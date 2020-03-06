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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Черновицкая область (395) дети (3880) пожар (3945)

 Гибель матери и ее троих малолетних детей в пожаре в Черновицкой области расследуют как умышленное убийство, - полиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители выясняют обстоятельства гибели женщины и ее малолетних детей во время пожара в Черновицкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"Утром 5 марта в Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области поступило сообщение от жительницы села Ленковцы Кельменецкого района о пожаре в доме соседей. На месте происшествия правоохранители установили, что во время пожара в доме погибла 27-летняя женщина и трое ее малолетних детей в возрасте 3, 6 и 7 лет", - сказано в сообщении.

Гибель матери и ее троих малолетних детей в пожаре в Черновицкой области расследуют как умышленное убийство, - полиция 01

Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причины смерти.

Гибель матери и ее троих малолетних детей в пожаре в Черновицкой области расследуют как умышленное убийство, - полиция 02

По факту гибели четверых человек следователи начали уголовное производство по правовой квалификации части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое детей и один взрослый погибли в результате пожара в Черновицкой области, - ГСЧС

Сотрудники областного УГСЧС и Черновицкого НИЭКЦ устанавливают причину пожара.

Гибель матери и ее троих малолетних детей в пожаре в Черновицкой области расследуют как умышленное убийство, - полиция 03
Гибель матери и ее троих малолетних детей в пожаре в Черновицкой области расследуют как умышленное убийство, - полиция 04
Гибель матери и ее троих малолетних детей в пожаре в Черновицкой области расследуют как умышленное убийство, - полиция 05
Фото: сайт Нацполиции

Источник: https://censor.net.ua/n3179821
 
 
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27 лет матери трое детей погодки 7 и 6 лет и 3 года.. интересно муж или мужья (отцы) детей хоть имелись??? а дом ну да чуть лучше будки для собаки или сарая для живности..а судя по фотографиям выгоревшей крыши то причина скорей всего тут бабахнула проводка которую на 100% в таких домиках и годах постройки тянули поверху стен, балок и потолка.. Горе конечно особенно детки погибли... и еще момент на фото 1 сверху видны пустые глазница окон, а внутри дома стены белые серые и следов горения и копоти нет.. как то стремно...
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