 Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Формат ток-шоу не лучший, чтобы обсуждать сложные вопросы. Например, вопрос подачи воды в Крым. В очередной раз хочу подчеркнуть, что правительство не забывает о украинцах, которые живут на территории временно оккупированного украинского Крыма. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям и воду, которая пойдет на военные базы невозможно", - написал он.

По его словам, этот тезис потерялась в шуме студии.

"Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и у нас нет технической возможности делать это до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины", - резюмировал Шмыгаль.

Ранее в эфире программы "Право на власть" Шмыгаль выразил мнение, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что там живут украинцы.

Напомним, 12 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямой" назвал допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крыму в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

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"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое пошел бы, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, лично я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.

Его заявление раскритиковал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров : "Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?".

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что вопрос возобновления подачи воды в оккупированный Крым не поднимался на переговорах с РФ.

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Позже Арахамия уточнил, что высказал лишь свою личную позицию, а не позицию своей политсилы.