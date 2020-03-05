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 Киевские новости
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Все про:авария (1128) дороги (1914) Киев (18650) Киевавтодор (119)

 Асфальт в центре Киева провалился из-за прорыва трубы, - Киевавтодор

На ул. Владимирской в столице произошло повреждение трубопровода, из-за чего просел асфальт. Движение ограничено.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Киевавтодор".

"На ул. Владимирской, 52 состоялось произошло трубопровода. Из-за этого возникло проседание асфальта. Движение частично ограничено!" — сказано в сообщении.

В "Киевавтодоре" отмечают, что аварию уже ликвидируют работники "Киевводоканала". После того, как трубу починят, будет восстановлено покрытие проезжей части.

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Информация о проседании асфальта стала распространяться в соцсетях ранним вечером 5 марта. Пользователи отмечали в комментариях, что асфальт, судя по фото, был положен недавно.

Асфальт в центре Киева провалился из-за прорыва трубы, - Киевавтодор 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179790
 
 
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Трубу прорвало в центре Киева.. где-то заплакал Портнов и ехидно засмеялся Порошенко..
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большая стройка провалилась не начавшись
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Трубу прорвало в центре Киева.. где-то заплакал Портнов и ехидно засмеялся Порошенко..
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Так где ты в обыденном порыве на водопроводе политику умудрилось найти?😂
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большая стройка провалилась не начавшись
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будет восстановлено покрытие проезжей части ПОНЯЛИ ПОРОХОБОТЫ!!Источник: https://censor.net.ua/n317979
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Гончарук и Рябошапка аварию сочинили. Асфальт в центре Киева провалился из-за прорыва трубы, - Киевавтодор - Цензор.НЕТ 5726
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Канализационные коллекторы крупнейших городов Украины исчерпали срок годности.Городские головы должны решать эти вопросы кардинально,с учётом настанов научного сообщества.В Харькове Гепа -сепаратист положил на это не свой...Харьков стал городом коммунальных апокалипсисов.
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Трубы будут рвать и дальше пока их полностью не заменят, они свой ресурс отыграли уже к 2010 году
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В Ужгороді теж так труьи "ремонтують" - заб'ють чопик дерев'яний, гуму і хомутом обтянуть (це 40мм трубу). - премія, через місяць знову там же... знов премія... Коли вже неможливо забити діру, то глобально міняють метр труби
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