 МИД Украины напомнил о нарушении Россией Будапештского меморандума в связи с годовщиной Договора о нераспространении ядерного оружия

Об этом говорится в заявлении МИД Украины по случаю 50 годовщины подписания Договора, информирует Цензор.НЕТ.

"Негативный опыт Украины в практическом применении полученных гарантий безопасности ставит под угрозу перспективы глобального ядерного разоружения, демонстрируя низкую эффективность соответствующих международных механизмов. Позиция Украины остается четкой: необходимо неукоснительно соблюдать основных требований ДНЯО. Это единственный путь к конечной цели Договора - полной ликвидации ядерного оружия" , - говорится в документе.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Украина сделала беспрецедентный вклад в процесс избавления мира от ядерного оружия, отказавшись от третьего по мощности ядерного арсенала в мире и присоединившись к ДНЯО как безъядерное государство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атомная бомба - это наиболее эффективный способ решить проблемы с РФ раз и навсегда, - "слуга народа" Потураев. ВИДЕО

"Оставаясь в дальнейшем приверженцами режима нераспространения ядерного оружия, мы вынуждены в очередной раз констатировать: Российская Федерация продолжает грубо нарушать гарантии безопасности, предоставленные Украине в связи с отказом от ядерного оружия и закрепленые в Будапештском меморандуме 1994 года. Российская военная агресия против Украины, которая продолжается уже седьмой год, стала примером циничного пренебрежения одной из ядерных стран действующим международным инструментарием в области ядерного разоружения и нераспространения", - заявили в МИД.

Читайте также: Раз у нас забрали Крым - нужно вернуть нашу ядерную бомбу, - Сенцов в Европарламенте