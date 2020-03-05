 Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку. ФОТОрепортаж

Процесс увольнения в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

Предложение выразить недоверие Рябошапке высказал "слуга народа" Бужанский

Фракция "Батькивщины"

Власенко и Бондарев

Тимошенко и Власенко

"Слуги народа" смотрят в ВР трансляцию из ВР





"Слуги народа"

Стефанчук, Арахамия и Разумков





Рябошапка перед отставкой

Фракция "Слуги народа" - некоторые до последнего думали не голосовать за отставку Рябошапки





Экс-замгенпрокурора Кузьмин





Новинский с коллегами

Депутаты слушают Рябошапку

Фракция "Голоса"













После короткого выступления Рябошапка ушел из ВР, не став отвечать на вопросы депутатов

"Слуга народа" Красов пожал руку уволенному Генпрокурору





"Слуги народа" расмтривают карты и планеты

Совещание "слуг народа"









Фракция "слуг народа"

Парубий и Порошенко





Торжествующие Дубинский и Бужанский после отставки Рябошапки

Пустое кресло, в которм сидел Рябошапка. Сейчас место генпрокурора вакантно

Фото - Цензор.НЕТ