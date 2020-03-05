 Сегодня проблема и вызов №1 - коронавирус, - Шмыгаль. ВИДЕО

Об этом он заявил в эфире телеканала 1+1, информирует Цензор.НЕТ.

"Проблема номер один - это, конечно, коронавирус, который распространяется по Европе и зафиксирован в Украине", - сказал Шмыгаль.

"Мы употребляем необходимые меры, имеем видение, как двигаться в этом направлении", - добавил он.

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Говоря о ситуации в экономике премьер заявил, что "нет провала, есть вызов, который необходимо решить" и заверил, что правительство "будет немедленно работать над решением этих вопросов".