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 Политика Украины
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Все про:рынок земли (130) Шмыгаль Денис (35)

 Вопрос о продаже земли иностранцам должен решаться исключительно на референдуме, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что возможность продажи земли иностранцам или иностранным компаниям должна решаться исключительно на всеукраинском референдуме.

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1" в четверг вечером, информирует Цензор.НЕТ.

"Возможность продажи земли иностранцам или иностранным компаниям должна решаться исключительно и только на референдуме всеукраинском", — сказал Шмыгаль.

При этом премьер подчеркнул, что у украинцев должно быть право и возможность распоряжаться своей землей.

"Что касается вопроса о возможности продажи государственной земли, то это вопрос дискуссии в парламенте", — отметил он.

Читайте также: 64,3% украинцев выступают против открытия рынка земли, - опрос Центра Разумкова

Источник: https://censor.net.ua/n3179796
 
 
 Топ комментарии
 
Пока идёт война с РФ никакого рынка земли в Украине не должно быть!!!
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А хозяевам шмьігалей - олигархам без референдума.
Классную схемку замутили.
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Українці думають,що отримають багато грошей.А насправді підуть по світу рабами.Московити будуть плескати.
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уже поправки принимают, шмыгай дальше
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Он упрощает. Нужен референдум по вопросу возможности рынка земли во время войны.
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Георгий Тука

@tuka_george

·4 мар.

Головне питання не в прізвищи нового Прем'єра. Головне питання - чи буде новий Уряд проводити власну політику, чи буде діяти за принципом «чего изволите». Час хайпу минув - ЗЕсамокат пора вертати в гараж.
Вопрос о продаже земли иностранцам должен решаться исключительно на референдуме, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 222
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А хозяевам шмьігалей - олигархам без референдума.
Классную схемку замутили.
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Пока идёт война с РФ никакого рынка земли в Украине не должно быть!!!
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Пардоньте, але шо тут війна змінює? Не 2014 рік, коли все падало, зараз за активи б'ються.
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Поки йде війна з кацапією, нічого не повинно бути. Зрозумів КАЦАП?
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Нічого? Тоді і ваших дітей, та і вас теж не повинно бути, поки йде війна.
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панеслааась - пока то да сьо і к россіі прімкньом, а там обьедінім с голосованіем вати по іх новой констітуціі за царя батюшку
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А чого тіки земля? Можна ще продаж Центренерго винести, чи автовокзалу в П'ятихатках.
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Вопрос о продаже украинской земли и независимо кому(иностранцу или доморощенным барыгам) должен решаться ТОЛЬКО через РЕФЕРЕНДУМ !!!! .... КРАПКА *** !!!! Вопрос о продаже земли иностранцам должен решаться исключительно на референдуме, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2409
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Ага, а для продажи 10000 гектар на одно лицо референдума, конечно, не нужно.

А какое это будет одно лицо,без связанных лиц совсем, мы можем судить по нашим судам и рейдерству.

Не говоря о том, что банки могут 2 года держать землю у себя не высаживая ничего, о какой продовольственной безопасности может идти речь?

Кстати, нам и засуха скоро грозит, а высадку деревьев для её замедления речи тоже нет.

В ЕС говорят, что и как и сколько выращивать, здесь нет.

Эти люди понятия не имеют о продовольственной безопасности.
Распродать страну любой ценой это первоочередное задание.
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За что воюют ребята на востоке, если 10000 гектар достанется какому-то рыло и несколько человек будут владеть всей Украиной?
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ШмИгаль - шмиг до того олігарха шмиг до другого , шмиг з ними усіма до кремля!!!
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продажа земли иностранцам на примерах Аргентины и Бразилии. Аргентина сопротивлялась китайской экспансии, но сдалась когда стоимость земли стала для "туземцев" неподъемной. Подобная картина имеет место и в Бразилии. Там, как и в Аргентине, сельского населения не осталось. Знаменитые бразильские фавелы возникли из-за того, что их населили безземельные крестьяне.«Мы не должны идти аргентино-бразильским путем и потерять "как наших крестьян, так и социо-культурный феномен украинского села"»-рассуждает специалист. /Раз не должны,значит, пойдём обязательно. Не должен быть уклонист-пианист быть главнокомандующим во время войны а он есть.
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А можно вопрос - референдумить будем по заявлению каждого иностранца или по всем скопом?
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Смартфон уже накрылся медным тазом вместе с дуплетом...теперь там будет только кнопка вызова авакова...
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Тепер буде так - один в ніс гундосить а другий йому підшмигує...
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А якщо московит візьме громадянство України,то можна?
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Распродажа украинской земли это открытый акт геноцида украинского народа. Имена за это все перечастные к распродаже и будут покараны. Время летит быстро...
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А те у кого два...три паспорта...это кто? Иностранцы или нет?
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Вопрос о продаже земли кому бы то ни было должен решаться исключительно на референдуме!
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Як Коломойський, Медведчук і Портнов руками "слуг" влаштували розправу над Рябошапкою

https://www.pravda.com.ua/articles/2020/03/5/7242667/

Вопрос о продаже земли иностранцам должен решаться исключительно на референдуме, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1767

