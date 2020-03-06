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Все про:Минздрав (2252) СЭС (136) Емец (195) НСЗУ (30)

 Санитарно-эпидемиологическая служба будет восстановлена, - министр здравоохранения Емец

Новый руководитель Минздрава Илья Емец анонсировал восстановление санитарно-эпидемиологической службы и опроверг слухи о сворачивании медреформы.

Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мое задание сделать вертикаль СЭС (санитарно-эпидемиологической службы. — Ред.), чтобы противостоять эпидемиям", — сказал он.

При этом Емец опроверг слухи о ликвидации Национальной службы здоровья и сворачивании медицинской реформы.

"Отмены НСЗУ (Национальная служба здоровья. — Ред.) не будет, НСЗУ — это прототип страховой медицины", — сказал он.

"Я думаю, что модель Семашко должна быть изменена", — добавил министр.

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Емец считает, что реформа медицины должна иметь поддержку среди пациентов и медиков.

"Новая команда Минздрава сделает так, чтобы врачи уже через 2-3 месяца поддержали реформу", — пообещал он.

Также на Цензор.НЕТ: Замглавы Минздрава Ляшко будет назначен главным санитарным врачом Украины, - Скалецкая

Напомним, в мае 2017 года Кабинет Министров Украины ликвидировал Государственную санитарно-эпидемиологическую службу из-за нецелесообразности дальнейшего функционирования. Выполнение ее полномочий положили на Госпотребслужбу.

Совет национальной безопасности и обороны 11 февраля 2020 года рекомендовал Министерству здравоохранения Украины восстановить санитарно-эпидемиологическую службу в связи с угрозой вспышки коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3179802
 
 
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Емець озвучує якісь ідіотські тези! Він просто не розуміє як боротись з глобальним вірусом! До чого тут взагалі СЕС якщо потрібно вводити особливий правовий режим Надзвичайного стану для обмеження прав громадян на вільне пересування та недоторканість житла і особитсту свободу? А в нашому випадку потрібно вводити Воєнний стан бо у нас крім вірусу ще й війна! Тому боротьба з вірусом це не рівень якоїсь там підслужби МОЗ - СЕС, це завдання для всіх державних служб та інституцій, від медицини, поліції, місцевої влади, ДПСУ, до РНБОУ, уряду, парламенту та Президента! Емець просто не може пояснити це Зеленському та іншим непрофесіоналам у владі! Потрібен новий підорган - медичний кабінет РНБОУ, який буде аналіщувати ситуацію та розробляти проекти рішень для Президента! Урял непрофесіоналів не здатен захистити Україну віл загроз!
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Опять суки предпринимателей проверками затрахают Санитарно-эпидемиологическая служба будет восстановлена, - министр здравоохранения Емец - Цензор.НЕТ 3802
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А что вы хотели от рыговского неликвида, опять дорвавшегося к власти?
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Нові посади, зарплати, кібінети для квартальщиків. Всьо путьом.
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Выходит Скалецкая зря проводила эксперимент 😳в санатории . Ее выкинули как котёнка
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Одноразовий виріб. Використали і викинули.
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Недарма писали, що вона не Зоряна Скалецька, а Звездная Скалецкая🤗
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Знову зебіли кидаються в різні боки і починають робити те, що робили папєрєднікі. І як тепер звичайним зебобікам без мозку їх підтримувати, бо їх запевнили, що медична реформа це погано? Ви же до цього їм єдину звивину вирівняли.
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Новая команда Минздрава сделает так, чтобы врачи уже через 2-3 месяца поддержали реформу - Интересно, это какими же способами, методами? Кто не поддержит, тот будет уволен или как?
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Електрошокер разом із гільйотиною багатьох переконали.
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Экологи не могут свободно зайти на предприятия Метинвеста,а они хотят санэпидемстанцию возвысить,власть занимается ерундой,в годы войны.
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