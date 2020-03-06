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 Политика Украины
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Все про:Крым (22453) вода (359) Шмыгаль Денис (35)

 Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова

Украина не может подавать воду в оккупированный Крым до возвращения его в состав Украины.

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Формат ток-шоу не лучший, чтобы обсуждать сложные вопросы. Например, вопрос подачи воды в Крым. В очередной раз хочу подчеркнуть, что правительство не забывает о украинцах, которые живут на территории временно оккупированного украинского Крыма. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям и воду, которая пойдет на военные базы невозможно", - написал он.

По его словам, этот тезис потерялась в шуме студии.

"Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и у нас нет технической возможности делать это до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины", - резюмировал Шмыгаль.

Ранее в эфире программы "Право на власть" Шмыгаль выразил мнение, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что там живут украинцы.

Напомним, 12 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямой" назвал допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крыму в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?" - Чубаров сравнил заявление главы фракции "Слуги народа" со сдачей всех украинцев полуострова. ВИДЕО

"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое пошел бы, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, лично я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.

Его заявление раскритиковал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров : "Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?".

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что вопрос возобновления подачи воды в оккупированный Крым не поднимался на переговорах с РФ.

Также на Цензор.НЕТ: Умеров - Арахамии: Подача воды в оккупированный Крым - это прямое признание юрисдикции РФ в АРК. Вы, "слуги", подставляете свой народ

Позже Арахамия уточнил, что высказал лишь свою личную позицию, а не позицию своей политсилы.

Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179810
 
 
 Топ комментарии
 
Как же быстро переобулся, шестерка Ермака, зеленая тварь.
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Выкручивается гад. Хотите помочь украинцам помоги беженцам которые убежали от окупантов а не тем кто остался на окупантов работать и служить в армии окупантов
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Зебілові ще мало по макітрі покращеннями добвануло...
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не виніс ганьби. Забулили шашисти, чи як там вірно?
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Нанюхався газу.

Внесений до бази Миротворця шахматист з Одеси Богданович знайдений мертвим в Москві. За попередніми даними причиною смерті став газ, що веселить."

Заслужений кінець запроданця.
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Там проблеми з якісним речовинами. Мабуть усі талановиті "хімікі" вже поїхали у Гоа чи Колумбію...
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ХаХа)) Точно)) Обнимашки ему с кобздоном, задорновым, гиви с моторолой и тд. Хорошей компании
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Грохнули этих предателей Родины чечены по заказу НКВД-КГБ-ФСБ *****.
Только законченные дибилы еще не могут понять - в **********, Бенине и Гондурасе людям делать нечего - там их просто грохнут с причиной или без таковой. Планета успешно жила без Совка Позорного 70 лет и запросто проживет без его позорного огрызка в виде Парашной ********* *********. Есть полно стран куда людям можно ездить. А скоту, ворам и бандюганам - строго в *********, там это все братаны.
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это чё ...в действительности-слуга народа сопредельного государства... мля...государственный муж ...мля ...Да он должен был сказать : буду давать своему народу заявления о готовности подачи воды в Крым, только после заявления кремля о готовности к началу и проведению процедуры деоккупации АРК и выплаты всех полагающихся при этом конпенсаций , а также возмещения морального ущерба моему народу. тчк.
Р.S. и пусть Канал почистят... камнями завален.
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Вони, суки, активно вкидують ці тези у суспільство.Як писав Аркадій Бабченко восени, що "вони"-пліснява незабаром почнуть активно вкидати ідеї, які спочатку викличуть в суспільстві обурення.Але ці тези будуть вкидатися знову і знову, камуфлюючись, затіняя іншими подіями, такими, що раз за разом будуть піднімати градус стурбованності населення- допоки більша частина суспільства не згодиться на них своїм,врешті-решт, байдужістю, заради безпеки від чергового"коронавірусу" ,чи "суперобміну", чи "супермиру"...
Вважаю у питанні Криму за більшості аспектів треба орієнтуватись на бескомпромісність кримських татар. Вони рафіновані патріоти з незашореною пам'ятю, вони Батьківщиною не "шмигають".Маю за честь жити в одній країні з таким народом. Слава Україні.
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гей геєв, це яких, що мовчки чекали кацапню, сподіваючись на потоки бахатих кацапів, що будуть жити в їхнії халупах і велику виручку від чебуреків, чи тих, що тільки триндять і нічого не роблять, тільки чекають, коли Україна звільнить Крим, щоб потім вимагати автономії, якісь додаткові права, і самозахватами землі займатись?
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И Крым, и Донбасс были массово заселены московитскими переселенцами,
дети которых уже кричали: мы МЕСТНЫЕ, мы тут родились, нас не слышат !
В Крыму коренных татар вывезли, а на Донбассе коренных украинцев выморили голодом.
А те, кто занял их дома - это, оказывается "НАШИ ЛЮДИ" !
Если они наши - пусть выгоняют оккупантов, а не требуют воду и пенсий.
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так окупанти, якраз і іхніє люді, тому гнати їх всіх разом.
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Зескот выбор сделал. УССР привет! Украина пока!
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Зелупа - это не Украина.
Это отдельно взятый клоун.
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Зе!ля - это Украина. И Янук - Украина. Порошенко, Пастор, Парубий и тд. были случайностью. К сожалению
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Плісняві, які весь час "обмовляється", а потім "виправдовується", жодного разу не "ОБМОВИЛАСЬ" на користь України. Жодного . Всі "обмовки" узеленських на благо сепарні, колоборантів, кацапів. Капітуляцію
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У зебілів і через десять років буде "Ва всьом винават Парашенка".
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от відразу видно чесну людину сам же й каже як на сповіді і хотів би а не може
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А этот недоукраинец понимает, что подача воды в Крым, это признание его российским, это политическое признание оккупации законной, это предательство национальных интересов Украины...!!
У тебя, умник, масса внутренних проблем, которые крайне запущены и ещё неизвестно, удастся ли тебе их решить...! Вот и занимайся ими!!
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Не скорректировал, а отбрехивается, временно отползает в кустьі.

