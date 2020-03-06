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 Политика Украины
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 Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам"

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что отказ подавать воду в оккупированный Россией Крым приведет к гуманитарной катастрофе.

Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым – это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе… Мы не перекроем воду для украинцев… Мы не можем не давать воду украинцам", — сказал Шмыгаль.

Напомним, 12 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямой" назвал допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крыму в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?" - Чубаров сравнил заявление главы фракции "Слуги народа" со сдачей всех украинцев полуострова. ВИДЕО

"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое пошел бы, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, лично я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.

Его заявление раскритиковал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров : "Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?".

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что вопрос возобновления подачи воды в оккупированный Крым не поднимался на переговорах с РФ.

Также на Цензор.НЕТ: Умеров - Арахамии: Подача воды в оккупированный Крым - это прямое признание юрисдикции РФ в АРК. Вы, "слуги", подставляете свой народ

Позже Арахамия уточнил, что высказал лишь свою личную позицию, а не позицию своей политсилы.

Источник: https://censor.net.ua/n3179803
 
 
 Топ комментарии
 
Ни разу не предательство и не реванш русни в Украине. Довольны зебилы своим выбором?
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Тварь на должности один день, а уже наработала на персональный фонарный столб. Рекорд.
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Все , Шмыгаль- тебе с этого момента ЖОПА , 😎😎😎
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Ах ты ж мразь. Теперь ясно зачем правительство поменяли, за то что воду в крым не дают, Порошенко не посадили, войска не хотят отводить. шмыга поганая, там нет украинцев, все давно уехали, а те кто не смог, готовы за километр за водой ходить, унитаз смывать, только не давать воду в крым. Гуманитарная катастрофа в крыму это наш единственный и самый эфективный удар по врагу и отказ от этого это окончательно закроет вопрос возвращения крыма.
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А что вы Украинцы хотели То что верховный тайно в Оман на встречу с кацапами летал вы схавали Схаваете и воду в крым..............
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Жыд Шмигель с жыдом Зеленским - готовы продать Украину оптом и сразу
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