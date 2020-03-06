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 Политика Украины
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 Подача воды в Крым - это инструмент деоккупации, - министр иностранных дел Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба озвучил свою позицию относительно подачи воды в оккупированный Крым.

Своими взглядами он поделился в эфире телеканала "1+1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, его спросили о том, подавать или не подавать воду в Крым.

"Вопрос подачи или подача воды в Крым, в оккупированный Крым - это инструмент деоккупации", - отметил Кулеба.

Народный депутат от фракции "Голос" Юлия Клименко после этого выразила мнение, что "это наоборот - инструмент оккупации".

В свою очередь, глава МИД уточнил: "Нет. Я сказал ... Можно предоставлять, можно не предоставлять, но это всегда должно рассматриваться как инструмент деоккупации".

Ранее сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Россией Крым. По его мнению, отказ от такого шага приведет к гуманитарной катастрофе.

"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым – это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе… Мы не перекроем воду для украинцев… Мы не можем не давать воду украинцам", — сказал Шмыгаль.

Напомним, 12 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямой" назвал допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крыму в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?" - Чубаров сравнил заявление главы фракции "Слуги народа" со сдачей всех украинцев полуострова. ВИДЕО

"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое пошел бы, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, лично я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.

Его заявление раскритиковал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров : "Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?".

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что вопрос возобновления подачи воды в оккупированный Крым не поднимался на переговорах с РФ.

Также на Цензор.НЕТ: Умеров - Арахамии: Подача воды в оккупированный Крым - это прямое признание юрисдикции РФ в АРК. Вы, "слуги", подставляете свой народ

Позже Арахамия уточнил, что высказал лишь свою личную позицию, а не позицию своей политсилы.

