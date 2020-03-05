 Россия постоянно заявляет о соблюдении принципов ОБСЕ, но на деле все время их нарушает, - США

Об этом поверенный в делах миссии США при ОБСЕ Гарри Кемиан заявил на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Каждую неделю на этом Совете мы наблюдаем резкий контраст между риторикой России, которая заявляет о соблюдении принципов ОБСЕ, и фактами на местах", - сказал американский дипломат.

По его словам, нарушения Россией обязательств, взятых на себя в рамках ОБСЕ, происходит как внутри страны, так и за рубежом.

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"Попытки России ввести в заблуждение, впрочем, не могут скрыть правду о начатом Россией конфликте на востоке Украины, злоупотреблениях в оккупированном Россией Крыму, милитаризации Россией Черного моря, ее кибератаках против Грузии, как и не скрывают ее жестокого обращения с мирными религиозными и этническими меньшинствами внутри страны и за рубежом, а также неспособность России провести достоверное расследование убийства российского политика и защитника демократии Бориса Немцова", - заявил Карри Кемиан.

Он подчеркнул, что продолжающаяся агрессия российского правительства против Украины подрывает европейскую безопасность в целом и призвал Москву "прекратить кровопролитие в Украине и выполнить свои Хельсинкские обязательства".

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