 Подача воды в Крым - это инструмент деоккупации, - министр иностранных дел Кулеба

Своими взглядами он поделился в эфире телеканала "1+1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В частности, его спросили о том, подавать или не подавать воду в Крым.
"Вопрос подачи или подача воды в Крым, в оккупированный Крым - это инструмент деоккупации", - отметил Кулеба.
Народный депутат от фракции "Голос" Юлия Клименко после этого выразила мнение, что "это наоборот - инструмент оккупации".
В свою очередь, глава МИД уточнил: "Нет. Я сказал ... Можно предоставлять, можно не предоставлять, но это всегда должно рассматриваться как инструмент деоккупации".
Ранее сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Россией Крым. По его мнению, отказ от такого шага приведет к гуманитарной катастрофе.
"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым – это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе… Мы не перекроем воду для украинцев… Мы не можем не давать воду украинцам", — сказал Шмыгаль.
Напомним, 12 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямой" назвал допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крыму в обмен на вывод российских войск с Донбасса.
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"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое пошел бы, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, лично я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.
Его заявление раскритиковал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров : "Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?".
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что вопрос возобновления подачи воды в оккупированный Крым не поднимался на переговорах с РФ.
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Позже Арахамия уточнил, что высказал лишь свою личную позицию, а не позицию своей политсилы.
Всё, мы проиграли. Можно идти подписывать минские договорённости и принимать в состав лднр, проводить там выборы, моторол в раду и всё такое. АУ!! Зато не барыга!
Зе-логика.
Не хер работать на *****
об экспорте воды взамен на импорт позора ?
07.03.2020
ВЫ ЖЕ ЗРОБЫЛЫ ЦЭ РАЗОМ, ТАК?
Как лоххов окучивают украинцев))
зеблы, твари, Ростова не будет!
Будут днепровские раки......
Их же уже стрелять надо по сути.
зеленский гнида и подонок
Ну пускай приходят, показывают украинский паспорт, поют гимн Украины и произносят на камеру "Путин уйло" и получают свою порцию воды.