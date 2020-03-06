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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11788) отставка (2552) Шмыгаль Денис (35)

 "Если не оправдаю надежд украинцев", - Шмыгаль назвал условие для своей отставки

Новоназначенный Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что уйдет с поста если не оправдает надежд украинцев.

Об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1, отвечая на блиц-вопросы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я уйду с поста, если не оправдаю надежд украинцев", - сказал Шмыгаль.

Отвечая на вопрос, в каких случаях он может отказать Президенту Украины, Шмыгаль сказал: "я откажу Президенту в разных случаях, но не представляю, что Президент может что-то попросить, что является незаконным, или что повлечет мой отказ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будем проводить индексацию пенсий в этом году, - Шмыгаль

Как сообщалось, 4 марта на внеочередном заседании, созванном по требованию Президента, ВР отправила в отставку правительство Алексея Гончарука.

В то же время парламент назначил на должность Премьер-министра Дениса Шмыгаля и утвердил состав нового правительства, в котором остались вакантными должности министров культуры, образования и науки, энергетики и угольной промышленности и вице-премьер-министра - министра экономики.

Источник: https://censor.net.ua/n3179816
 
   
 Топ комментарии
 
Все.не оправдал.давай вали уже водопроводчик херов
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Ты как бы уже, вчера, на Г+Г все сказал. Пора вещи собирать.
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"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым - это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе… Мы не перекроем воду для украинцев… Мы не можем не давать воду украинцам", - сказал Шмыгаль.
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да хер с теми крысчанами, пусть хоть на говно там изойдут "Если не оправдаю надежд украинцев", - Шмыгаль назвал условие для своей отставки - Цензор.НЕТ 2600
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Вот за этих "украинцев" он и говорит.мол если не дам воду то Зелупа отправит его в отставку
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Мы рады, - продолжал Остап, - встретить в этой тревожной обстановке преданного борца за родину.
Киса (Воробьянинов) гордо процедил:Дааа , уж!" - 12 стульев.

Я - зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом". При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при нэпе! Как я сидел при нэпе! Это были лучшие дни моей жизни.

Илья Ильф, Евгений Петров, "Золотой теленок"

Ничего нового. Все теж лица, все теже методы, все теже лохи.
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Капец. Только мне кажется, что он очень похож на актера с КраїниУ, который играет Киевского чиновника-взятьчника???? Типаж 100%. Только очки одел)))
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от він вже не виправдав довіру українців, кацавата не рахується, тому у відставку може йти вже.
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Все.не оправдал.давай вали уже водопроводчик херов
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Ты как бы уже, вчера, на Г+Г все сказал. Пора вещи собирать.
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так ответил, будто украинцы на него каким-то образом возложили надежды)))...
это манипуляция, он заведомо страхуется от неуспеха, привлекая украинцев в сообщники..
украинцы его не знают, на него обязанности возложила коалиция(монобольшинство)
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та и та коалиция его не знает.им просто сказали за него голосовать.
чувак ниоткуда и никто на него надежд и ожиданий не возлагал
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Я так поняв ціх українців зовуть Ахмєтов, Коломойський, Пінчук так Фірташ?
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Зеленский так же говорил. У них видно это на генном уровне.
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Ні, нафік нам твоя відставка. Треба, щоб в такому випадку ви, тварюки стрілялись, або вішались. От тоді може бути надія на щось краще в цій країні, а так...
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нафига ж создавать из них мучеников?гнать,пусть живет и в жизни мучается.
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манатки собирай.подонок зеленый.и вали вместе зеляй.
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давай вже тікай! ти вже зашкварився малорос.

"Если не оправдаю надежд украинцев", - Шмыгаль назвал условие для своей отставки - Цензор.НЕТ 7750
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Дурень, да ты после вчерашних высказываний уже не оправдал, давай до свидания!
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вчера уже спалился, водопроводчик засланный. вроде бы из галиции, но мозги москальские похоже... печально
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Туди свого часу напхали енкаведешників, мабуть їхній нащадок.
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От цікаво, а яких саме "українців" він мав на увазі. Список тих "українців" подивитись можна, чи ми їх і так поіменно знаємо?
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Українцю Фірташу потрібна вода на його заводи.
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Другой на моём месте растерялся бы, но вы знаете барона Мюнхаузена!
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Країна в турборежимі наближається до Майдану.
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"Якщо не виправдаю сподівань українців", - Шмигаль назвав умову для своєї відставки - Цензор.НЕТ 8669

