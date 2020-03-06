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 Политика Украины
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Все про:госбюджет (742) пенсионеры (665) пенсия (1887) Шмыгаль Денис (35)

 Будем проводить индексацию пенсий в этом году, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал проведение в этом году индексации пенсий. По его словам, правительство найдет для этого деньги в бюджете.

Об этом Шмыгаль заявил в эфире телеканала "1+1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Это этический вопрос перед людьми, которые своим трудовой жизнью заслужили свои пенсии. Мы, конечно, будем проводить индексацию пенсий в этом году, для этого надо посмотреть, чем мы владеем в бюджете, и мы это начали делать уже сегодня", — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что не будет врать, будто пенсии проиндексируют уже завтра. Но правительство, по его словам, найдет возможность для такой индексации уже в этом году.

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Напомним, предыдущий премьер-министр Алексей Гончарук 2 марта говорил, что решение об индексации пенсий находится еще в процесе разработки.

Источник: https://censor.net.ua/n3179804
 
 
 Топ комментарии
 
Проклятый Порошенко, зачем ты индексировал пенсии каждый квартал. Еще и пересчет сделал, впервые с 2008 года Будем проводить индексацию пенсий в этом году, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2375
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У березні вже провели індексацію,от так і далі буде))
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У березні вже провели індексацію,от так і далі буде))
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Виртуальную, с элементами диджитализации на все лицо
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зачем вы так?
продадут в Крым воду и повысят пенсии на 12 гривен.

"не все ли равно?"

вот с этого "не все ли равно?" в 1918 во время Украинской революции начинался ГОЛОДОМОР 1932-33 гг. Будем проводить индексацию пенсий в этом году, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8823
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Проклятый Порошенко, зачем ты индексировал пенсии каждый квартал. Еще и пересчет сделал, впервые с 2008 года Будем проводить индексацию пенсий в этом году, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2375
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в кінці літа - проведуть.
А мали би - в березні. Закон вимагає якнайшвидше. Коли вже є в руках статистика по минулому року. А вона зявляється в всередині лютого. Тобто, за березень вже має бути нова підвищена пенсія. І уряд Гройсмана (та навіть ще Яценюка в 2016-му) цих вимог дотримувався.
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Но не уточнил ведь какой категории проведут индексацию пенсий... "Самокат" уже увеличил зарплаты, правда только министрам.
P.s. Хотелось бы узнать, за счет чего будет эта самая "индексация"...
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"индексацию" начислят от прибыли за продажу днепроской води в крым. . как считает новоиспеченный премьер
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так ведь руки поднять экономику у кризисных менеджеров не стоят.
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Вы, зе-ублюдки, должны были провести индексацию пенсий в марте, то есть сейчас. Теперь решили "осчастливить" пенсионеров "в этом году". А может, в следующем, или годика через три - четыре? "Какая разница"? Вижу, что вы - не лохи, а вот пенсионеры, проголосовавшие за пророссийское зе-недоразумение - те ещё лохи.
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Будуть під вибори індексувати. Ну, така тактика...
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Ага, и у каждого пенсионера за шесть месяцев до октября заберут в среднем 2 тыс. гривен.
Забавно, что многие пенсионеры, особенно голосовавшие за Зеленского, этого даже не поймут.
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Минус третий - провал экономической политике, ясен пень, что трезвомыслящая верхушка НБУ на такое не пошла бы, поэтому в Минфине и НБУ нужны авантюристы, а таких непросто подобрать, сохраняя иллюзию профессионалов.
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это не этический вопрос, это закон который ты должен выполнять, тварь
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Шо воно покурило?
Який єтічєскій ?!!!!!!
З барского плєча?
Є розпорядження Кабміну підписане Порошенком.
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*****, как было хорошо при порохе, зарплата и пенсии индексировались, все платилось вовремя а не как при януке без полной зарплаты по пол года, и тут опят пришла гнида и все сломалось...
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А зараз піде тема, що в пенсійному фонді нема грошей, бо половину вкрав Порошенко, а друга половина пішла на тюнінг самоката Гончарука.
Де взяти гроші?. А де? Бінго! Продавати воду в Крим ! І пенсії відразу підвищаться на 150 гривень !
Какоє інтєрєсноє совпадєніє !
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Тварь окупантам воду собирается давать мол там в росийской армии тоже украинцы служат. А то что половина украинских пенсионеров получают пенсии ниже прожиточного минимума тоесть живут за гранью жизни, так оно еще подумает и посчитает добавить нищите по куску хлеба к концу года или так обойдутся
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