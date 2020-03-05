 Движение по Южному мосту в Киеве частично ограничат из-за ремонта. КАРТА

Об этом заявили в "Киевавтодоре", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"На Южном мосту частично ограничат движение с 22:00 5 марта по 5:00 7 марта", — сказано в сообщении.

Коммунальщики пояснили, что на эстакаде Южного мостового перехода вышли из строя старые деформационные швы.

Из-за проведения восстановительных работ будет частично ограничено движение в направлении проспекта Бажана. Значительный объем работ планируют выполнить ночью.

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