращались в инжиниринговые компании, изучая возможности по возобновлению водоснабжения Крыма, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9264

Все він знає.
 показать весь комментарий
 
 
Утопить их всех (предателей) в этом канале и пёс с ними!
 показать весь комментарий
 
 
Та ні ж бо. Пса треба залишити. Його нема за що.
 показать весь комментарий
 
Бутусов - молодець, але не каже головного, а саме того, що вся ця ситуація - державна зрада. І за це мало звільнювати, треба саджати на довічне з конфіскацією майна, а краще ввести смертну кару.
 показать весь комментарий
 
 
Бутусов і не скаже так, як він доклав руку до приходу цієї влади в Україні. І сказати про це вголос це визнати, що Бутусов балабол і дебіл, а він цього не зробить.
 показать весь комментарий
 
 
предателей Родины судить по законам военного времени, и пусть свое имущество зарубежом сначала перепишут на семьи, лишившихся кормильца из-за войны.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Украинская привычка - что-то вспомнить и плюнуть. Порошенко - чёрт, усиливший Медведчука.
 показать весь комментарий
 
Свергать эту власть надо, они предатели, пораженцы и рукожопы.
 показать весь комментарий
 
 
АНТИукраинские власти обращались в инжиниринговые компании, изучая возможности по возобновлению водоснабжения Крыма.
 показать весь комментарий
 
 
Це НЕ українська влада, це пліснява, яку занесли в хату, щоб отруїти, вижити господарів з власної домівки. Украинские власти обращались в инжиниринговые компании, изучая возможности по возобновлению водоснабжения Крыма, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9884
 показать весь комментарий
 
 
українська влада в Україні була дуже недовго, ровно до того часу, як чучма став президентом, в той час, коли ним мав стати Чорновол. с того часу української влади в Україне не було. і я дуже сумніваюся, що колись буде.
 показать весь комментарий
 
 
типу Кравчук був українська влада? українських президентів було два - Ющенко і Порошенко. але російська пропаганда двічі знищила рейтинги обох. якогось середнього рівня розумового розвитку українців недостатньо щоб протистояти російській пропаганді
 показать весь комментарий
 
Та то ясно.Цікаво,яку суму пообіцяли за це лохмандєю в Омані ?
 показать весь комментарий
 
 
І коли саме влада колоборантів робила ці запити ? 11 місяців тому, 6? Чи дата пов'язана з відвідинами Оману?
 показать весь комментарий
 
Скоро дізнаємось.Бутусов:"...В начале февраля по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля в крупнейшие украинские проектные организации, которые занимаются инжинирингом в сфере водных ресурсов, обратились представители украинской власти Украины с запросом о подготовке проекта возобновления поставок воды в оккупированный Крым. Об этом сообщили источники Цензор.Нет....И еще - я считаю, что все порядочные люди в парламенте обязаны поставить вопрос об отставке премьер-министра и возбуждении против него уголовного дела в СБУ. Человека, который открыто выступает против своей страны, держать на государственной службе под украинским флагом не допустимо."https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/3789842077722727
 показать весь комментарий
 
 
Більше і дорожче купувати продукцію кварталу! Шредер теж не корумпований,в нього посада. А тут краще! Слухняний - купуємо. А можемо і заборонити.
Ну хто ще купує їх продукцію?! Навіть в Україні воно офіційно дотаційне!
 показать весь комментарий
 
 
Известный украинский шахматист Станислав Богданович и его девушка - 18-летняя украинская шахматистка Александра Вернигора найдены мертвыми в Москве, Богданович это то чмо которое на днях играло за рашку и объяснялось ей в любви.
 показать весь комментарий
 
 
похоже, играть на стороне и по правилам рашки становится все опаснее...
а шмыгаль воду проговорился подавать на их военные базы
 показать весь комментарий
 
 
вот ТАК должны умирать все предатели... Тогда идей типа *подать воду на военные базы окупантов* будет гораааздо меньше...
 показать весь комментарий
 
 
уже пора задумываться о подаче воды после каховского водохранилища в верховья сулы, орели, южного буга и роси...а то - неурожай, голод,а с ним разруха и нищета..
"сухие" земельные паи владельцы отдадут "налоговикам" бесплатно, за долги
 показать весь комментарий
 
 
А когда голосовали за них, вы планировали подавать воду?
 показать весь комментарий
 
