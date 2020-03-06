 ВОЗ пока не считает вспышку коронавируса пандемией, - Гебрейесус призвал "до последнего не сдаваться"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет Xinhua.
"Несмотря на то, что ситуация может ухудшиться и достигнуть уровня пандемии, есть страны, которые в этих условиях показали, что COVID-19 можно сдержать", - сказал Гебрейесус.
Он призвал "до последнего не сдаваться".
Гебрейесус настоял, что определение пандемии можно присваивать только на основе доказательств, которых до сих пор нет.
Одновременно он высказал серьезное беспокойство по поводу того, что вирус в течение последних дней проникает во все большеее количества стран со слабой системой здравоохранения.
"Гебрейесус призвал к всеохватывающему подходу, подчеркнув необходимость политических вмешательств обязательств во всех странах для сдерживания COVID-19", - отмечает Xinhua.
Как сообщалось, по состоянию на 5 марта в мире зафиксировано 95 425 случаев заражения коронавирусом, умерли 3 286, выздоровели - 53 299 человек.
В Украине подтвержден один случай заражения коронавирусом COVID-19.
( по данным на утро )
22.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 1371
24.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2210
25.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2489
26.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2930
29.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 5930
01.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 7155
02.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 9046
04.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 12866
05.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 15006
06.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 17818
( по данным на утро )
летальный исход (deaths) 05.03 deaths =273 ; 06.03 deaths =341 ( +68 )
выздоровели (recovered) : 05.03 ( 1222 / 15006 ) ; 06.03 ( 1684 / 17818 ) +462 вызд / +2812 инфц
смертность 22.02 : ~7 -:-8%% (15 / 198) от числа выздоровевших
смертность 24.02 : ~10 -:-12%% (27 / 228) от числа выздоровевших
смертность 25.02 : ~12 -:-14%% (36 / 250) от числа выздоровевших
смертность 26.02 : ~17 -:-18%% (45 / 254) от числа выздоровевших
смертность 29.02 : ~17 -:-19%% (85 / 445) от числа выздоровевших
смертность 01.03 : ~19 -:-21%% (108 / 506) от числа выздоровевших
смертность 02.03 : ~20 -:-22%% (132 / 601) от числа выздоровевших
смертность 04.03 : ~23 -:-26%% (217 / 837) от числа выздоровевших
смертность 05.03 : ~22 -:-25%% (273 / 1222) от числа выздоровевших
смертность 06.03 : ~20 -:-23%% (341 / 1684) от числа выздоровевших
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Полное выздоровление (когда человека официально признают здоровым ) примерно через 4 недели с момента появления симптомов, а умирают - через 1 - 2 недели. А это значит что в этот промежуток времени - есть умершие и нет ни одного выздоровевшего. .
Если уж хотите сопоставлять, то сопоставлять данные о смерти и выздоровлению надо с 2-х недельным разрывом, а усреднено с 10 -и дневным разрывом
Берете количество умерших 22.02 (15 человек). добавляете 10 дней (возьмем 04.03 ) берете данные выздоровевших (837) и сопоставляете : получится чуток меньше 2% - вот это и есть реал
А чтобы знать точнее , то надо сопоставлять на день появление симптомов.
смертность 06.03 : ~5 -:-6%% (3042 / 53734) от числа выздоровевших
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напомню , что это официальные данные !
к результатам за пределами Китая доверия в тысячу раз больше .
по сообщениям ВОЗ :
иммунитет к вирусу не вырабатывается ;
лекарственные препараты для эффективного лечения отсутствуют во всём мире ;
НЕТ НИ ОДНОЙ ПРИЧИНЫ , которая могла бы вызвать такую разницу
слишком много лиц заинтересованных в искажении правды о вирусе Covid-19 !!
ДЕ ІСНУЄ ЛИШЕ АРИФМЕТИКА ДЛЯ 1 КЛАСУ...
Кого Вы имеете ввиду? КОМУ ВЫГОДНО ПОДТАСОВЫВАТЬ СТАТИСТИКУ И ЗАЧЕМ?
ЗА ЗУМИСНУ БРЕХНЮ.
'СЕРЕДНЯ СМЕРТНІСТЬ'-3.4
китай офіційно погодився,що в Хубеї та Ухані вона більша.
ВОЗ не верит журналистам?
А мы верим...
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только Льова с тау кита знает Істіну!