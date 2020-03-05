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 Политика Украины
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 Отношения между Украиной и Турцией вышли на новый уровень, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что отношения между Украиной и Турцией имеют значительный потенциал для развития и уже сейчас вышли на новый уровень.

Об этом он рассказал в интервью турецкому телеканалу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"С президентом Эрдоганом у нас была очень полезная встреча, и мы поняли, что между двумя странами существуют хорошие отношения. Но мы должны развить их еще больше. Я думаю, что сейчас мы вывели наши отношения на другой уровень", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что для Украины и Турции очень важно завершение подписания Соглашения о зоне свободной торговли.. "К этому остался всего один шаг", - подчеркнул он. Также президенты обсудили вопросы инвестиционной безопасности, проекты в сферах сельского хозяйства, обороны и энергетики. "Кроме того, пообщались о туризме. Турция имеет важный опыт в этих вопросах, и мы будем учиться этому", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина рассчитывает на помощь Турции в вопросе освобождения крымских татар, - Зеленский

Президент также отметил позицию Турции по отношению к территориальной целостности и суверенитету Украины.

"С президентом Эрдоганом мы долго говорили об оккупации в Донецке и Луганске, а также об аннексии Крыма. Во время встречи мы пообщались об инвестициях в Херсонском регионе, который граничит с Крымом, для крымских татар, которые после аннексии Крыма переехали в контролируемые Украиной регионы. Мы построим там дома и гостиницы и реализуем различные инфраструктурные проекты для крымских татар. Мы построили КПВВ... Я хочу, чтобы крымские татары и крымчане увидели отношение к ним. Мы будем инвестировать, чтобы показать, что мы ценим их", - пояснил Зеленский.

Также читайте: Турция обеспечит жильем около пятисот семей крымских татар, - Эрдоган

Источник: https://censor.net.ua/n3179791
 
   
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Эрдоган наверное впарил ослу помидоры...по хорошей цене....и пару морковок....
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Мне достаточно того что он был рыг как и Черновил, а это уже ошибка серьёзная и не простительная как для патриота Украины , не смотря на то, что он хорошо излагает свои мысли и не дурак ,хотя перебарщивает словесно не соблюдая субординацию, а по вашему что если он в партии ЕС ,то всё стирается и он обновлён как бы , единственно что его немного маскирует, так это то ,что он такой там далеко не один в раде, а приличный список можно написать подобных избранников,ну до кивка ему конечно же далеко ну тот вообще в не конкуренции
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бубочка, прокидайся, ти всравсь... відносини меж Ріджи та ****** теж вийшли на новий рівень...
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Ну да,будут Эрдоган с хйлом пользовать Монику,как актрису из немецкого кино.
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такое впечатление,что когда нелох42-й что-то говорит-он бредит или под кайфом
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Єрдоган, це хто?
Переможець Асада?
Чи кращій друзяка Путіна?
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Он хитрый Эдик, возможно и евротур , ну или туроевр
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Розказує байки... А насправді?
Насправді - ось що вангує український провидець (а я його на помилках в пророцтвах ще не помічав):

