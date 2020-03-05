 Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку. ФОТОрепортаж

Процесс увольнения в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.
Предложение выразить недоверие Рябошапке высказал "слуга народа" Бужанский
Фракция "Батькивщины"
Власенко и Бондарев
Тимошенко и Власенко
"Слуги народа" смотрят в ВР трансляцию из ВР
"Слуги народа"
Стефанчук, Арахамия и Разумков
Рябошапка перед отставкой
Фракция "Слуги народа" - некоторые до последнего думали не голосовать за отставку Рябошапки
Экс-замгенпрокурора Кузьмин
Новинский с коллегами
Депутаты слушают Рябошапку
Фракция "Голоса"
После короткого выступления Рябошапка ушел из ВР, не став отвечать на вопросы депутатов
"Слуга народа" Красов пожал руку уволенному Генпрокурору
"Слуги народа" расмтривают карты и планеты
Совещание "слуг народа"
Фракция "слуг народа"
Парубий и Порошенко
Торжествующие Дубинский и Бужанский после отставки Рябошапки
Пустое кресло, в которм сидел Рябошапка. Сейчас место генпрокурора вакантно
Фото - Цензор.НЕТ
Зеленский обречен на крах, какой бы выбор он не сделал. На его сторонников внимания можно не обращать. Эти люди еще вчера рассказывали о успехах молодого "правительства технократов", а теперь возмущаются его некомпетентностью и бездарностью. Это такие же сторонники, какие были у КПСС - "полезные идиоты" и лживые приспособленцы.
Виталий Портников