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 Киевские новости
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Все про:КГГА (2324) Киев (18650) мост (597) ремонт (966)

 Движение по Южному мосту в Киеве частично ограничат из-за ремонта. КАРТА

На мосту вышли из строя старые деформационные швы.

Об этом заявили в "Киевавтодоре", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"На Южном мосту частично ограничат движение с 22:00 5 марта по 5:00 7 марта", — сказано в сообщении.

Коммунальщики пояснили, что на эстакаде Южного мостового перехода вышли из строя старые деформационные швы.

Из-за проведения восстановительных работ будет частично ограничено движение в направлении проспекта Бажана. Значительный объем работ планируют выполнить ночью.

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Движение по Южному мосту в Киеве частично ограничат из-за ремонта 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179792
 
 
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