Зараз не можно.
Коронавірус знищіть усіх невдоволених.
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Зеленовірус ще більш небезпечна загроза.
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во Франции уже в ихнем Парламенте - трое (новость сегодня с утра).
мож, и бубачку с его ж...ами не минует? - тогда и Майдан не понадобится.
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враг не в Кремле, а на Банковой.
слышал это, бобик?
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- Тёща, вы к нам надолго?
- Да, пока не надоем...
- Что, даже чайку не попьёте?
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Я куплю собі змію,
Або черепаху (c)
А шмигалю говорю
Їдь, будь ласка, нах@й
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Хоть не оправдаю надежд украинцев,зато оправдаю надежды олигархов.А первоочередное-надо дать воду в Крым.Чтобы сняли санкции скорее", - Шмыгаль
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Курва російська, ти вже себе зганьбила заявами про подачу води а окупований Крим... Збирай монатки і вали жити до свого хазяїна ху@ла на Росію.
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Может сразу даже чай себе не наливать. Все, что при ЗЕ, от ЗЕ, для ЗЕ - в топку.
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В колонках играет Михаил Круг с композицией "Что ж ты, фраер, сдал назад?""Якщо не виправдаю сподівань українців", - Шмигаль назвав умову для своєї відставки - Цензор.НЕТ 3303
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ФСБ дало комнду - вот и сдал...
Лягушку велено было варить медленно.
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"Якщо не виправдаю сподівань українців", - Шмигаль назвав умову для своєї відставки - Цензор.НЕТ 9433ну що не шановані зєбіли ви понавибирали наволоч !
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неа, уже не оправдал - вали на йух, водокАнал
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Неплохое погоняло вышло - Денис ВодокАнал
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Яких українців ?! Ахметова і Коломойського?!
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еще один "уходитель"? приЗЕдент показал хороший пример - уже ушел)))))))
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Так уже, бл...
Не забудь бубачку-гандона прихватить.
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Шмигадь,Зе , Арахамія і т д.Ви можете подавати воду в Крим тільки не з ДНІПРА, а з !Йордану!
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Шмигадь,Зе , Арахамія і т д.Ви можете подавати воду в Крим тільки не з ДНІПРА, а з !Йордану!
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Зелене лайно почало розлагаться і дуже смердіти)))
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За все в Україні несе відповідальність одна людина Зельенський, саме в нього вся влада ,парламент який перетворився на стадо баранів ,каб. мін, всі солові органи.А всі ці ігри зміна уряду ,зміна ген. прокурора ,для підняття рейтингу ,ніби цар хороший ,бояри в всьому вині ,думаю люди почали розуміти.
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что бы украинцы выбрали себе гетьмана ж..да и всю его такую власть, не верю.
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уже заявлением о подаче воды в крым не оправдал надежды . ... - уходи..
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ПОТРІБЕН НАЦІОНАЛІСТИЧНИЙ БУЛЬДОЗЕР, А ЗА НИМ НАЦІОНАЛІСТИЧНИЙ КАТОК, АБИ ВСЮ САТАНИНСЬКУ КУЧЕРЯВУ НЕЧИСТЬ ЗГРЕБСТИ І РОЗЧАВИТИ.
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согласен на любой вариант - если не Петро (что лучше всего, ибо он 5 лет справлялся, если не идеально, то на 75-80%) - то пусть Свобода, Азов, Юля, черт с рогами и т.п. - только бы не этот пархатый кагал!!!

Поразительно, что никогда не был антисемитом, евреи были в друзьях (и подругах), но сейчас...
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Все,вже всрався.Тули нахєр чмо сєпарське в Крим колодязі копати.
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"Если не оправдаю надежд украинцев", - Шмыгаль назвал условие для своей отставки.

Список "українців" додається.
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Пора собирать в ящик фотографии родных с рабочего стола. С первого дня в дерьмо влез. И водой Днепра уже не отмоется.
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Надежда украинцев - что вы всей шоблой организованно свалите со всех постов и должностей. Добровольно. Иначе .....
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можешь уже и не начинать один Ваш ответ про подачу воды поставил на Вас крест даже не так осиновый кол от ватной нечести
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УЖЕ НЕ ОПРАВДАЛ!!!! Вали подобру-поздорову - ИУДА!
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А ХТО ж на ТЕБЕ взагалі якісь надії покладає??? "Якщо не виправдаю сподівань українців", - Шмигаль назвав умову для своєї відставки - Цензор.НЕТ 5032
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Так уже не оправдал))) Вода в Крым, это маркер для патриотов.
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Если открыл свой рот о подаче воды в Крым уже не оправдал и уже враг для украинцев - предатель.
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І то ж треба було бубочці знайти з цілої Галичини сантехніка на премєра, який би зашкварився на другий день чи то ніч. Це ж талант ***.
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