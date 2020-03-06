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 Политика Украины
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 Дискуссию о точках разведения сил на Донбассе продолжат в Минске, - Кулеба

Дискуссия относительно трех следующих точек разведение войск в зоне конфликта на Донбассе будет продолжена на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас есть три дополнительные точки, где мы хотим проводить разведения, они обсуждаются. 11 марта должно состояться очередное заседание Трехсторонней контактной группы в Минске, где эта дискуссия будет продолжена", - сказал Кулеба.

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Он добавил, что мы "очень четко и планово" идем путем реализации инициатив Президента Владимира Зеленского, направленных на установление мира в Украине.

"Но самое главное, что мир – это восстановление территориальной целостности (Украины), мы всегда должны об этом помнить. Но мы не имеем дело с легким партнером – будем разговаривать, будем искать решения, потому что наша цель в конечном итоге – это именно наше государство", - отметил глава МИД.

Источник: https://censor.net.ua/n3179820
 
 
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Господи ,ну от куда их дебилов берут? Каждый день обстрелы, а у Зеленых -Разведение.
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Ермак передал приказ из Москвы: развести ! (отступить то есть)
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Почему мы на своей земле должны разводить силы, а не идти в наступление и возвращать свою землю назад? Дискуссию о точках разведения сил на Донбассе продолжат в Минске, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7214
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Потому что власть захватили предатели.
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Кулєба зрадник і маріонетка
Немає йому віри, і всій зеленкуватній владі також !
Ви зрадили державу та ЗСУ.
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Предлагаю точки разведения Харьков, Одесса, Киев.
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да развели уже всех давно, что теперь возмущаться, что выбрали то и есть.
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как же собираются интегрировать домбабве в Украину отводя украинские войска с украинской територи?Что делал совковый союз ,после нападения фрица.разве он отводил войска?власть в Украине из рода Юды
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Дискуссию о точках разведения сил на Донбассе продолжат в Минске, - Кулеба Как можно договариваться в одной из колонии Московии под названием колхоз Беларусь ,о разводе сил , когда Беларусь вся захвачена Московией по подобию украинского Донбасса,? просто ватники ещё пока открыто не борзеют на всей территории колонии Беларусь
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