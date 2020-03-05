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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Шмыгаль Денис (35) COVID-19 (548)

 Сегодня проблема и вызов №1 - коронавирус, - Шмыгаль. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что наибольшим вызовом для нового Кабмина является ситуация распространение коронавируса.

Об этом он заявил в эфире телеканала 1+1, информирует Цензор.НЕТ.

"Проблема номер один - это, конечно, коронавирус, который распространяется по Европе и зафиксирован в Украине", - сказал Шмыгаль.

"Мы употребляем необходимые меры, имеем видение, как двигаться в этом направлении", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский призвал украинцев меньше путешествовать за границу из-за коронавируса

Говоря о ситуации в экономике премьер заявил, что "нет провала, есть вызов, который необходимо решить" и заверил, что правительство "будет немедленно работать над решением этих вопросов".

Источник: https://censor.net.ua/n3179799
 
 
 Топ комментарии
 
Новий прем'єр-міністр вже прямо каже що у всіх косяках нового уряду буде винен коронавірус.
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Ну конечно...вирус....вирус который сожрал мозг у всего зеленого стада...
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Проблема #1 в Украине это вы дебилы вместе с ослом.
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Сколько их уже менялось.. Походу лучше Сени (даже с его Стеной), норм приемника не оказалось..

Давайте, кредит доверия выписали почти год назад. Не думайте, что каждые полгода будете просто переставлять кровати в борделе
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Ну конечно...вирус....вирус который сожрал мозг у всего зеленого стада...
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Новий прем'єр-міністр вже прямо каже що у всіх косяках нового уряду буде винен коронавірус.
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РuŦyƛA-С@PrytSLU ·Носіїв
вірусу в Нових Санжарах не знайшли.
Всіх відпустили.
Тепер в санаторії будуть
два дні робити дезинфекцію.
Від чоого? Якщо вірусу не було.


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Шмыгаль - "Говоря о ситуации в экономике премьер заявил, что "нет провала, есть вызов, который необходимо решить" и заверил, что правительство "будет немедленно работать над решением этих вопросов". Сьогодні проблема і виклик №1 - коронавірус, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2344

хм.. как сказанул Зепредводитель - Экономика Украины взяла разгон - но споткнулась.. (Цитаты "великих" ЗеБуинов) Сьогодні проблема і виклик №1 - коронавірус, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8434
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Проблема - упадок промышленности и обнищание народа ,Вася. И " учителям по 4000 у.е"," просто перестать стрелять"!
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Опана. Парень зачитал методичку от иностранных Хозяев украинского олигархата.
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Сьогодні проблема і виклик №1 - коронавірус, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6141Министр здравоохранения Илья Емец выступает за возобновление деятельности Государственной санитарно-эпидемиологической службы.,да у нас ещё пожаров много,нужно возобновить инспекцию пожарной охраны и ещё коррупции у нас много.нужно создать новую службу ИНСПЕКЦИЯ КОРРУПЦИОННОГО НАДЗОРА УКРАИНЫ(ИКНУ)
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У нас ещё от короновируса никто не умер а на Донбасе уже 13,000 погибших и каждый день убитый, а у этих предурков короновирус проблема номер один.
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Проблема #1 в Украине это вы дебилы вместе с ослом.
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Коронавирус это лучшее, что могло случиться со мной: Моя жена не хочет путешествовать. Она не хочет ничего покупать, потому что все идет из Китая. Она не ходит в торговый центр, опасаясь заражения. Она проводит весь день и ночь с закрытым ртом !!! Спасибо,SarsCoV-2
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Да, туберкулез, спид, диабет, сердечно сосудистые, отсутствие доступных или вообще лекарств, подростковая аптечная наркомания, от чего гибнут тысячи человек в день - это абсолютная мелочь по сравнению с коронавирусом, от которого заболел легкой формой аж 1 человек из 40 миллионов. Гребаное стадо, тащите шины, сожгите его вместе с женой.
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Проблема и вызов №1 для Украины - это толпа лаптеногих у ее границ и на оккупированных территориях. А проблема №2 - это стадо идиотов у власти, которые решили подать воду в оккупированный Крым
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Проблема номер один це ви п.дари,реваншисти і інша мерзота.А так під шумок боротьби з коровірусом ви збори людей забороните і мітинги ,а потім дивись вже земля продана,вода тече до Криму , і вас шукають як вітра в полі...
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ПРОБЛЕМА №1 ЦЕ АГРЕСІЯ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ ТА ЗРАДНИКИ У ВЛАДІ !!!
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все как по методички. найти громоотвод от всех проблем.
КОНЧЕНОЕ, у тебя самый нищий народ в Европе!!! И самая большая КОРРУПЦИЯ!!!
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Проблема #1 - это задача Зеленского (Коломойского) довести страну до Майдана 3, тем самым развязав Путлеру руки, снова атаковать и лишить Украину еще нескольких областей. Безопасный отход и миллионы долларов марионеткам уже обещаны, осталось немного - вызвать кровь...
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идиот - вызов №1 это война с росией, где твоя страна каждый день несёт потери....
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Главная проблема это зебилье у власти , твари уже воду в Крым хотят дать.
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коронованый зебилами вирус - действительно проблема №1 для Украины
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Шмугаль, ще нічого не зробив, а вже став проблемою №1, разом з зенелохом.
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Ну да, конечно. На все остальное можно теперь забить.
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"Сьогодні проблема і виклик №1 - коронавірус, - Шмигаль." - о, а я не знав хто ти, а ти виявляється тоже зебіл трускавецький.
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