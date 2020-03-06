 Будем проводить индексацию пенсий в этом году, - Шмыгаль

Об этом Шмыгаль заявил в эфире телеканала "1+1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Это этический вопрос перед людьми, которые своим трудовой жизнью заслужили свои пенсии. Мы, конечно, будем проводить индексацию пенсий в этом году, для этого надо посмотреть, чем мы владеем в бюджете, и мы это начали делать уже сегодня", — сказал Шмыгаль.
Он добавил, что не будет врать, будто пенсии проиндексируют уже завтра. Но правительство, по его словам, найдет возможность для такой индексации уже в этом году.
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Напомним, предыдущий премьер-министр Алексей Гончарук 2 марта говорил, что решение об индексации пенсий находится еще в процесе разработки.
продадут в Крым воду и повысят пенсии на 12 гривен.
"не все ли равно?"
вот с этого "не все ли равно?" в 1918 во время Украинской революции начинался ГОЛОДОМОР 1932-33 гг.
А мали би - в березні. Закон вимагає якнайшвидше. Коли вже є в руках статистика по минулому року. А вона зявляється в всередині лютого. Тобто, за березень вже має бути нова підвищена пенсія. І уряд Гройсмана (та навіть ще Яценюка в 2016-му) цих вимог дотримувався.
P.s. Хотелось бы узнать, за счет чего будет эта самая "индексация"...
Забавно, что многие пенсионеры, особенно голосовавшие за Зеленского, этого даже не поймут.
Який єтічєскій ?!!!!!!
З барского плєча?
Є розпорядження Кабміну підписане Порошенком.
Де взяти гроші?. А де? Бінго! Продавати воду в Крим ! І пенсії відразу підвищаться на 150 гривень !
Какоє інтєрєсноє совпадєніє !