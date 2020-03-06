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 Общество, За рубежом
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Все про:ВОЗ (158) Гебрейесус (14) COVID-19 (548)

 ВОЗ пока не считает вспышку коронавируса пандемией, - Гебрейесус призвал "до последнего не сдаваться"

Несмотря на очень тревожные признаки, ситуация с коронавирусом в мире пока не соответствует уровню пандемии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет Xinhua.

"Несмотря на то, что ситуация может ухудшиться и достигнуть уровня пандемии, есть страны, которые в этих условиях показали, что COVID-19 можно сдержать", - сказал Гебрейесус.

Он призвал "до последнего не сдаваться".

Гебрейесус настоял, что определение пандемии можно присваивать только на основе доказательств, которых до сих пор нет.

Одновременно он высказал серьезное беспокойство по поводу того, что вирус в течение последних дней проникает во все большеее количества стран со слабой системой здравоохранения.

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"Гебрейесус призвал к всеохватывающему подходу, подчеркнув необходимость политических вмешательств обязательств во всех странах для сдерживания COVID-19", - отмечает Xinhua.

Как сообщалось, по состоянию на 5 марта в мире зафиксировано 95 425 случаев заражения коронавирусом, умерли 3 286, выздоровели - 53 299 человек.

В Украине подтвержден один случай заражения коронавирусом COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3179811
 
 
 Топ комментарии
 
Гебрейесус - лживый подлец. Не пандемия... Подонок! ВООЗ поки не вважає спалах коронавірусу пандемією, - Гебреєсус закликав "до останнього не здаватися" - Цензор.НЕТ 3134
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эти данные колоссально отличаются от данных в самом Китае :
смертность 06.03 : ~5 -:-6%% (3042 / 53734) от числа выздоровевших
=======
напомню , что это официальные данные !
к результатам за пределами Китая доверия в тысячу раз больше .

по сообщениям ВОЗ :
иммунитет к вирусу не вырабатывается ;
лекарственные препараты для эффективного лечения отсутствуют во всём мире ;

НЕТ НИ ОДНОЙ ПРИЧИНЫ , которая могла бы вызвать такую разницу

слишком много лиц заинтересованных в искажении правды о вирусе Covid-19 !!
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"слишком много лиц заинтересованных в искажении правды о вирусе Covid-19 !!"

Кого Вы имеете ввиду? КОМУ ВЫГОДНО ПОДТАСОВЫВАТЬ СТАТИСТИКУ И ЗАЧЕМ?
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за пределами Китая рост количества заболевших и погибших продолжается

( по данным на утро )
22.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 1371
24.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2210
25.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2489
26.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2930
29.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 5930
01.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 7155
02.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 9046
04.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 12866
05.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 15006
06.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 17818
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за пределами Китая рост количества заболевших и погибших продолжается
( по данным на утро )

летальный исход (deaths) 05.03 deaths =273 ; 06.03 deaths =341 ( +68 )

выздоровели (recovered) : 05.03 ( 1222 / 15006 ) ; 06.03 ( 1684 / 17818 ) +462 вызд / +2812 инфц

смертность 22.02 : ~7 -:-8%% (15 / 198) от числа выздоровевших
смертность 24.02 : ~10 -:-12%% (27 / 228) от числа выздоровевших
смертность 25.02 : ~12 -:-14%% (36 / 250) от числа выздоровевших
смертность 26.02 : ~17 -:-18%% (45 / 254) от числа выздоровевших
смертность 29.02 : ~17 -:-19%% (85 / 445) от числа выздоровевших
смертность 01.03 : ~19 -:-21%% (108 / 506) от числа выздоровевших
смертность 02.03 : ~20 -:-22%% (132 / 601) от числа выздоровевших
смертность 04.03 : ~23 -:-26%% (217 / 837) от числа выздоровевших
смертность 05.03 : ~22 -:-25%% (273 / 1222) от числа выздоровевших
смертность 06.03 : ~20 -:-23%% (341 / 1684) от числа выздоровевших
.
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Твой бред - чистейшей воды - манипуляция. Сопоставлять количество выздоровевших и умерших в первый месяц появления болезни в стране МАНИПУЛЯЦИЯ.
Полное выздоровление (когда человека официально признают здоровым ) примерно через 4 недели с момента появления симптомов, а умирают - через 1 - 2 недели. А это значит что в этот промежуток времени - есть умершие и нет ни одного выздоровевшего. .

