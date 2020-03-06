 Моя задача - сделать некоторую эволюцию в медреформе, - министр здравоохранения Емец

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Емец заявил 5 марта во время ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Я абсолютно уверен, что я обязан сделать так, чтобы два столпа - пациент и медик - должны быть, будем так говорить, не против реформы. Если хоть один из них будет против, никакой реформы не будет. Поэтому моя задача сейчас сделать некоторую эволюцию в реформе и сделать так, чтобы и пациент, и врач были довольны. Сейчас только часть реформы, главная, - это специализированная медицинская помощь, в которой много-много аспектов, и я уверен, что мы должны решить первое - это страховая медицина. Мы абсолютно обязаны сейчас можно скорее сказать, что гражданин Украины имеет право на страховую медицину", - отметил Емец.

Одновременно он подчеркнул, что ни в коем случае при этом не будет предусматриваться об отмене национальную службу здоровья.

"Ни в коем случае отмены не будет, потому что это прототип, это первый шаг... Национальная служба здоровья - только название и функции поменять. Это должен быть страховой полис сначала базового уровня, потом - второго, потом - третьего",- пояснил он.

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Как сообщалось, 4 марта на внеочередном заседании, созванном по требованию Президента, ВР отправила в отставку правительство Алексея Гончарука.

В то же время парламент назначил на должность Премьер-министра Дениса Шмыгаля и утвердил состав нового правительства, в котором остались вакантными должности министров культуры, образования и науки, энергетики и угольной промышленности и вице-премьер-министра - министра экономики.

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