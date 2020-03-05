 МИД Украины напомнил о нарушении Россией Будапештского меморандума в связи с годовщиной Договора о нераспространении ядерного оружия

Об этом говорится в заявлении МИД Украины по случаю 50 годовщины подписания Договора, информирует Цензор.НЕТ.
"Негативный опыт Украины в практическом применении полученных гарантий безопасности ставит под угрозу перспективы глобального ядерного разоружения, демонстрируя низкую эффективность соответствующих международных механизмов. Позиция Украины остается четкой: необходимо неукоснительно соблюдать основных требований ДНЯО. Это единственный путь к конечной цели Договора - полной ликвидации ядерного оружия" , - говорится в документе.
Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Украина сделала беспрецедентный вклад в процесс избавления мира от ядерного оружия, отказавшись от третьего по мощности ядерного арсенала в мире и присоединившись к ДНЯО как безъядерное государство.
"Оставаясь в дальнейшем приверженцами режима нераспространения ядерного оружия, мы вынуждены в очередной раз констатировать: Российская Федерация продолжает грубо нарушать гарантии безопасности, предоставленные Украине в связи с отказом от ядерного оружия и закрепленые в Будапештском меморандуме 1994 года. Российская военная агресия против Украины, которая продолжается уже седьмой год, стала примером циничного пренебрежения одной из ядерных стран действующим международным инструментарием в области ядерного разоружения и нераспространения", - заявили в МИД.
Насчёт полного отказа от ЯО, то ты прав. Нужно было хоть что-то оставить.
Олег БАРАБАНОВ
СМОЖЕТ ЛИ УКРАИНА СОЗДАТЬ АТОМНУЮ БОМБУ?
Проблема отработанного ядерного топлива украинских АЭС
Статья посвящена анализу возможностей современной Украины создать ядерное оружие в относительно краткие сроки. Подчеркивается, что страна не только обладает мощной базой по производству ракетоносителей (предприятие «Южмаш» в Днепропетровске), но и способна обеспечить его ядерную «начинку», поскольку для переработки в оружейный плутоний вполне подходит отработанное ядерное топливо с Чернобыльской АЭС.
http://svom.info/entry/451-smozhet-li-ukraina-sozdat-atomnuyu-bombu-problema-/
Другое дело, что перевод реактора на производство ядерного топлива для бомбы есть технически сложно,опасно и очень дорого (если я не прав, то поправьте).
Mariner
@Mariner29822134
· 2 ч
Интервью командующего ССО генерала Лунева:" А взагалі, про які цифри в державному оборонному замовленні на рік ідеться саме для Сил спецоперацій? - Приблизно 30 мільйонів гривень. Це 1,3 млн доларів." И в то же время ГСЧС МВД закупило 10 снегоболотоходов "Богун" за 29 млн