 
Так дело не в Арахамии и Шмыгале а в ЗЕЛЕНСКОМ!!!! Пора выходить на улицы - предателя ГЕТЬ!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Но я за то, чтобы организовать бесплатный подвоз воды машинами для тех нескольких тысяч украинцев, что отказались от рос паспорта.
 показать весь комментарий
 
 
а ты ВЕДРАМИ НОСИ ТУДА ВОДУ!!!!! Сколько вам тупым можно повторять НАСЕЛЕНИЮ ВОДА ЕСТЬ... Вода нужна военным базам и заводам которые работают на окупантов.
 показать весь комментарий
 
 
Богданович был чемпионом Украины по быстрым шахматам в 2013 году, а совсем недавно он сыграл за команду из России в матче против Украины. "Отвечаю тем, кто не понимает, почему я играла за Россию. Во-первых, мне за это задонатили Вечером 5 марта в Москве найдены мертвыми 18-летняя шахматистка Александра Вернигора и 26-летний украинский шахматист из Украины Станислав Богданович Молодая пара отравилась так называемым "веселящим газом". Он умер богатым и веселым
 показать весь комментарий
 
 
Судя потому что нью Зепремьер стал вкл.заднию,и говорить что его не так поняли!Пока засцали это делать...
 показать весь комментарий
 
 
вовочка давно сдал интересы Украины и готов открыть кран а еще точнее давно все уже решил бородатый дядя который так упорно сдает страну раше чтоб не сесть в американскую тюрьму А Вова это его конферансье а не Голобородько
 показать весь комментарий
 
 
А ще уявіть все те, про що ми не знаємо.
І як цим потенційним зрадникам можна довірити керування військами
 показать весь комментарий
 
 
Нет такой роли ,которую не сможет не сыграть ни один актер ,главное сумма гонорара ко
 показать весь комментарий
 
 
Колаборантам типу шмоксель потрібна українська вода, а ти в українського народу спитав , зрадник.
 показать весь комментарий
 
предатели потихоньку сливают и распродают украину, такое у них понятие мира а новое правительство удвоит свои усилия и темпы ведь бюджет надо пополнить
 показать весь комментарий
 
вот вам откровенное предательство интересов государства должностным лицотм - схаваем?? ......
 показать весь комментарий
 
 
Зескот "ложил" на всякие там общественные мнения, они враги Украины и слуги *****.
 показать весь комментарий
 
 
что только не вытворяют с человеком кацапские нефте-баксы, а вы соросята и соросята, тут дело почище
 показать весь комментарий
 
 




Кодекс


@KodeksuNET
напомните нам, что предложил Путин в Париже?! Кроме капитуляции и вступления в ГУЛАГ - НИЧЕГО! Тогда какого хрена этот премьер Шмурдяк и НеЛОХ мычат про воду в Крым?! Кто этих дебилов за язык тянет?!

Это был ДЖОКЕР в рукаве, а они его сбрасывают без переговоров - ДАРОМ!
 показать весь комментарий
 
 
Эта Гнида не Украинская работает на Вовку Окурка! Твари выбравшие его чтоб вас поразрывало!
 показать весь комментарий
 
Закрой пасть, придурок, а то тебя разорвёт. Чи тадо было дать второй шанс потрошиной гниде и его своре свинарчуков-сатановских? Так им всем зе дал второй шанс.
 показать весь комментарий
 
Для населения там воды хватает, не хватает промышленности и военным.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Очень бы хотелось чтобы Россия захватила дома где Живут Семьи тех кто против подачи воды в крым. И очень бы хотелось чтобы после захвата зелёными человечками этих домов, в этих домах отключили свет воду тепло. Ну чтобы выкупить зелёных человечков.
Нет в мире такой варварской страны которая бы своему народу отключила свет и вода В НАКАЗАНИЕ ЗА ТО ЧТО ИХ ЗАХВАТИЛИ ТЕРРОРИСТЫ!!!!
У нас же АТО????
В чем я ошибаюсь???
Заранее знаю что аргументов не будет. Будут только оскорбления.
А чего ещё ждать от людей бросающих камни в своих сограждан пострадавших в Китае и выключающих свет и воду постращавшим от Российской агрессии.
Я Патриот Украины. Так как для меня люди это СТРАНА!!!
А всем кто пишет что жители Крыма предатели им надо к Сталину.
Вы хотите крым обратно без крымчан. Все крымчане как вы говорите - чемодан вокзал Россия....
Сталин так же татарам сказал. Чемодан вокзал Сибирь или Казахстан.
Народ ВЫ ВАРВАРЫ!!
Украина це Россия. Не Европа.
Европейские ценности вам не ведомы!!!
 показать весь комментарий
 