Хто і за що відправив Рябошапку у відставку
3 березня у парламенті зареєстрували проєкт постанови про висловлення недовіри Руслану Рябошапці.
За законом, звільнити генпрокурора можна лише у трьох випадках: за власним бажанням за дисциплінарний проступок; через заборгованість зі сплати аліментів.
Тоді наказ про звільнення підписує президент за згоди Ради.
Однак є ще один варіант - висловлення недовіри. Після цього повноваження генпрокурора припиняються. Щоб винести "недовіру" на голосування, потрібна пропозиція не менш як третини народних депутатів.
За даними УП, шанси Рябошапки залишитись у кріслі до останнього були високими. Все змінилося після його зустрічі із послами G7 3 березня. Вона обурила Зеленського, і тоді президент остаточно вирішив його долю.
Одночасно посли західних країн через голову Офісу президента Андрія Єрмака та співробітники Держдепу телефоном намагалися переконати Зеленського залишити Рябошапку на посаді.
Ініціаторами відставки Генпрокурора виступили 158 депутатів, переважно з двох фракцій.
Серед "слуг народу" локомотивами процесу були ті, кого пов'язують із олігархом Ігорем Коломойським: Максим Бужанський, Олександр Дубінський, Ольга Василевська-Смаглюк. Але монобільшість у цьому випадку їх могла не врятувати. Допомогла колегам "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.
Пізніше сам Рябошапка кивав на політичну зацікавленість у відставці "певних олігархів і їх підручних":
"Нікому не потрібна така прокуратура. Вони побачили, що нічого "вирішити" в цій прокуратурі вони не можуть, вони бачать, що вони нічого не можуть "вирішити" в НАБУ".
Під час голосування за "недовіру" у парламенті знайшлось 263 голоси. Основні голоси за "недовіру" дали "слуги" (179) та "Опозиційна платформа - За життя" (36). До більшості їх дотягнули групи "За майбутнє" і "Довіра" та позафракційні депутати.
В інших 3 фракціях не підтримали відставку Рябошапки. Але вони переважно "утримались". Відверто в опозицію пішов лише "Голос", який проголосував "проти" у повному складі. До них доєднались ще 6 "слуг".
Ініціатори звільнення закидали генпрокурору "низьку ефективність виконання своїх обов'язків" і "не розслідування, гальмування розслідування найбільш резонансних кримінальних проваджень".
"Наша країна веде війну, наша країна знаходиться у кризі. Ніхто не за гратами, ніхто не покараний, ніхто не притягнутий до відповідальності, - говорив у парламенті "слуга" Максим Бужанський, переходячи на крик. - Але це не просто бездіяльність, це конкретна праця на заінтересованих осіб".
Готуючи постанову про "недовіру", депутати, згадали про 5 справ. Рябошапку звинуватили в тому, що до суду не передані справи колишнього секретаря РНБО Олега Гладковського та мера Львова Андрія Садового, що бізнесмен Вадим Альперін, відомий як "хрещений батько контрабанди", не сидить під арештом, а замовники вбивства Катерини Гандзюк досі на свободі.
Також депутати згадали справу щодо групи Burisma колишнього міністра Миколи Злочевського, стан розслідування якої нібито замовчується.
Водночас, за даними УП, однією з причин звільнення генпрокурора може бути непідписана підозра для Порошенка.
Її згадував і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його словами, з усіх керівників правоохоронних органів "до пана Рябошапки найбільша кількість питань":
"Все готово до підписання підозри, але ніхто чомусь цього не робить... Є реально недопрацювання Офісу генерального прокурора - і це не тільки пан Рябошапка, це взагалі топ-менеджмент Офісу генпрокурора. Там і заступники теж багато чого не роблять того, чого від них чекає народ України".
Депутат Максим Бужанський, виступаючи в Раді, звинуватив керівника прокуратури у роботі на попередню владу і назвав його "пустим місцем":
"Наша країна не має генерального прокурора. Немає генерального прокурора України - є генеральний прокурор Порошенка, генеральний прокурор "Європейської солідарності" пан Рябошапка".
Генпрокурор звинуватив своїх опонентів у відсутності знань для оцінки його праці:
"Деякі з них тільки закінчили школу, але зате вже розуміють, як працює Офіс генпрокурора".
Відповів він і на претензії депутатів стосовно гучних розслідувань. Генпрокурор послався на те, що не може впливати на слідство у більшості названих справ, бо їх веде НАБУ і САП.
А справа Гандзюк, за словами Рябошапки, навпаки була розблокована і нині прогресує.
Про це, до речі, написав і батько вбитої активістки. Віктор Гандзюк підтримав очільника прокуратури і висловив побоювання, якщо розслідування знову загальмує:
"То все почнеться спочатку? Будуть нові прокурори, які заново знайомитимуться зі справою? Знову почнуть скаржитись на "попередників"? Де гарантія того, що нові прокурори просто не зіллють справу Каті і не звинуватять в цьому Рябошапку?"
