 "Если не оправдаю надежд украинцев", - Шмыгаль назвал условие для своей отставки

Об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1, отвечая на блиц-вопросы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Я уйду с поста, если не оправдаю надежд украинцев", - сказал Шмыгаль.
Отвечая на вопрос, в каких случаях он может отказать Президенту Украины, Шмыгаль сказал: "я откажу Президенту в разных случаях, но не представляю, что Президент может что-то попросить, что является незаконным, или что повлечет мой отказ".
Как сообщалось, 4 марта на внеочередном заседании, созванном по требованию Президента, ВР отправила в отставку правительство Алексея Гончарука.
В то же время парламент назначил на должность Премьер-министра Дениса Шмыгаля и утвердил состав нового правительства, в котором остались вакантными должности министров культуры, образования и науки, энергетики и угольной промышленности и вице-премьер-министра - министра экономики.
Киса (Воробьянинов) гордо процедил:Дааа , уж!" - 12 стульев.
Я - зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом". При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при нэпе! Как я сидел при нэпе! Это были лучшие дни моей жизни.
Илья Ильф, Евгений Петров, "Золотой теленок"
Ничего нового. Все теж лица, все теже методы, все теже лохи.
это манипуляция, он заведомо страхуется от неуспеха, привлекая украинцев в сообщники..
украинцы его не знают, на него обязанности возложила коалиция(монобольшинство)
чувак ниоткуда и никто на него надежд и ожиданий не возлагал
застрелись мразота ЗЕленая
Зараз не можно.
Коронавірус знищіть усіх невдоволених.
мож, и бубачку с его ж...ами не минует? - тогда и Майдан не понадобится.
слышал это, бобик?
- Да, пока не надоем...
- Что, даже чайку не попьёте?
Або черепаху (c)
А шмигалю говорю
Їдь, будь ласка, нах@й
Лягушку велено было варить медленно.
Не забудь бубачку-гандона прихватить.
Поразительно, что никогда не был антисемитом, евреи были в друзьях (и подругах), но сейчас...
Список "українців" додається.