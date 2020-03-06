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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:визит (2368) Катынь (19) Польша (5103) Харьков (4603) Дуда (309)

 Дуда планирует 13 апреля приехать в Харьков и почтить память жертв Катынской трагедии

Президент Польши Анджей Дуда 13 апреля планирует прибыть в Харьков, где почтит память жертв Катынской трагедии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил в четверг в Варшаве вице-премьер-министр, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинский, сообщает Dzieje.pl.

"Президент 13 апреля в Харькове, ведь там также есть Катынское кладбище. Он будет в Харькове, поскольку преступления совершались в нескольких, по крайней мере четырех местах", - отметил Глинский.

Как отметил вице-премьер Глинский, центральные торжества по чествованию жертв Катынского преступления состоятся на площади Пилсудского в центре Варшавы. Тогда будет зачитаны фамилии всех жертв Катынской трагедии.

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Информацию о возможном визите Дуды в Харьков пока не подтвердил пресс-секретарь президента РП Блажей Спихальський. Он отметил, что детали участия президента в мероприятиях по поводу 80-летия Катыни будет обнародован во время пресс-конференции на следующей неделе.

Как известно, по решению высшего руководства СССР от 5 марта 1940 года было расстреляно около 22 тысяч поляков, которые были похоронены в массовых могилах близ Катыни, Твери, Харькова и в Быковне. Их было захвачено в плен и вывезены вглубь СССР после оккупации территории Польши в сентябре 1939 года. В частности, в районе н.п. Пятихатки на окраине Харькова захоронено свыше 3,8 тысячи поляков из так называемого катынского списка.

Источник: https://censor.net.ua/n3179813
 
   
 Топ комментарии
 
Дуда такой стройный и подтянутый
А вот БУБОЧКА - фотошоп или отъелся на украинских харчах!

Дуда планирует 13 апреля приехать в Харьков и почтить память жертв Катынской трагедии - Цензор.НЕТ 8152
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как бы wellcome раді вітати! ...... но не исключены малоросские и прокацапские провокации....
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в Кремль нехай їде.
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в кремль зебло поїде на 9 травня, святкувати день пабідітєлєй і спасітєлєй планєти Дуда планує 13 квітня приїхати до Харкова і вшанувати пам'ять жертв Катинської трагедії - Цензор.НЕТ 420
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Дуда такой стройный и подтянутый
А вот БУБОЧКА - фотошоп или отъелся на украинских харчах!

Дуда планирует 13 апреля приехать в Харьков и почтить память жертв Катынской трагедии - Цензор.НЕТ 8152
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аби лише на харків в той день туману не напустили,
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не той туман...аби смоленськ не повторився
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а как же калокост??? Этак Дуда потеснит еврейскую утеху... там же евреи уже минорой своей место застолбили. При чем здесь расстрелянные поляки? Они шо, страдали?
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как бы wellcome раді вітати! ...... но не исключены малоросские и прокацапские провокации....
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Секретный указ НКВД о расстреле польских офицеров вышел 5 марта 1940 года.Крысы кремлевские хуже Гитлера
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Гепа покаже йому пам"ятник Жукову і Дуда зрадіє.
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Поляков расстреливали не только в Катыни,в Раубичах под Минском,в Старобельске Лоханской области,а также под Харьковом...Шакалы позорные...
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За все повинна відповісти Унітазія, яка оголосила себе наступницею сесере.
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Там сейчас пролиски распустились рядом с могилками поляков.Харьковский лесопарк место расстрелов немцами,чекистами,нквдистами.На протяжении 7км сплошные расстрельные ямы.Там гепа и дупа распродали земельку и застроили особняками бандитов прямо на могилах и костях.Мемориал поляков Польше удалось отвоевать от застройки,
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Правопреемники советского кремлевского говна в ответе за всё,джугашвили убил 100 миллионов.Некоторые историки говорят что 120 млн.
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Когда венгры захватили карпатскую Русь, интернировали добровольцев родом с галычины в тогдашнюю Польшу.
Польские офицеры покрошил их всех из пулеметов прямо на границе.
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Горы трупов ещё неделю там лежали.
Интересно, сколько под Харьковом лежит этих офицеров.
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В Варшаве в этот день будут присуствовать и живущие там од(аз)эрбэйджанцы.Ведь было расстреляно и офицерство АДР.Их после Гянджинского восстания 1920г и Хновской(Новханы)войны впоть до 1938г((сейчас в Дагестане в хребте АгаБах(Габах,а не Ахты как переделали)) по согласованию спрятали в войске Польского.Поэтому Кремль сталиняно-микоянов и расстрелял там всех.Также как сейчас одэров( а не туркоман сталинское) в Шаме(Сирии)-создателей этой страны, хотят добить.
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