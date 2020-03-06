 Решение конфликта по "Центрэнерго", ставшего камнем преткновения для Гончарука, теперь в руках Шмыгаля, - Бутусов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Гончарук заставил Шмыгаля сдать экзамен на "Центрэнерго". Премьер-министр Алексей Гончарук последним своим решением все-таки опубликовал замену руководства в компании "Центрэнерго" и назначение новым руководителем Александра Корчинского, решение правительства об увольнении Владимира Потапенко вступило в силу", - рассказал Бутусов.
"Правительство Гончарука накануне отставки приняло решение снять директора компании Потапенко, близкого к Игорю Коломойскому, однако после объявления об этом на брифинге, публикация на сайте Кабмина не последовала, и решение, таким образом, не вступало в силу. Это произошло после личной встречи, которую провел президент Зеленский с Гончаруком. Видимо, Гончарук надеялся получить рычаг влияния на ситуацию в парламенте, и надеялся получить инструмент влияния на позицию Коломойского в парламенте. Но спустя неделю, в среду 4 марта, понимая, что шансов удержаться нет, Гончарук опубликовал постановление на сайте Кабмина. Что символично, это стало последним решением Кабмина", - отметил журналист
"Но эпопея с "Центрэнерго" не закончилась! Потому что выполнить принятое решение должен уже не Гончарук, а правительство нового премьера Дениса Шмыгаля. Вчера, 5 марта, Фонд Госимущества не смог выполнить решение правительства 5 марта, поскольку здание ФГИ было объявлено... "заминированным". Посмотрим, удастся ли ФГИ выполнить постановление правительства сегодня", - акцентировал он.
"Очевидно, что теперь решение по судьбе "Центрэнерго" - в руках нового премьер-министра Дениса Шмыгаля, который поставлен перед дилеммой - выполнить решение Кабмина Гончарука, или вмешаться в это решение. И то и другое будет резонансным событием. Таким образом, конфликт по "Центрэнерго", ставший камнем преткновения для Гончарука, сейчас в руках Шмыгаля. Будем следить за ситуацией, интересно, что же произойдет в результате", - резюмировал Бутусов.
А навіщо тоді Беня новий уряд формував ?
До речі, американці натякнули, що зміна уряду негативно вплине на інвестиції. ЇХ ВЗАГАЛІ НЕ БУДЕ.
Кажуть, коронавірус дуже небезпечний для старих та незадоволених життям.
В тебе червоний рівень небезпеки.
Кабмин продолжит сотрудничество с МВФ и другими кредиторами Украины
5 марта Зеленский перешел рубикон…
Ранее я давал не более 10% , что Зеленский удержится полный срок на своем посту. Сейчас я не могу дать и этих процентов, потому что вчера Зеленский совершил политическое самоубийство.
Об этом сегодня пишет в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Думаю, что 5 марта Зеленский перешел рубикон и отныне все, что ему остается, это … ждать своего Майдана. Что либо изменить в своей президентской судьбе он уже не в состоянии…
Что же произошло вчера?
1. Зеленский отказал коллективной просьбе послов G-7 не увольнять Рябошапку. Для Запада стало ясно, что влияние Коломойского на президента огромно (о причинах этого мы узнаем позже) и перевешивает влияние самого Запада и влияние большей части общества, которое требует борьбы с олигархами и движения в европейском направлении.
Вывод: Запад потерял доверие к Зеленскому и отныне будет поддерживать оппозиционные ему силы, пока не добьется его ухода в мирной или не совсем мирной форме…
2. Голосование по Рябошапке раскололо фракцию СН и Зеленский отныне окончательно и бесповоротно потерял большинство в ВР.
Расклад во фракции СН сейчас следующий:
всего -247;
группа Коломойского - 35-40;
соросята - 68;
Зеленский - 139-144.
Уже при увольнении Рябошапки Зеленскому пришлось позорно воспользоваться голосами Медведчука, а также мажоритарщиками, которые так или иначе ориентируются на Коломойского, Авакова, Ахметова и др.
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Вывод: Зеленский сознательно пошел на широкую коалицию с Коломойским, Аваковым, Ахметовым и Медведчуком, причем в этой коалиции он не будет играть первую скрипку. Максимум - совещательный голос, так как у Зеленского нет СМИ, которые работают на него и нет своих надежных силовиков.
Поэтому только совещательный голос. Все это ставит крест на движении Украины в проевропейском направлении. Риторика сохранится - реального движения не будет.
Но, если не будет движения в европейском направлении, если резко охладятся отношения с Западом, если МВФ заблокирует кредитование, если ЕС перестанет оказывать финансовую помощь, то начнется дрейф в пророссийском направлении.
Это неизбежно, потому что это закон элементарного экономического выживания. Иначе наступит экономический коллапс.
Но любое движение в пророссийском направлении немедленно приведет к Майдану, который поддержит Запад.
Это и будет означать немедленный конец для Зеленского и Коломойского.
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Причем первый, кто предаст обоих, будет «самый эффективный министр» в правительстве Гончарука. Тут и к бабке не ходи.