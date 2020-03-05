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 Политика Украины
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Все про:ВР (24519) увольнение (1844) Рябошапка Руслан (342)

 Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку. ФОТОрепортаж

5 марта 2020 года на внеочередном заседании ВР была проголосовано постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.

Процесс увольнения в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 01

Предложение выразить недоверие Рябошапке высказал "слуга народа" Бужанский

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 02

Фракция "Батькивщины"

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 03

Власенко и Бондарев 

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 04

Тимошенко и Власенко

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 05

"Слуги народа" смотрят в ВР трансляцию из ВР

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 06
Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 07

"Слуги народа" 

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 08

Стефанчук, Арахамия и Разумков

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 09
Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 10

Рябошапка перед отставкой 

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 11

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 12

Фракция "Слуги народа" - некоторые до последнего думали не голосовать за отставку Рябошапки


Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 13

Экс-замгенпрокурора Кузьмин 

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 14
Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 15

Новинский с коллегами

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 16

Депутаты слушают Рябошапку

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 17

Фракция "Голоса" 

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Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 19
Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 20
Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 21
Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 22

После короткого выступления Рябошапка ушел из ВР, не став отвечать на вопросы депутатов

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 23

"Слуга народа" Красов пожал руку уволенному Генпрокурору

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 24
Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 25

"Слуги народа" расмтривают карты и планеты

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 26

Совещание "слуг народа"

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 27
Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 28
Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 29
Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 30

Фракция "слуг народа"

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 31

Парубий и Порошенко 

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 32
Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 33

Торжествующие Дубинский и Бужанский после отставки Рябошапки

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 34

Пустое кресло, в которм сидел Рябошапка. Сейчас место генпрокурора вакантно

Фото - Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/n3179793
 
   
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зеленое стадо дегенератов или стадо зеленых дегенератов в смычке с опозажопистами
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Петра хотят опорочить, Гетьмана сывачолого!!!
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Виталий П ортников У Зеленского простой выбор. Либо он удовлетворяет пожелания олигархов, либо сотрудничает с международными финансовыми институциями. И тот, и другой выбор не обещает социальной стабильности в ближайшие годы. В первом случае крах будет быстрым и болезненным - и никакой олигархический телевизор не заменит украинцу холодильник. Во втором социальные проблемы будут накапливаться медленнее, зато против Зеленского начнет работать вся телевизионная пропагандистская машина олигархата. Да, и силовые структуры тоже.
Зеленский обречен на крах, какой бы выбор он не сделал. На его сторонников внимания можно не обращать. Эти люди еще вчера рассказывали о успехах молодого "правительства технократов", а теперь возмущаются его некомпетентностью и бездарностью. Это такие же сторонники, какие были у КПСС - "полезные идиоты" и лживые приспособленцы.
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............ При этом вчера мы видели измученного, уставшего, взвинченного человека, который с трудом воспринимает реальность, которому в буквальном смысле трудно физически. Физически, психологически, морально - как хотите. Да, он еще играет роль Василия Голобородько во время поездок по стране, но роль самого Владимира Зеленского удается ему все хуже. И его не хватит на весь президентский срок. Хорошо, если хватит еще на год.

Виталий Портников
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А Власенко так переживал,что аж ЮВ его успокаивать пришла
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