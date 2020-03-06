 Решение конфликта по "Центрэнерго", ставшего камнем преткновения для Гончарука, теперь в руках Шмыгаля, - Бутусов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Гончарук заставил Шмыгаля сдать экзамен на "Центрэнерго". Премьер-министр Алексей Гончарук последним своим решением все-таки опубликовал замену руководства в компании "Центрэнерго" и назначение новым руководителем Александра Корчинского, решение правительства об увольнении Владимира Потапенко вступило в силу", - рассказал Бутусов.

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"Правительство Гончарука накануне отставки приняло решение снять директора компании Потапенко, близкого к Игорю Коломойскому, однако после объявления об этом на брифинге, публикация на сайте Кабмина не последовала, и решение, таким образом, не вступало в силу. Это произошло после личной встречи, которую провел президент Зеленский с Гончаруком. Видимо, Гончарук надеялся получить рычаг влияния на ситуацию в парламенте, и надеялся получить инструмент влияния на позицию Коломойского в парламенте. Но спустя неделю, в среду 4 марта, понимая, что шансов удержаться нет, Гончарук опубликовал постановление на сайте Кабмина. Что символично, это стало последним решением Кабмина", - отметил журналист

"Но эпопея с "Центрэнерго" не закончилась! Потому что выполнить принятое решение должен уже не Гончарук, а правительство нового премьера Дениса Шмыгаля. Вчера, 5 марта, Фонд Госимущества не смог выполнить решение правительства 5 марта, поскольку здание ФГИ было объявлено... "заминированным". Посмотрим, удастся ли ФГИ выполнить постановление правительства сегодня", - акцентировал он.

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"Очевидно, что теперь решение по судьбе "Центрэнерго" - в руках нового премьер-министра Дениса Шмыгаля, который поставлен перед дилеммой - выполнить решение Кабмина Гончарука, или вмешаться в это решение. И то и другое будет резонансным событием. Таким образом, конфликт по "Центрэнерго", ставший камнем преткновения для Гончарука, сейчас в руках Шмыгаля. Будем следить за ситуацией, интересно, что же произойдет в результате", - резюмировал Бутусов.