Його підтримали і, здавалось би, колишні противники з "Європейської солідарності". Депутатка Вікторія Сюмар сказала, що політсила має претензії до генпрокурора через "політично мотивовані підозри". Але і звільнення Рябошапки вона назвала політичним:
"Але чи за це сьогодні звільняють Руслана Рябошапку? Ні, його звільняють за те, що він мало підписав політично мотивованих підозр".
В "Голосі", який теж виступив проти, підтвердили, що до глави прокуратури є питання. Однак депутат від партії Ярослав Юрчишин висловив побоювання, що буде зупинена реформа прокуратури:
"Бачачи, як біснуються проросійські фракції і друзі Портнова, який скоріше писав цю постанову (про висловлення недовіри - УП), в більшості, наступний прокурор буде точно проросійський".
Під час свого останнього генпрокурорського виступу у парламенті Рябошапка прозвітував про успіхи відомства і пішов, не залишившись відповідати на питання депутатів. Він звинуватив ініціаторів свого звільнення у брехні і маніпуляції:
не став нічиїм слугою. Я був і є незалежним. А незалежного прокурора не можна змусити, його можна тільки звільнити. І я йду. Але я йду для того, щоб повернутись". Як Рябошапка став генпрокурором
Правник Руслан Рябошапка вперше прийшов у держструктури в кінці 90-х років. Працював у Мін'юсті, секретаріаті Кабміну, опікувався антикорупційною політикою в Transparency International Україна, був у складі Нацагентства з питань запобігання корупції.
Коли Володимир Зеленський зібрався у владу, Рябошапка приєднався до його команди як експерт з правоохоронної та антикорупційної політики.
Після виборів став заступником голови адміністрації президента Андрія Богдана, а за два місяці - генеральним прокурором. Саме Богдан, який нещодавно залишив посаду, і привів Рябошапку до команди нового президента.Чим запам'ятався Рябошапка-генпрокурор
Реформа прокуратури
Восени була запущена реформа Гепрокуроратури. Її ініціатором виступив президент. З початку цього року ГПУ стала Офісом генерального прокурора, а всіх, хто хотів залишитись у системі, відправили на атестацію.
У грудні 2019 року її пройшли прокурори вищої ланки - співробітники ОГП. Більше половини не потрапили до оновленого відомства: з 1339 осіб лише 610 пройшли випробування.
Нині триває атестація прокурорів з усієї країни. Вона складається з 2 етапів: іспиту із практичним завданням та співбесіди.
Серед тих, кого вже відсіяла перевірка, наприклад, скандальний прокурор Костянтин Кулик. Він неодноразово ставав героєм журналістських розслідувань, обвинувачувався у незаконному збагаченні, але продовжував залишатися у прокурорському статусі. Під час атестації Кулик прогуляв іспити і був звільнений.
Але у деяких прокурорів сама процедура викликала спротив і обурення. Сергій Горбатюк, який очолював розслідування у справах Майдану, наприклад, пішов із системи, бо не погодився з формулюванням заяви на проходження атестації.
Під час іспитів для місцевих прокурорів, які проходили 2 березня, критики реформи скаржилися на погану організованість і викладали фото, як правоохоронці вночі і під дощем очікували своєї черги.
Заступник генпрокурора Віктор Чумак пізніше назвав це "прикрим збоєм" і просив вибачення.
Порошенко без підоз
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А ежили иностранец женится на нашей клуше Предварительно дав ей деньги на покупку пару тысяч гектаров земли А ежили через пару лет разведётся или клуша помрёт завещав всю земельку своему суженому Не делайте из Украинцев идиотов Неужели вы думаете что иностранные агрохолдинги не найдут юридические лазейки что бы заграбастать сотни тысяч гектаров наших чернозёмов
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Иностранному банку достаточно оформить кредит на подставную нашу фирму под землю, и земля их в неограниченное количестве.
Вот и вся схема.
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За фабрики и заводы тоже так говорили,а кому они достались?Вопрос о продаже земли иностранцам должен решаться исключительно на референдуме, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6793Воспроизвести сейчас-0:08Дополнительные визуальные настройкиОткрыть во весь экран
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В НЫНЕШНИХ УСЛОВИЯХ НИ О КАКОЙ ПРОДАЖЕ ЗЕМЛИ И РЕЧИ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!!!!!!
И дело не в 10 Га или 10 000 Га - нельзя - от слова "ВООБЩЕ"!!!!!!
А вот когда экономика Украины будет хотя бы на уровне Польши - тогда можно уже будет подумать.
Но - только - ПОДУМАТЬ!!!!!!
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Пока Украина слаба,внешние силы занимаются продажей украинской земли,а могли бы 65% земли передать украинским семьям ,без права продажи(только аренда на 49лет) и отменить пенсии в Украине ( оставить гос служащим) ...переданная земля будет компенсировать пенсию престарелых в семье
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Можно и так - вариантов - миллион!

Но это - при нормальном правительстве!

А так - передчуваю - власники "паїв" , котрі здають їх в оренду, - будуть усіма чотирма "руками" "голосувати" на "рехверендумі" щодо продажу землі. Вони порахують, скільки всього вони зможуть купити на ті дві тисячі доларів ( а може, - гривень), що дадуть за їх пай, - а що буде через рік чи п'ять - то - "таке"...
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А покупка (скупка) земли ахметкой и бабломойским ни на каком референдуме решаться не должна... Так решил нарид мудрый.
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При этом надо четко оперделить, где иносТранцы, а где иносранцы.
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Против продажи земли жопу рвет жОППОблок. И с чего бы это?
А наверное чтобы ***** не было перед "иностранными партнерами" не удобно после оккупации Украины.
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Українці думають,що отримають багато грошей.А насправді підуть по світу рабами.Московити будуть плескати.
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шмаркля взагалі казав, що усі питання будуть вирішуватись референдумом..... потім сказали, що раз вибрали шмарклю - то всі згідні з його рішеннями і нема чого тратити гроші на референдум
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В Украине земли много и рабов достаточно для инвесторов это Рай
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С трудом себе представляю: кто будут те кретины, которые понесут бабки на покупку земли. У них ведь отожмут в любой момент, как пытались отжать Арселор-Миттал.
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Эти поцы, которые дорвались до власти, ничего уже украсть не могут , - "все уже украдено до нас!"
Что осталось - ЗЕМЛЯ!
И вот, пока экономика Украины "в жопе", - земля стоит , грубо говоря, гривну за гектар. Понятно, огромный соблазн скупить землю за копейки, а потом, перепродав, - стать миллиардерами.
Ни в коем случае нельзя допустить продажи земли сейчас!!!!!
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Українська земля взагалі не має продаватися, а а лише здаватися українцям в оренду. А сдача в оренду іноземцям має вирішувати народ на референдумі.
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Спочатку референдум чи взагалі потрібно продавати землю.
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А референдум з продажу землі провести слабо? Чи на думку народу ви плювати хотіли?
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Даже если покупать иностранцам землю и нельзя то владеть через подобные схемки будет можно
1. Двойное гражданство иностранцам. Инвестиция 100к или както так.
2. По наследству. Находится пожилой (умирающий) украинец который покупает землю за кредит полученный от иностранца, и сразу же пишет завещание на иностранца, а пока передает ему ее же в управление за плату которой погашает кредит.
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Решаться на референдуме...., а еще недавно говорили, что только украинцам. Вот это поворот....
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А чому не "Держава зобовязується викуповувати землю державою у народу за світовими цінами без права перепродажі- для здачі в аренду іноземцям,які хочуть на ній працювати"?
З першого дня Премьерства цей Шмигаль виявився некомпетентним економістом,бо продажа землі іноземцям-це висока світова ринкова ціна на землю.Дозвіл на продажу с/х землі не більше 8-м га в одні руки дає високі інвестиції в економіку країни та територіальний бюджет.Приклад:Канада.

Починаю копати могилу 2х1 метр і поставлю табличку "Премьерові,який хоче за безцінь продавати тисячі га української землі".
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