Не мечтай,воды для Крыма не будет.Как только зеленая команда откроет шлюзы,народ посадит зелю в лодочку и отправит в Крым на первой волне.Тем более у него там квартирка неплохая имеется
 показать весь комментарий
 
 
Потому что если Шмыгаль продолжит реализацию проекта с водой для оккупированной территории, то он имеет все шансы побить рекорд своего предшественника по скорости утраты должности", - отметил Бутусов.Источник: https://censor.net.ua/n3179823

Уже смешно. Українська влада зверталася в інжинірингові компанії, вивчаючи можливості відновлення водопостачання Криму, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4539
Потому, что Украина стерпела предыдущие днища, пробитые Зе-властью, стерпит и новые.
 показать весь комментарий
 
Схоже вже пора порахувати яєчка в зєлЁної команди. Здається мені, там забагато зайвих. Українська влада зверталася в інжинірингові компанії, вивчаючи можливості відновлення водопостачання Криму, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5665
 показать весь комментарий
 
 
Если эти ублюдки пустят воду в Крым их нужно уничтожить как изменников Родины.
 показать весь комментарий
 
Шоб про тебе не забули,треба час від часу придумувать якусь " сінсацію")))
 показать весь комментарий
 
Зеленский, вода.земля и пустота.
Українська влада зверталася в інжинірингові компанії, вивчаючи можливості відновлення водопостачання Криму, - Бутусов - Цензор.НЕТ 799

Главной ошибкой людей, которые пытаются спорить с Зеленским, состоит в том, что они слушают, что он говорит. Все что Зеленский говорит никакого значения не имеет, ибо то что он скажет завтра может быть полностью противоположным. тому что он говорит сегодня.
Хор проституток типа "кулеб", которые две недели назад "вода только после деоккупации, а сегодня - "вода украинцам в Крыму" - это лишь проституция больших мальчиков.
Сразу же , чтобы снять вопрос о воде. В условиях дефицита воды, надвигающегося на Украину в связи с бесснежной зимой, это означает только одно - все то, что доплывет до юга после забора воды всеми, будет разделено еще и на Крым. Это означает -

Во-первых - "безводный режим" Херсонской, Николаевской и части Днепропетровской области. Регионам с 80% поддержкой Зеленского. Херсонская может забыть о поливном земледелии. Ну извините, господа "любители приколов" - это будет еще один "прикол".

Во вторых - мы с нетерпением ждем вынесения собственно решения об этом. Подписавшему документ - приз статья 111 УК Украины.

Вопрос о земле. Этот вопрос никогда не был приоритетом Зеленского и интересовал его только с точки зрения собственной выгоды и как условие получения кредита МВФ.
Мы писали много по этому вопросу. "Стараниями" Ермака вопрос о "выгоде" для Зеленского благополучно завален. Кредит МВФ тоже.
Позволить себе растревожить "62% тех кто против" Зеленский не может - потому "референдум", "только украинцам".
Так что запомните навсегда , главной сутью того, что говорит Зеленския всегда является то, от чего он хочет отвлечь внимание созданием очередного информационного шума. Важно занять людей чем то другим и протянуть еще немножко, до очередного кризиса...
Что же это?

Во-первых - это катастрофическая ситуация в экономике. Что неминуемо потянет за собой резкий рост протестных настроений и социальной активности. Теплая зима лишь отсрочила это, но дальше будет хуже. В связи с падением наполнения бюджета, надвигается секвестр бюджета, который может затронуть и социальные, защищенные статьи бюджета.. Невыплата зарплаты бюджетной сфере, пенсий, пособий, обязательных социальных платежей.

Собственно секвестр уже начался. Отказ от обусловленного Законом мартовской индексации пенсий - это и есть его начало. Характерно, принятый в не очень благополучном 2017 году этот закон выполнятся строго все время, не смотря ни на что. А вот "новые, красивые, прикольные" оказались для Украины хуже, чем война.