Источник: https://censor.net.ua/n3179805
 
   
 Топ комментарии
 
Ви зробили свій вибір разом!
Подача воды в Крым - это инструмент деоккупации, - министр иностранных дел Кулеба - Цензор.НЕТ 283
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Крымские татары не допустят снабжение оккупанта водой, украинцы тоже.
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Что делают с теми, кто предлагает снабжать военную базу врага?
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Крымские татары не допустят снабжение оккупанта водой, украинцы тоже.
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Як тільки в кремлі заікнулись про кризу, так команда клоуна заговорила про можливість подачі води. Кремлівські соски !
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Пляааааа!!! За такие разговоры вешать ***** нужно без раздумий!!! А лучше шмыгаля вместе с арахамией утопить в Днепре, пусть напъются водички за кацапов !!!!!! ЛЮДИ!!! УКРАИНУ ЗЕПЛЕСЕНЬ ЗДАЁТ РАШЕ!!! ОЧНИТЕСЬ ПОКА НЕ ПОЗДНО!!! КОГО ВЫ ПРИВЕЛИ К ВЛАСТИ!!! КОМУ БУЛАВУ ДОВЕРИЛИ!!!
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Они такие же мрази , к кому Вы взываете - быдло 73% , без гордости ,готово копыта путлера лизать
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а кто допустил клоуна к власти? Кто допустил олигарха кломойского, который хочет дефолта Украине? ))
Всё, мы проиграли. Можно идти подписывать минские договорённости и принимать в состав лднр, проводить там выборы, моторол в раду и всё такое. АУ!! Зато не барыга!
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Это начало конца банды эти подонков зеленых.дело времени
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ще одно чувирло виповзло подивись дату в iсторiъ Румунii 25/12/1989
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Что делают с теми, кто предлагает снабжать военную базу врага?
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В Украине, избирают премьер -министром.
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Украинцы любят предателей и убийц своих детей, поэтому всегда умываются кровавыми слезами и искренне не понимают за что.
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...а с каких это пор Днепровская вода принадлежит временному правительству и его ЗЕпрезиденту??????????
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А ещё "инструмент деоккупации", причем самый мощный - это сдать Путину Киев.
Зе-логика.
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Почему так все резко заговорили про подачу воды окупантам после возвращения ЗЕлупы из Омана? Ради етого даже правительство поменяли нарушив Конституцию Украины.
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Думаю причина: "Авиалайнер Boeing 737-8KV авиакомпании «Международные авиалинии Украины (МАУ)»"...
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И Кулеба тоже ЖОПА
Не хер работать на *****
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ё-моё. И эта представляется *леди*! Мать двоих девушек! Ганьба! Матершиница!
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Ленка- зебила : кончай пить по вечерам . 😡
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Передовые страны мира с сильной экономикой имеют экспорт,превышающий импорт!
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И шо медсестра понимает в мировой экономике? 😎😎😎
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ты о чем, болезный?
об экспорте воды взамен на импорт позора ?
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...а вот и еще один поц заговорил Подача воды в Крым - это инструмент деоккупации, - министр иностранных дел Кулеба - Цензор.НЕТ 7587 ...п....ц!
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охренеть логика.. может все же вначале деокупация, а затем вода?
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В свою очередь, глава МИД уточнил: "Нет. Я сказал ... Можно предоставлять, можно не предоставлять, но это всегда должно рассматриваться как инструмент деоккупации". Как можно так легкомысленно относиться к самому главному рычагу давящему на врага и от которого на 50% зависит деокупация Украины? Ето все равно что сказать что можно ложить больных коронавирусом в больницы а можно их не лечить пускай дальше ездят на работу, какая разница
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Я #уею, пришли к власти коллаборанты.
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вода в обмен на обстрелы - это то что хотел куйло, вы совсем зебилы?
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торопятся мрази подарок сделать ***** на 9 мая. Твари вонючие.
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Зе это проект Кремля, с каждым днем я в этом всё больше убеждаюсь.
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Думаю нужно прекращать етому государству и власти платить налоги. Пойду заплачу налоги турецкой пятизвездочной гостиннице. Какая разница кому платить налоги. тем более в турецких гостинницах тоже украинцы работают.
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Нам так же азаров рассказывал за российский газ заводя экономику в дефолт! Вообщем зеленский второй янукович с таким же колониальным правительством, которое держит людей за дураков.
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ну вот и все собственно. вопрос с водой крысенышам уже решен. зебуины. я вас поздравляю. вы ****** сами будете платить и за воду эту и пенсии лугандонам. а я лучше свалю нахер из этого дурдома. ****** вы вонючие
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Подавати воду на військову базу противника -це державна зрада!!!!!
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Так и есть. А вот некий Ганс Шмугель решил вые*бнуцца...
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Хотів би знати думку 73% проголосувавших за зеленського. Ти " мудрий" український нарід, тепер ти задоволений? А це ще далеао не кінець здачі національних інтересів України. Чим треба було думати щоб привести таке до влади?????
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Будьте вы предатели прокляты!!! Украинцы где вы, или будете молчать как в 1918-1933?
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Тут больше вопрос к поцу Шмыгалю. От топил об украинцах в крыму.
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дадут воду - и деоккупация, а если нет? вас в этой воде и утопить
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было понятно когда Зеленский поздравил Путина с Новым Годом. Украине конец, как в 1918-1933. Нового геноцида украинцы уже не переживут.
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правительство Гончарука можно назвать правительством лохов а теперь у нас будет правительство предателей Подача воды в Крым - это инструмент деоккупации, - министр иностранных дел Кулеба - Цензор.НЕТ 6730
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И тут понимаешь, что лохи были не так плохи))
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Коллаборация в чистом виде. Неужели они надеются, что им ничего не будет ?
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Дрыщи у власти такие же как и зепрезе Что их главный на коленях готов был перед куйлом ползать что эти чухоморы готовы перед оккупантами раком стать
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воно ж прокидається зранку, дивиться в дзеркало - і бачить там мразь
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НУ ШО ЗЕДЕБИЛЯТА?

ВЫ ЖЕ ЗРОБЫЛЫ ЦЭ РАЗОМ, ТАК?
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Признание ЛДНР-это инструмент деоккупации))Они будут в составе же)))
Как лоххов окучивают украинцев))
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Рука не здригнеться ! Подача воды в Крым - это инструмент деоккупации, - министр иностранных дел Кулеба - Цензор.НЕТ 9415

зеблы, твари, Ростова не будет!
Будут днепровские раки......
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А РАССТРЕЛЫ МИНИСТРОВ - механизм повышения грамотности страны!

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Перемога Ердогана спричинила підтримку путіна Євросоюзом. Тому й уряд замінили. Маріонетки роблять те, що їм наказують.
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Щука брат, жованный крот! Только попробуйте вспыхнут кострами темные ночи!
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Как делать, что делать?
Их же уже стрелять надо по сути.
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кусок говна с ублюдочной рожей
зеленский гнида и подонок
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Мы не можем не давать воду украинцам", - сказал Шмыгаль.

Ну пускай приходят, показывают украинский паспорт, поют гимн Украины и произносят на камеру "Путин уйло" и получают свою порцию воды.
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І це тільки день #1. Уявляю їхні плани на найблище майбутнє. Вангую що наступний крок посадка "Пороха"або кого небудь з його команди.
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Робоча води в Крим є кроком до визнання анексії Україною. Ключ до декларації Донбасу лежав у звільненні Криму, тобто донецькі відкидають можливість повернення свого Донбасу.
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арахамия падаль, отброс абхазский
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