Если уж хотите сопоставлять, то сопоставлять данные о смерти и выздоровлению надо с 2-х недельным разрывом, а усреднено с 10 -и дневным разрывом

Берете количество умерших 22.02 (15 человек). добавляете 10 дней (возьмем 04.03 ) берете данные выздоровевших (837) и сопоставляете : получится чуток меньше 2% - вот это и есть реал

А чтобы знать точнее , то надо сопоставлять на день появление симптомов.
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эти данные колоссально отличаются от данных в самом Китае :
смертность 06.03 : ~5 -:-6%% (3042 / 53734) от числа выздоровевших
=======
напомню , что это официальные данные !
к результатам за пределами Китая доверия в тысячу раз больше .

по сообщениям ВОЗ :
иммунитет к вирусу не вырабатывается ;
лекарственные препараты для эффективного лечения отсутствуют во всём мире ;

НЕТ НИ ОДНОЙ ПРИЧИНЫ , которая могла бы вызвать такую разницу

слишком много лиц заинтересованных в искажении правды о вирусе Covid-19 !!
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а откуда взяты эти "данные"? почему их нужно считать правдивыми, а не попыткой разжечь?
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ще раз пояснюю -delo delo не математик,а АРИФМЕТИК...
ДЕ ІСНУЄ ЛИШЕ АРИФМЕТИКА ДЛЯ 1 КЛАСУ... ВООЗ поки не вважає спалах коронавірусу пандемією, - Гебреєсус закликав "до останнього не здаватися" - Цензор.НЕТ 803
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"слишком много лиц заинтересованных в искажении правды о вирусе Covid-19 !!"

Кого Вы имеете ввиду? КОМУ ВЫГОДНО ПОДТАСОВЫВАТЬ СТАТИСТИКУ И ЗАЧЕМ?
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А Я Б ДЄЛО-ДЄЛО ЗАБАНИВ. ВООЗ поки не вважає спалах коронавірусу пандемією, - Гебреєсус закликав "до останнього не здаватися" - Цензор.НЕТ 6708
ЗА ЗУМИСНУ БРЕХНЮ.

'СЕРЕДНЯ СМЕРТНІСТЬ'-3.4
китай офіційно погодився,що в Хубеї та Ухані вона більша.
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Рознозчик пандемії у нас на двух лапах ходить. Відзиваеться на кличку ЗЕ, весь покритий ЗЕленью, він нє лох, йому 42. Куди не приїде, кругом починається "епідемія" усіляких катастроф. Ніхто з ним нічого поробити не взмозі, теких ліків від нього ще не придумали.
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Не в тему но есть вопрос ..Как група Рамштеин сегодня заехала в Киев ????У них же запрет на 5 лет посещать Украину
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Там не группа приезжает а только Один солист, так то.
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можно присваивать только на основе доказательств, которых до сих пор нет.
ВООЗ поки не вважає спалах коронавірусу пандемією, - Гебреєсус закликав "до останнього не здаватися" - Цензор.НЕТ 3935
ВОЗ не верит журналистам?
А мы верим...
.
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Гебрейесус - лживый подлец. Не пандемия... Подонок!
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"до последнего" это как? такая постановка вопроса сама по себе уже вызывает легкую панику.
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Випустити на волю бойовий вірус- це треба повним ідіотом бути.
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так уже не в первый раз-все прошлые вирусы из Китая
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Держаться до последнего...слово туриста где потеряли? Деньги наше все!
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Все пейсда вам, кто обосрался от COVID-19, - можно надевать белую простынь и куковать ночью на перекрестке. ВООЗ поки не вважає спалах коронавірусу пандемією, - Гебреєсус закликав "до останнього не здаватися" - Цензор.НЕТ 8243
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Чем больше СМИ пишут скоту статейки про COVID-19, тем больше скот обсирается и мычит в страхах запамерковых.
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все земляне -скот..
только Льова с тау кита знает Істіну! ВООЗ поки не вважає спалах коронавірусу пандемією, - Гебреєсус закликав "до останнього не здаватися" - Цензор.НЕТ 1144
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