 В Кабмине будет создана отдельная должность под развитие промышленности, - Шмыгаль

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил премьер-министр Дмитрий Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Один из приоритетов — это промышленность, развитие экономики и промышленности, увеличение внешнего заказа", — сказал он.

"Мы будем создавать отдельно направление и должность под развитие промышленности" — добавил премьер.

По словам Шмыгаля, еще один приоритет правительства – развитие агропромышленного комплекса.

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Также он подчеркнул, что бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет остается в команде, но должности под него пока нет.