«Відставка (імпічмент) Зеленського - питання часу. Вчорашній виступ в парламенті Олексія Гончаренка можна було б вважати революційним протестом політичного опонента, який закликає до відставки глави держави заради збільшення популярності своєї партії і задоволення своїх прихильників
Але цей заклик вписується в класичні політичні канони - навіть якщо сам Гончаренко цього і не припускав.
Економічна ситуація в країні справді погіршується. Про це вчора в парламенті розповів сам Зеленський. Від формування нового уряду вона не покращиться. Не покращиться вона навіть тоді, коли Зеленський змінить цей новий уряд на ще більш новий.
У Зеленського простий вибір. Або він задовольняє побажання олігархів, або співпрацює з міжнародними фінансовими інституціями. І той, і інший вибір не обіцяє соціальної стабільності найближчими роками. У першому випадку крах буде швидким і болючим - і олігархічний телевізор не замінить українцеві холодильник. У другому соціальні проблеми будуть накопичуватися повільніше, однак проти Зеленського почне працювати вся телевізійна пропагандистська машина олігархату. Так, і силові структури теж.
Зеленський приречений на крах, який би вибір він не зробив. На його прихильників уваги можна не звертати. Ці люди ще вчора розповідали про успіхи молодого "уряду технократів", а тепер обурюються його некомпетентністю і бездарністю. Це такі ж прихильники, які були у КПРС - "корисні ідіоти" і брехливі пристосуванці.
Ніяких інших прихильників з учорашнього дня у Зеленського немає і бути не може. При цьому вчора ми бачили змученого, стомленого, напруженого чоловіка, який насилу сприймає реальність, якому в буквальному сенсі важко фізично. Фізично, психологічно, морально - як хочете. Так, він ще грає роль Василя Голобородька під час поїздок по країні, але роль самого Володимира Зеленського вдається йому все гірше. І його не вистачить на весь президентський термін. Добре, якщо вистачить ще на рік.
Виникає питання - що далі. І це куди більш важливе питання, ніж відставка Зеленського. Ніяких популярних політиків в країні зараз просто немає. Президент буде втрачати рейтинг, але ніхто не буде його отримувати. Так що ж - олігархи запропонують нам нового Зеленського або цього нового лідера сформує соціальний або політичний протест? Які погляди буде сповідувати цей новий лідер? Об'єднає країну або розколе її? Чи зможе зрозуміти, як діяти на руїнах української економіки? І яка територія до цього моменту буде перебувати під контролем нової влади? Де буде Україна?
Це і є головні питання, на які зараз потрібно шукати відповіді - замість спроб запам'ятовувати прізвища міністрів "другого уряду" Зеленського і думати, де президент знайде інших членів кабінету. Звичайно, найголовніше питання взагалі є іншим. Воно полягає в тому, чи зможе українське суспільство взяти на себе довготривалу відповідальність за реформування країни. Не відповідальність за кілька днів і тижнів чергового повстання, а відповідальність за роки важкого і ризикованого будівництва.
Але я не готовий дати позитивну відповідь на це питання».
Віталій Портников. блог,
https://espreso.tv/article/2020/03/05/vitaliy_portnykov_vidstavka_zelenskogo_pytannya_chasu
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Да чепуху несёт этот Портников. Можно думать что он не знает что "президент" - это арлекин на верёвочках. Был один настоящий Гетман, но нищеброды услышали по телевизору что он что-то украл, и выбрали собой командовать блазеня.
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Да ты хоть удавись, хоть обосрись, хоть бошкой об стенку уе**сь, барыге НИКОГДА не быть больше президентом.
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Я не знаю кто такой "барыга". Если ты имеешь ввиду Пороха, то я с тобой согласен: он был слишком демократичен и добр с этим стадом баранов-вырожденцев с погонялом "гречковый лохторат".
Но ! Режим ваш поганый рухнет. Просто под тяжестью пирамиды ОГВЗ. И похоронит под собой всех кто возомнил себя Хозяевами, хотя на самом деле это обычные пиявки.
Но вот тот кто придёт вместо Пороха - учтёт его ошибки. Каштаны вдоль Крещатика он использует по назначению непременно.
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Все ты знаешь, только придуриваешься.
Как пафосно "РЕЖИМ". Эти импотенты даже Петю спаковать не могут, в прочем как и все остальные.
Вы придурки Гончарука топили, ну радуйтесь теперь будут "эффективные менеджеры" от Ахметова у кормушки - в принципе то же самое как и при Порошенко. Ждем очередное повышение цены на электроэнергию, для поддержки штанов донецкой сиротинушки.
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Есть такое впечатление что Портников прощупывает ситуацию на предмет наличия потенциальных лидеров, способных на анти-олигархический переворот. Ну, для нейтрализации, естественно.
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Зеленский, Ермак, Данилов, Разумков, Арахамия, Ионушас, Венедиктова...

А украинцы во власти в этой стране есть ? Или это не Украина ?
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Эндоган пригласил куйла на празднование 100летия дружеских отношений между странами, вот такой дружбан.
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Там война, которая ему не нужна. К Украине это не имеет никакого отношения.
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А я це одразу зрозумів.Ердоган -ще той троляка.
Отношения между Украиной и Турцией вышли на новый уровень, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7699

Отношения между Украиной и Турцией вышли на новый уровень, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2340
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навыками членораздельной речи овладел - это факт, но дальше не продвинулся. болтает много и разного, рожи корчит. даже потоком "сознания" это не назовешь - бред.
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1. Деды обсуждают с нацистами совместные планы карательных операций против поляков и захват Польши. Брест, 1939 год. 2. Внуки обсуждают с террористами Асада совместные планы карательных операций против сирийцев и захват Идлиба. Сирия, наши дни. Разница только в цвете
Отношения между Украиной и Турцией вышли на новый уровень, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8458

Отношения между Украиной и Турцией вышли на новый уровень, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9864
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может у Бубочки короновирус?!.. на здоровую голову, такую хрень не несут..
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Жаль что разница между ними как между евнухом и викингом
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Мы построим там дома и гостиницы и реализуем различные инфраструктурные проекты для крымских татар. Мы построили КПВВ... Я хочу, чтобы крымские татары и крымчане увидели отношение к ним. Мы будем инвестировать, чтобы показать, что мы ценим их", - пояснил Зеленский.Источник: https://censor.net.ua/n3179791

На які гроші? А інші регіони?
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Молодец Эрдоган, настоящий политик и звиздюлей выпишет кацапам и помидоры впарит, красавец!
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