Очередной зеленьій шлемазл вьідал на гора планьі своего шефа Зе.
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Да со Шмыгой все ясно - предатель Родины это конченый и зашкваренный. Выслать падлу в ********* по водопроводным трубам!
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опять видим как всегда зелёная команда пробует править страной и савать интересы украины методом " тыка" .
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премьер сломался!давай следующего!к власти пришли не патриоты,не граждане-временщики,факиры на час,к тому же готовые отдать Украину и украинцев "верховному правителю"расии *****
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Якщо ще й авакяна поміняють на якого небудь могільова чи захарченко, то ці шмигалі з кулебами, не тільки воду, а й Україну ***** здадуть. Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова - Цензор.НЕТ 7299
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Чергова перевірка на реакцію населення ,а до капітуляції перед ворогом вони завжди готові.
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Мразь, бойся праведного гнева украинцев Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова - Цензор.НЕТ 1411
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Кстати, ОЧЕНЬ МАЛО кто помнит историю прекращения подачи воды на о. Позорных Крысаков. Почти никто не знает (или забыл), что крысчанские позорные крысаки САМИ ОФИЦИАЛЬНО ОТКАЗАЛИСЬ от подачи воды с Украины! (!). Копните историю за те года - именно ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТКАЗ с мотивацией "не хватало, чтобы мы еще вам хохлам проклятым за свою воду платили". Тогда Украина вкинулась деньгами и построила на канале счетчик воды современный, чтобы подача воды была на учетной и платной основе, что великая и неслыханная была милость для врагов и предателей Родины! Но крысчанские предатели Родины САМИ отказались от милости Украины и встали в гордую позу рака.
И на этом все - никакого отказа в поставках воды на о. Крыс не было - крысаки сами от нее отказались на официальном уровне. И теперь гордо пьют канализационные стоки Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова - Цензор.НЕТ 6725. И чтоб они их пили дальше, мрази позорные!
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Первое слово , дороже второго...не надо оправдываться сказал и сказал ... мы поняли...Ваше правительство уйдет с еще большим скандалом.
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Эта лысая жидо-********* зелупень видимо реально хочет висеть. Обратите внимание как эти прокацапские петуховичские скоты постепенно ***** всё больше от безнаказанности? То есть "быдоло" позволяет, молчит? - Идем дальше в парашу!
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Як ти після таких інформаційних вкидань будеш дивитися в очі своїм землякам львівянам?
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Верните уже лучше Гончарука. Этот кабмин просто предатели.
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Що цей кондом з пупирцями верзе? До Ростова їдь скотина і там звізди..
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Испугался, сын кулацкий, побежал, г@вно роняя...
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Откуда в западной Украине и от кого родилось такое продажное ЧМО?
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Расскажешь, "что ты на самом деле хотел сказать"(с) когда тебе ручку от лопаты в **** воткнут
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Корректировать будет патологоанатом твою тупую башку и гнилой ********. А за слова нужно отвечать и расплачиваться как минимум лишением свободы.
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Столько шума.) А чувак просто не знал, что канал уже давно перекрыт. Это конечно звучит невероятно, но это так! Премьер-министр не сепар, а просто инопланетянин.)) это конечно слабое утешение... Но факт. Спросили бы его на какой улице расстреливали людей во время Майдана, он без гугла скорее всего так же не ответил бы. Такие типочки живут в своём тихом уютном мире. В достатке и грмонии.)
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шмига накреслив свої позиції : ватний ."№;%?....
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Слово не воробей.Правда не такой примитивный как Милованов.но всё равно только очень слабый профессионально напёрстник и кидала
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Нервы беречь надо, все болезни от нервов.
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Засунь тепер ці свої коригування собі у дупу. Хід твоїх думок вже зрозумілий.
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