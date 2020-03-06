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 Политика Украины
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 "Мы не можем не давать воду украинцам", - Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что отказ подавать воду в оккупированный Россией Крым приведет к гуманитарной катастрофе.

Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым – это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе… Мы не перекроем воду для украинцев… Мы не можем не давать воду украинцам", — сказал Шмыгаль.

Напомним, 12 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямой" назвал допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крыму в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?" - Чубаров сравнил заявление главы фракции "Слуги народа" со сдачей всех украинцев полуострова. ВИДЕО

"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое пошел бы, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, лично я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.

Его заявление раскритиковал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров : "Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?".

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что вопрос возобновления подачи воды в оккупированный Крым не поднимался на переговорах с РФ.

Также на Цензор.НЕТ: Умеров - Арахамии: Подача воды в оккупированный Крым - это прямое признание юрисдикции РФ в АРК. Вы, "слуги", подставляете свой народ

Позже Арахамия уточнил, что высказал лишь свою личную позицию, а не позицию своей политсилы.

Источник: https://censor.net.ua/n3179803
 
   
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Мудаки 73% лехтората, которые привели этих козлов к власти.
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Ни разу не предательство и не реванш русни в Украине. Довольны зебилы своим выбором?
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Не сци, як вибрали так і вишвирнуть на помийку!
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Да перестаньте уже взывать к совести этого у зебилов. Они за это осознанно голосовали.
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О, це буде самий короткий уряд в історії - три дні до відставки!
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Нет, это уже гнида Зеленского. Хотя сегодняшнее голосование показало явный союз Мертветчука, Ахметки, Коломойского, Пинчука и Зели. Стало слишком явным то, что и так уже было понятно с конца 2018 года.
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Все , Шмыгаль- тебе с этого момента ЖОПА , 😎😎😎
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Очередной "пробный шар". На ночь глядя.
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Тварь на должности один день, а уже наработала на персональный фонарный столб. Рекорд.
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Следующие шаги - запрет ПЦУ, русский государственный и вытеснение украинского языка, роспуск армии
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Зелєбоби зовсім припухли?Вони провокують повстання Українців?
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Прелестно! А десь тиждень тому, була інформація, що у зв'язку з безсніжною зимою, в Україні, будуть вводити надзвичайні режими подачі води.
А воно, от что Міхаличь.
Просто вода піде на Крим.
Хітро.
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Сходу мразота вскрилась.В перший же день засмерділо !
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Он не мудак. Он изменник Родины. Будь сейчас Сталин, его бы до утра расстреляли. И правильно бы сделали.
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это уже перебор, даже для супер-зе-клоуна. ему лавры януковича покоя не дают?
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И сразу вспомнилась не давняя новость про то что в Украине возможен дефицит воды и могут ввести нормы потребления воды из-за того что было мало осадков зимой...
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Украинцы, вам не стыдно что предатели вами управляют? Побойтесь Бога, вам души убитых на этой войне не простят! За свое равнодушие снова будете жрать своих детей, как в 1918-1933.
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Перший день на посаді голови уряду - заява про забезпечення окупаційних військ Росії водою в Криму. То що буде далі?
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Шмыгаль озвучил решение коалиции путинят в составе слуг народа и оппожоповцев : дать воду в Крым.Началась ускоренная сдача Украины Путину.
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06.03.20 00:35 "Мы не можем не давать воду украинцам", - Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым»
А Путіну позвоніть слабо? Пусть он по мосту воду в Крим возит !
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