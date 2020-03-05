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 Политика Украины
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Все про:Будапештское соглашение (116) МИД (5329) ядерное оружие (623)

 МИД Украины напомнил о нарушении Россией Будапештского меморандума в связи с годовщиной Договора о нераспространении ядерного оружия

Украина призывает все страны к соблюдению основных требований Договора о нераспространении ядерного оружия и напоминает о нарушении РФ Будапештского меморандума.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины по случаю 50 годовщины подписания Договора, информирует Цензор.НЕТ.

"Негативный опыт Украины в практическом применении полученных гарантий безопасности ставит под угрозу перспективы глобального ядерного разоружения, демонстрируя низкую эффективность соответствующих международных механизмов. Позиция Украины остается четкой: необходимо неукоснительно соблюдать основных требований ДНЯО. Это единственный путь к конечной цели Договора - полной ликвидации ядерного оружия" , - говорится в документе.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Украина сделала беспрецедентный вклад в процесс избавления мира от ядерного оружия, отказавшись от третьего по мощности ядерного арсенала в мире и присоединившись к ДНЯО как безъядерное государство.

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"Оставаясь в дальнейшем приверженцами режима нераспространения ядерного оружия, мы вынуждены в очередной раз констатировать: Российская Федерация продолжает грубо нарушать гарантии безопасности, предоставленные Украине в связи с отказом от ядерного оружия и закрепленые в Будапештском меморандуме 1994 года. Российская военная агресия против Украины, которая продолжается уже седьмой год, стала примером циничного пренебрежения одной из ядерных стран действующим международным инструментарием в области ядерного разоружения и нераспространения", - заявили в МИД.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179797
 
 
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Може досить морщити сраку,а починати відновлення ядерної зброї?
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злой крот Це би хотіли московити.Вони би об'єдналися з заходом і можливо навіть би разом нанесли ракетний удар по Україні.Потрібно було думати раніше,коли її віддавали,а зараз вже пізно.
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Ким Чен Ын доказательство тому,что никто не посмеет гавкать на ядерную державу.
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Ми живемо в період популістів і шоуменів. Історія совка і західних керманичів з шарами доводить що можуть гавкати на реальну ядерну державу а не бантустан з російською бімбою
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Там їли траву щоб була атомна зброя. Теж доказ тому. Чи готові ми до цього?
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Где ты взял эту чушь? США не стали бы обьединяться с паРашей против Украины и Украины уж тем более учавствовать в её обстреливании. Мы с Америкой союзники, а не враги.

Насчёт полного отказа от ЯО, то ты прав. Нужно было хоть что-то оставить.
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Павел Северин bc9b18a5 В цьому плані точно стане.Представники США казали,щоб Україна навіть не думала про цю зброю.Так що вони точно не дозволять нам її мати.І спокійно підуть на ці крайні міри.
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Да мало ли что и кто говорит? Если для них Будапештский меморандум на самом деле пустое место, то бомба может действительно нужна... Но если санкции и другие инструменты давления на путлера в конечном итоге подействует, то необходимость иметь ЯО отпадёт.
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Павел Северин bc9b18a5 Так меморандум дійсно пусте місце.Таку бумажку могли тільки недолугі підписати.
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Ким треба бути щоб махати ядерною дубиною над головою того хто може у відповідь завдати десятикратного удару? Причому не факт що ракета долетить.
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Втихаря крайне сложно. У нас же секретность в стране как сито...
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Та й не сказать, що так вже сильно дорого. Україна, таки не КНДР, а країна в якій починалися роботи по створення атомної зброї, ще у 40- і роки минулого сторічча.
Олег БАРАБАНОВ
СМОЖЕТ ЛИ УКРАИНА СОЗДАТЬ АТОМНУЮ БОМБУ?
Проблема отработанного ядерного топлива украинских АЭС
Статья посвящена анализу возможностей современной Украины создать ядерное оружие в относительно краткие сроки. Подчеркивается, что страна не только обладает мощной базой по производству ракетоносителей (предприятие «Южмаш» в Днепропетровске), но и способна обеспечить его ядерную «начинку», поскольку для переработки в оружейный плутоний вполне подходит отработанное ядерное топливо с Чернобыльской АЭС.
http://svom.info/entry/451-smozhet-li-ukraina-sozdat-atomnuyu-bombu-problema-/

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Павел Северин bc9b18a5 Навіть якби можна було би можливість зробити.То хто це має робити? Політичні експерти,юристи,філософи,економісти і інші говорящі голови.Спеціалісти,які працюють на атомних станціях бомбу не зроблять.
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С чего-то ты взял, что не смогут?

Другое дело, что перевод реактора на производство ядерного топлива для бомбы есть технически сложно,опасно и очень дорого (если я не прав, то поправьте).
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Хай краще зроблять мотор який на воді буде працювати - буде і прибуток і бензоколонка скоріше загнеться...
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Бензоколонка може заволодіти такою технологією...
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Ivan Pidbujpata На воді це також фігня.Там потрібна буде прісна очищена вода,якої і так мало.Та й в світі багато нафтових компаній.
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Оружейного плутония подгонишь? А то последние 50 кг, еще Януковощ Обаме презентовал.
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Хватит уже скулить Лучше Альфа-банку запретите деятельность в Украине Торохтелки чёртовы Вечно в роли терпил
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Лучше бы напомнили кацапам о нарушении ими договоров так как напомнил им Эрдоган.. МИД Украины напомнил о нарушении Россией Будапештского меморандума в связи с годовщиной Договора о нераспространении ядерного оружия - Цензор.НЕТ 9508
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МИД Украины напомнил о нарушении Россией Будапештского меморандума в связи с годовщиной Договора о нераспространении ядерного оружия - Цензор.НЕТ 1739
Mariner

@Mariner29822134

· 2 ч
Интервью командующего ССО генерала Лунева:" А взагалі, про які цифри в державному оборонному замовленні на рік ідеться саме для Сил спецоперацій? - Приблизно 30 мільйонів гривень. Це 1,3 млн доларів." И в то же время ГСЧС МВД закупило 10 снегоболотоходов "Богун" за 29 млн
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Это тот самый яркий пример, что договариваться кому то в настоящее время с кем либо ,высокий риск ,рассчитывать надо прежде всего на свои возможности и силы ,потому как большие дяди и тёти, а также их настроения и режимы в странах, имеют свойство меняться и изменяться во времени МИД Украины напомнил о нарушении Россией Будапештского меморандума в связи с годовщиной Договора о нераспространении ядерного оружия - Цензор.НЕТ 3601
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