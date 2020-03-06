 Дискуссию о точках разведения сил на Донбассе продолжат в Минске, - Кулеба

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас есть три дополнительные точки, где мы хотим проводить разведения, они обсуждаются. 11 марта должно состояться очередное заседание Трехсторонней контактной группы в Минске, где эта дискуссия будет продолжена", - сказал Кулеба.

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Он добавил, что мы "очень четко и планово" идем путем реализации инициатив Президента Владимира Зеленского, направленных на установление мира в Украине.

"Но самое главное, что мир – это восстановление территориальной целостности (Украины), мы всегда должны об этом помнить. Но мы не имеем дело с легким партнером – будем разговаривать, будем искать решения, потому что наша цель в конечном итоге – это именно наше государство", - отметил глава МИД.