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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (11788) Минздрав (2252) Емец (195) медреформа (17) Емец Илья (1)

 Моя задача - сделать некоторую эволюцию в медреформе, - министр здравоохранения Емец

Новоназначенный министр здравоохранения Украины Илья Емец намерен произвести определенную эволюцию в реформе отрасли, чтобы ее результаты удовлетворили и пациентов, и врачей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Емец заявил 5 марта во время ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Я абсолютно уверен, что я обязан сделать так, чтобы два столпа - пациент и медик - должны быть, будем так говорить, не против реформы. Если хоть один из них будет против, никакой реформы не будет. Поэтому моя задача сейчас сделать некоторую эволюцию в реформе и сделать так, чтобы и пациент, и врач были довольны. Сейчас только часть реформы, главная, - это специализированная медицинская помощь, в которой много-много аспектов, и я уверен, что мы должны решить первое - это страховая медицина. Мы абсолютно обязаны сейчас можно скорее сказать, что гражданин Украины имеет право на страховую медицину", - отметил Емец.

Одновременно он подчеркнул, что ни в коем случае при этом не будет предусматриваться об отмене национальную службу здоровья.

"Ни в коем случае отмены не будет, потому что это прототип, это первый шаг... Национальная служба здоровья - только название и функции поменять. Это должен быть страховой полис сначала базового уровня, потом - второго, потом - третьего",- пояснил он.

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Как сообщалось, 4 марта на внеочередном заседании, созванном по требованию Президента, ВР отправила в отставку правительство Алексея Гончарука.

В то же время парламент назначил на должность Премьер-министра Дениса Шмыгаля и утвердил состав нового правительства, в котором остались вакантными должности министров культуры, образования и науки, энергетики и угольной промышленности и вице-премьер-министра - министра экономики.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179809
 
 
 Топ комментарии
 
Супрун красава,жаль не для нашего быдла тупого
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сначала найди кто и куда продал лимон защитных масок!
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"При пані Уляні Супрун
та «баризі» Порошенко операції по встановленню сердечного стента була безкоштовною, а після зеленого покращення вона коштує 44К гривень. Для багатьох «сердечників» це питання життя або смерті і не всі мають ті гроші. «Покращення» вбиває людей."

Из тви.
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премьер хароший а зеля очень умный, ***** мудрый и дальновыдный....
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Вы уже все что можно уничтожили в стране. Все полная жопа
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яку еволюцію????? дибіл на дибілі і дибілом поганяє... дурню, - тебе навіть овоч вигнав нахєр через неефективність.
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Насколько я помню, не выгнал его овощ, а сам Емец ушел, хлопнув дверью. Как говорят, не вынесла душа поэта...
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Уже не смешно. Они что ли дауны думают что каждому стоит реформы проводить, для этого мозги нужны, ты уже проводил реформы в 11 году. Достали, сейчас еще министр образования будет реформы проводить.
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сначала найди кто и куда продал лимон защитных масок!
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Маски на складах для служащих по типу МЧС и медработников есть...Это резерв...
Маски как и другие средства защиты в аптеках раскупили граждане...В том числе и средства дезинфекции для рук по типу Стерилиума и Аниоса...
Например..Стериллиума осталось очень мало,и есть не везде , а то может и нет...как их нет и в Беларусии так и в россии.....
Стерилиум- Германия,они сейчас по полной отпускают его в Китай...
Насчет масок 95% поступления идет из Китая....
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"При пані Уляні Супрун
та «баризі» Порошенко операції по встановленню сердечного стента була безкоштовною, а після зеленого покращення вона коштує 44К гривень. Для багатьох «сердечників» це питання життя або смерті і не всі мають ті гроші. «Покращення» вбиває людей."

Из тви.
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Нам бы коронавирус пережить, а он про эволюцию! Дарвин доморощенный!
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а що не так з Супрун? покидьки перестали наживатися на закупках лікарств?
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Супрун красава,жаль не для нашего быдла тупого
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Фейк ФСБэшных хмырей кремля о коронавирусе достиг рейтинга Зеленского - 73% Моя задача - сделать некоторую эволюцию в медреформе, - министр здравоохранения Емец - Цензор.НЕТ 9340 Моя задача - сделать некоторую эволюцию в медреформе, - министр здравоохранения Емец - Цензор.НЕТ 9340
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В мене нема проблемiв Моя задача - сделать некоторую эволюцию в медреформе, - министр здравоохранения Емец - Цензор.НЕТ 6840проблема одна, 73 % стада Моя задача - сделать некоторую эволюцию в медреформе, - министр здравоохранения Емец - Цензор.НЕТ 3111
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Народження: 21 лютого 1956 р. (64 роки), Воркута, Росія

Вали в свою Воркуту, там реформируй
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Всё накрылась реформа,страховщики победили бабло уйдет в карманы бизесменам за бумажки.
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Ну все, пора Ляшка президентом ставити, щоб виніс цю ж2 бидлоту на вилах.
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Снова раздувать штаты мародёров от медицины будут.
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Понимаю, что нужны реформы. Но что такое эволюции в реформах, так это вообще предел понимания нормального человека. Какие ещё "поллюции" выдаст сей господин.
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После реформы этого дедушки бесплатно будет только удаление из списка живых получателей пенсий и субсидий,перемога.
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На нас очікує черговий провал. У всіх сферах.
Ну і фуйлу десь соломку підстелять.
Вони так і рвуться десь кацапам добре зробити, тільки і дивись за цими шулерами.
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эти козлы идут против воли народа..после каждого майдана они продолжают свои грязные игры..
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«Тут кое-кто стал позволять себе накладные карманы, - говорил, помнится, герой Леонида Броневого - градоначальник из фильма «Тот самый Мюнхаузен», - так мы этого не позволим.» Не то чтобы градоначальник был большим кутюрье, но шить любил. И как всякий градоначальник-закройщик, был не чужд тяге надиктовывать моду.
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Та вас вже міжнародні організації попросили не розповсюджувати плісняву, нічого не міняти, а продовжити те, що зробила пані Супрун Моє завдання - зробити певну еволюцію в медреформі, - міністр охорони здоров'я Ємець - Цензор.НЕТ 2017
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Ха-ха. "Страховая медицина" в нищей стране - это фишка для богатеньких буратин.
Уляна сделала систему медгарантий - именно для бедных людей.
Но ваша поганая шобла, вцепившаяся в страну как клещи уже 30 лет, мечтает додавить всех до конца. Чтобы осталось выжженное поле, и тогда никто не будет возражать против распродажи последнего ресурса: земли.
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я помню как ты Супрун обвинял что она акушерка без образования, что ей не место в министерском кресле) Переобуваешься на лету, да?
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Teбя, сынок, старик Альцгеймер хватанул.
Бегом к психиатру, шкет.
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