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 Один украинский воин ранен, еще двое получили боевые травмы на Донбассе. Враг применил 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, за сутки - 10 обстрелов, - штаб

5 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно 
вблизи населенного пункта Авдеевка. Из миномета калибра 82 мм противник выпустил 7 мин, совершил 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также вел огонь из противотанкового ракетного комплекса, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил девять обстрелов украинских позиций, а именно:

- два раза рядом с н.п. Зайцево - из 82-мм минометов - 13 мин, также велся обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Новотошковского - из миномета калибра 120 мм - 10 мин;
- четыре раза в районе населенного пункта Орехово - из ствольной артиллерии калибра 122 мм - 4 снаряда, из минометов калибра 120 мм - 7 мин и 2 мины из 82-мм миномета;
- вблизи Новозвановки - из противотанкового ракетного комплекса;
- рядом с Луганским - -из станкового противотанкового гранатомета - 3 выстрела, также противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Кроме этого, за прошедшие сутки противник совершил провокационный обстрел участка разведения №3, применив стрелковое оружие. Пострадавших нет. Огонь украинские защитники не открывали - с украинской стороны режим тишины был соблюден.

"Вчера, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще двое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы", - сказано в сообщении.

С началв текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.

Один украинский воин ранен, еще двое получили боевые травмы на Донбассе. Враг применил 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, за сутки - 10 обстрелов, - штаб 01
Один украинский воин ранен, еще двое получили боевые травмы на Донбассе. Враг применил 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, за сутки - 10 обстрелов, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/n3179808
 
 
 Топ комментарии
 
Интересную статистику обнародовала недавно прокуратура Луганской области: с начала текущего года в результате вооруженного конфликта на территории Луганской области погибли 30 военнослужащих ВСУ и еще 63 получили ранения, тогда как за аналогичный период 2019 года было зафиксировано шесть погибших и 45 раненых.
Что характерно, потери ВСУ увеличились в пять раз после того, как по инициативе президента Владимира Зеленского сразу в двух местах Луганской области было проведено так называемое разведение сил - в Станице Луганской и Золотом.
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Дивуюсь стійкості військових на фронті, коли в столиці така відверта зрада. Пора вже запускати орду в Київ, хай відпочинуть від війни..
Найшвидшого одужання пораненим.
Смерть українським гнидам !!!
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! тут нічого дивного, коли таких придурків хенералів призначають командувати, хоча в нас нема президента, нажаль...
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Интересную статистику обнародовала недавно прокуратура Луганской области: с начала текущего года в результате вооруженного конфликта на территории Луганской области погибли 30 военнослужащих ВСУ и еще 63 получили ранения, тогда как за аналогичный период 2019 года было зафиксировано шесть погибших и 45 раненых.
Что характерно, потери ВСУ увеличились в пять раз после того, как по инициативе президента Владимира Зеленского сразу в двух местах Луганской области было проведено так называемое разведение сил - в Станице Луганской и Золотом.
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Інтєрєсная статістіка, це коли посилання дається на джерело.
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Маніпуляція. Один украинский воин ранен, еще двое получили боевые травмы на Донбассе. Враг применил 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, за сутки - 10 обстрелов, - штаб - Цензор.НЕТ 6508 За 2019 рік показані бойові втрати, за 2020 рік показані всі випадки загибелі з нещасними випадками, суїцидами і т.п.
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Не повіриш, але ситуацію по загиблим і пораненим я знаю краще, ніж пресслужба луганської прокуратури.
ПС. На Цензорі щомісяця викладають інфу по ВСІХ загиблих в боях з фото та іншою інфою. Про ВСІХ загиблих повідомляють про місце і час прощання з героєм та його поховання. Інфа Цензора - 100% правда.
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Дивуюсь стійкості військових на фронті, коли в столиці така відверта зрада. Пора вже запускати орду в Київ, хай відпочинуть від війни..
Найшвидшого одужання пораненим.
Смерть українським гнидам !!!
 показать весь комментарий
 
 
Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! тут нічого дивного, коли таких придурків хенералів призначають командувати, хоча в нас нема президента, нажаль...
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Скоро. В підписаному капітулянтом оборонзамовленні не закладена закупівля ***********
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просто аналогия... 14 год ,-российские зелёные человечки в Крыму ,-КОЛИЧЕСТВО СМЕРТЕЙ УВЕЛИЧИЛОСЬ. 20 год,- российский зелёный резидент в Киеве,- КОЛИЧЕСТВО СМЕРТЕЙ УВЕЛИЧИЛОСЬ...
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Тю) Він цю маску скинув ще у вересні, коли почав вякати на Стерненка і просто ретраслювати портнова і лукаш.
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Одужання вам рідненькі. Бережи вас Господь
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