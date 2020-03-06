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 Политика Украины
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 В Кабмине будет создана отдельная должность под развитие промышленности, - Шмыгаль

Промышленность, экономика, агропромышленный сектор и увеличение внешнего заказа являются приоритетами для нового состава правительства.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил премьер-министр Дмитрий Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Один из приоритетов — это промышленность, развитие экономики и промышленности, увеличение внешнего заказа", — сказал он.

"Мы будем создавать отдельно направление и должность под развитие промышленности" — добавил премьер.

По словам Шмыгаля, еще один приоритет правительства – развитие агропромышленного комплекса.

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Также он подчеркнул, что бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет остается в команде, но должности под него пока нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3179800
 
 
 Топ комментарии
 
Чинуши и должности при оманском осле плодятся как кролики...
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Развитие промышленности это развитие бизнеса Ахметова и других монополистов?
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пздц.. Промышленности уже нет - а должность будет создана... В Кабмине будет создана отдельная должность под развитие промышленности, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1361
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Чинуши и должности при оманском осле плодятся как кролики...
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Розвивати промисловість це давати народні гроші олігархам, а це не є завданням уряду! Завдання уряду це створення робочих місць і розвиток внутрішніх ринків! А олігархи мають зникнути! Великий бізнес постійно скорочує кількість робочих місць, це загальносвітова тенденція, а нові робочі місця створює тільки малий та середній бізнес, а це аж ніяк не промисловість а сфера послуг! У уряду хибні ідеї і немає правильної стратегії розвитку і немає розуміння економіки як такої! Можно вже зараз міняти цей уряд на наступний!
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та заткнись ты уже, ты не понял что ты зеленым замазался
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Развитие промышленности это развитие бизнеса Ахметова и других монополистов?
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Це ж ахметівське протяже. Таким був і Зек єнакуєвський.
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пздц.. Промышленности уже нет - а должность будет создана...
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Дубилет есть...а должности ему нет...но она тоже будет создана...
И парниша продолжит пилить миллионы из бюджета со своим копеечным приложением...
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ого, у нас наверное столько госпредприятий, что аж новую должность запилили. а говорили - все продали... врали наверное. каждый год производство расширяется и скоро мы все окажемся в светлом будущем.
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А є вакансii по бруштину, кругляку, чернозему... Я готовий.
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Створюють нові робочі місця. Для себе.
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Дай бог что бы эта должность развивала промышленность, а не как раннее какая то мнимая должность всё резала на металлолом и развивала карманы олигархов, все их и так знают
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Шмыгаль громко заявил, что собрался воду в оккупированный Крым подавать!!

шмыгаль - пнх !! однозначно !! пнх!! сразу и быстро !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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