Никакие перестановки статистов в правительстве этого не решат. ОГВЗ которым с ювелирным мастерством умела управлять Маркарова, как источник поступления денег на текущие платежи себя исчерпал. Да и пользоваться этим нынешний министр Уманский особо не умеет. Кредита МВФ нет, как и людей способных с ним работать. Все рассказы Ермака о своих "американских" возможностях - пустой треп.

В-вторых - Зеленский теряет власть, как и контроль за ситуацией.

Слепленная из разномастных кусков партия Зеленского, получившая большинство в парламенте развалилась на группы и групки и начинает ориентироваться по принципу "кто больше заплатит". Мы не раз обращали на это внимание и не раз говорили, что наступит момент, когда парламентское большинство просто выйдет из-под контроля Зеленского.

Самая классическая иллюстрация этого - увольнение Рябошапки. Зеленский не давал команды его увольнять и демонстративно отстранился от этого решения, уехав в Санжары с двумя автобусами охраны и автобусом массовки.

Инициатором были структуры Коломойского которым удалось мобилизировать 179 членов "СН" добрав остальное среди"опзжподобных". Это классическое предупреждение в стиле Коломойского, как прошлогодний "блэкаут" на Банковой - "Я могу много!".

Характерна внутренняя трусливость Зеленского - дистанциирование, отъезд, "это не мое дело, это депутаты", а после того как стало ясно что голоса Коломойский соберет - "Нет результата - пусть уходит". По этому принципу первым, вообще то должен уйти он сам ...

В-третьих - у Зеленского нет понимания, что делать. Главное желание - дожить до субботы и уползти в норку.

Как и все ограниченные люди единственной причиной всего он видит "происки врагов", а единственным выходом -усиление репресий. Отсюда "непотопляемые " аваковы и невменяемые "венедиктовы".

Этот маленький, смешной человечек не знает истории. История говорит, что украинский народ доверчив и его можно обмануть. Но запугать еще ни кому не удавалось.

Репрессии всегда заканчиваются репрессиями, начавших репрессии Начинай, Вова ...
 показать весь комментарий
 
Всех крымчан расстрелять!!
А трупы повесть на столбах!!!
(Интересно это вы не удалите?))))
 показать весь комментарий
 
 
Ты смотри, зондировали они мнение общественности ?!
А ведь общественность может вас (слуг) так отзондировать,
что кушать, писить и какать всю оставшуюся жизнь через один зонд будете.
 показать весь комментарий
 
Зрозуміло, що Україні треба гроші. Але їх можна заробити по різному. Робити справжні реформи - важка, рутинна і невдячна праця. Яку оцінять тільки нащадки. А продати щось - дуже просто.
Дати воду в Крим - це і є капітуляція. Пуйло може підвищити ставки і почати збройний наступ на Південь України, щоб силою забрати собі право подавати в Крим воду. А не може Пуйло краще забрати свої війська з Криму? І зробити Крим процвітаючим, туристичним оазисом? Де нема(і не було) української експансії, але вільне існування російської? Що не так?
___________________
Відступати можна до якогось краю. За цим краєм - ганьба. Ні ми себе поважати не будемо, ні Світ. Тому ніякої води, поки російські військові в Криму. Хоче пуйло битись? Вивеземо дітей і молодих жінок на Західну і вперед. Звісно не за цього головнокомандуючого.
 показать весь комментарий
 
какая неожиданность! малороский шут обсеравший всю свою карьеру Украину и все украинское оказался прислугой кремля.
 показать весь комментарий
 
 
І дійсно. Зєлю геть, Ігоре? Чи будеш скиглити, як побите собача?
 показать весь комментарий
 
Даааа, совсем начинает крыс припекать, начинают гореть в аду. И ещё отскок шмыгаля, этого явного предателя, который, в конце концов ,чего-то испугался, им в конец пердаки разорвал
 показать весь комментарий
 
Очень глупо выглядит идея размена Донбасса на воду в Крым.Всё нормальное население давно уже живет в Украине.Там осталось только сепарское отребье.Кроме,естественно,крестьян,там другая ситуация.Ни оно,ни разрушенная территория нам особо не нужны.Но за хорошие денежки конечно согласимся принять в Украину.А священная днепровская водичка нам самим пригодится
 показать весь комментарий
 
Стратегию своим халдеям задал мародёр-грабитель воюющей Украины , гражданин Израиля-военного союзника Путина: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский. /Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский. /Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы (!) возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский
 показать весь комментарий
 
Тобто зелені ********* вирішили за мої гроші допомагати окупанту?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх