 Вопрос о продаже земли иностранцам должен решаться исключительно на референдуме, - Шмыгаль

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1" в четверг вечером, информирует Цензор.НЕТ.
"Возможность продажи земли иностранцам или иностранным компаниям должна решаться исключительно и только на референдуме всеукраинском", — сказал Шмыгаль.
При этом премьер подчеркнул, что у украинцев должно быть право и возможность распоряжаться своей землей.
"Что касается вопроса о возможности продажи государственной земли, то это вопрос дискуссии в парламенте", — отметил он.
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Георгий Тука
@tuka_george
·4 мар.
Головне питання не в прізвищи нового Прем'єра. Головне питання - чи буде новий Уряд проводити власну політику, чи буде діяти за принципом «чего изволите». Час хайпу минув - ЗЕсамокат пора вертати в гараж.
Классную схемку замутили.
А какое это будет одно лицо,без связанных лиц совсем, мы можем судить по нашим судам и рейдерству.
Не говоря о том, что банки могут 2 года держать землю у себя не высаживая ничего, о какой продовольственной безопасности может идти речь?
Кстати, нам и засуха скоро грозит, а высадку деревьев для её замедления речи тоже нет.
В ЕС говорят, что и как и сколько выращивать, здесь нет.
Эти люди понятия не имеют о продовольственной безопасности.
Распродать страну любой ценой это первоочередное задание.
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/03/5/7242667/
Хто і за що відправив Рябошапку у відставку
3 березня у парламенті зареєстрували проєкт постанови про висловлення недовіри Руслану Рябошапці.
За законом, звільнити генпрокурора можна лише у трьох випадках: за власним бажанням за дисциплінарний проступок; через заборгованість зі сплати аліментів.
Тоді наказ про звільнення підписує президент за згоди Ради.
Однак є ще один варіант - висловлення недовіри. Після цього повноваження генпрокурора припиняються. Щоб винести "недовіру" на голосування, потрібна пропозиція не менш як третини народних депутатів.
За даними УП, шанси Рябошапки залишитись у кріслі до останнього були високими. Все змінилося після його зустрічі із послами G7 3 березня. Вона обурила Зеленського, і тоді президент остаточно вирішив його долю.
Одночасно посли західних країн через голову Офісу президента Андрія Єрмака та співробітники Держдепу телефоном намагалися переконати Зеленського залишити Рябошапку на посаді.
Ініціаторами відставки Генпрокурора виступили 158 депутатів, переважно з двох фракцій.
Серед "слуг народу" локомотивами процесу були ті, кого пов'язують із олігархом Ігорем Коломойським: Максим Бужанський, Олександр Дубінський, Ольга Василевська-Смаглюк. Але монобільшість у цьому випадку їх могла не врятувати. Допомогла колегам "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.
Пізніше сам Рябошапка кивав на політичну зацікавленість у відставці "певних олігархів і їх підручних":
"Нікому не потрібна така прокуратура. Вони побачили, що нічого "вирішити" в цій прокуратурі вони не можуть, вони бачать, що вони нічого не можуть "вирішити" в НАБУ".
Під час голосування за "недовіру" у парламенті знайшлось 263 голоси. Основні голоси за "недовіру" дали "слуги" (179) та "Опозиційна платформа - За життя" (36). До більшості їх дотягнули групи "За майбутнє" і "Довіра" та позафракційні депутати.
В інших 3 фракціях не підтримали відставку Рябошапки. Але вони переважно "утримались". Відверто в опозицію пішов лише "Голос", який проголосував "проти" у повному складі. До них доєднались ще 6 "слуг".
Ініціатори звільнення закидали генпрокурору "низьку ефективність виконання своїх обов'язків" і "не розслідування, гальмування розслідування найбільш резонансних кримінальних проваджень".
"Наша країна веде війну, наша країна знаходиться у кризі. Ніхто не за гратами, ніхто не покараний, ніхто не притягнутий до відповідальності, - говорив у парламенті "слуга" Максим Бужанський, переходячи на крик. - Але це не просто бездіяльність, це конкретна праця на заінтересованих осіб".
Готуючи постанову про "недовіру", депутати, згадали про 5 справ. Рябошапку звинуватили в тому, що до суду не передані справи колишнього секретаря РНБО Олега Гладковського та мера Львова Андрія Садового, що бізнесмен Вадим Альперін, відомий як "хрещений батько контрабанди", не сидить під арештом, а замовники вбивства Катерини Гандзюк досі на свободі.
Також депутати згадали справу щодо групи Burisma колишнього міністра Миколи Злочевського, стан розслідування якої нібито замовчується.
Водночас, за даними УП, однією з причин звільнення генпрокурора може бути непідписана підозра для Порошенка.
Її згадував і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його словами, з усіх керівників правоохоронних органів "до пана Рябошапки найбільша кількість питань":
"Все готово до підписання підозри, але ніхто чомусь цього не робить... Є реально недопрацювання Офісу генерального прокурора - і це не тільки пан Рябошапка, це взагалі топ-менеджмент Офісу генпрокурора. Там і заступники теж багато чого не роблять того, чого від них чекає народ України".
Депутат Максим Бужанський, виступаючи в Раді, звинуватив керівника прокуратури у роботі на попередню владу і назвав його "пустим місцем":
"Наша країна не має генерального прокурора. Немає генерального прокурора України - є генеральний прокурор Порошенка, генеральний прокурор "Європейської солідарності" пан Рябошапка".
Генпрокурор звинуватив своїх опонентів у відсутності знань для оцінки його праці:
"Деякі з них тільки закінчили школу, але зате вже розуміють, як працює Офіс генпрокурора".
Відповів він і на претензії депутатів стосовно гучних розслідувань. Генпрокурор послався на те, що не може впливати на слідство у більшості названих справ, бо їх веде НАБУ і САП.
А справа Гандзюк, за словами Рябошапки, навпаки була розблокована і нині прогресує.
Про це, до речі, написав і батько вбитої активістки. Віктор Гандзюк підтримав очільника прокуратури і висловив побоювання, якщо розслідування знову загальмує:
"То все почнеться спочатку? Будуть нові прокурори, які заново знайомитимуться зі справою? Знову почнуть скаржитись на "попередників"? Де гарантія того, що нові прокурори просто не зіллють справу Каті і не звинуватять в цьому Рябошапку?"
Його підтримали і, здавалось би, колишні противники з "Європейської солідарності". Депутатка Вікторія Сюмар сказала, що політсила має претензії до генпрокурора через "політично мотивовані підозри". Але і звільнення Рябошапки вона назвала політичним:
"Але чи за це сьогодні звільняють Руслана Рябошапку? Ні, його звільняють за те, що він мало підписав політично мотивованих підозр".
В "Голосі", який теж виступив проти, підтвердили, що до глави прокуратури є питання. Однак депутат від партії Ярослав Юрчишин висловив побоювання, що буде зупинена реформа прокуратури:
"Бачачи, як біснуються проросійські фракції і друзі Портнова, який скоріше писав цю постанову (про висловлення недовіри - УП), в більшості, наступний прокурор буде точно проросійський".
Під час свого останнього генпрокурорського виступу у парламенті Рябошапка прозвітував про успіхи відомства і пішов, не залишившись відповідати на питання депутатів. Він звинуватив ініціаторів свого звільнення у брехні і маніпуляції:
"Я не став нічиїм слугою. Я був і є незалежним. А незалежного прокурора не можна змусити, його можна тільки звільнити. І я йду. Але я йду для того, щоб повернутись". Як Рябошапка став генпрокурором
Правник Руслан Рябошапка вперше прийшов у держструктури в кінці 90-х років. Працював у Мін'юсті, секретаріаті Кабміну, опікувався антикорупційною політикою в Transparency International Україна, був у складі Нацагентства з питань запобігання корупції.
Коли Володимир Зеленський зібрався у владу, Рябошапка приєднався до його команди як експерт з правоохоронної та антикорупційної політики.
Після виборів став заступником голови адміністрації президента Андрія Богдана, а за два місяці - генеральним прокурором. Саме Богдан, який нещодавно залишив посаду, і привів Рябошапку до команди нового президента.Чим запам'ятався Рябошапка-генпрокурор
Реформа прокуратури
Восени була запущена реформа Гепрокуроратури. Її ініціатором виступив президент. З початку цього року ГПУ стала Офісом генерального прокурора, а всіх, хто хотів залишитись у системі, відправили на атестацію.
У грудні 2019 року її пройшли прокурори вищої ланки - співробітники ОГП. Більше половини не потрапили до оновленого відомства: з 1339 осіб лише 610 пройшли випробування.
Нині триває атестація прокурорів з усієї країни. Вона складається з 2 етапів: іспиту із практичним завданням та співбесіди.
Серед тих, кого вже відсіяла перевірка, наприклад, скандальний прокурор Костянтин Кулик. Він неодноразово ставав героєм журналістських розслідувань, обвинувачувався у незаконному збагаченні, але продовжував залишатися у прокурорському статусі. Під час атестації Кулик прогуляв іспити і був звільнений.
Але у деяких прокурорів сама процедура викликала спротив і обурення. Сергій Горбатюк, який очолював розслідування у справах Майдану, наприклад, пішов із системи, бо не погодився з формулюванням заяви на проходження атестації.
Під час іспитів для місцевих прокурорів, які проходили 2 березня, критики реформи скаржилися на погану організованість і викладали фото, як правоохоронці вночі і під дощем очікували своєї черги.
Заступник генпрокурора Віктор Чумак пізніше назвав це "прикрим збоєм" і просив вибачення.
Порошенко без підоз
Вот и вся схема.
И дело не в 10 Га или 10 000 Га - нельзя - от слова "ВООБЩЕ"!!!!!!
А вот когда экономика Украины будет хотя бы на уровне Польши - тогда можно уже будет подумать.
Но - только - ПОДУМАТЬ!!!!!!
Но это - при нормальном правительстве!
А так - передчуваю - власники "паїв" , котрі здають їх в оренду, - будуть усіма чотирма "руками" "голосувати" на "рехверендумі" щодо продажу землі. Вони порахують, скільки всього вони зможуть купити на ті дві тисячі доларів ( а може, - гривень), що дадуть за їх пай, - а що буде через рік чи п'ять - то - "таке"...
А наверное чтобы ***** не было перед "иностранными партнерами" не удобно после оккупации Украины.
Что осталось - ЗЕМЛЯ!
И вот, пока экономика Украины "в жопе", - земля стоит , грубо говоря, гривну за гектар. Понятно, огромный соблазн скупить землю за копейки, а потом, перепродав, - стать миллиардерами.
Ни в коем случае нельзя допустить продажи земли сейчас!!!!!
1. Двойное гражданство иностранцам. Инвестиция 100к или както так.
2. По наследству. Находится пожилой (умирающий) украинец который покупает землю за кредит полученный от иностранца, и сразу же пишет завещание на иностранца, а пока передает ему ее же в управление за плату которой погашает кредит.
З першого дня Премьерства цей Шмигаль виявився некомпетентним економістом,бо продажа землі іноземцям-це висока світова ринкова ціна на землю.Дозвіл на продажу с/х землі не більше 8-м га в одні руки дає високі інвестиції в економіку країни та територіальний бюджет.Приклад:Канада.
Починаю копати могилу 2х1 метр і поставлю табличку "Премьерові,який хоче за безцінь продавати тисячі га української землі".