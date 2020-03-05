 Мы передали в Минске список из более 200 человек для обмена, - Зеленский

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью турецкому телевизионному каналу "ТРТ", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Мы передали в Минске список из более 200 человек. Это очень важно. Мы узнали имена этих людей, где они находятся. Мы не знаем, когда и из каких регионов мы вернем этих людей, но мы, безусловно, хотим этого ", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что некоторые люди, которых Украина хочет обменять, могли уже умереть.

"Некоторых пытали, мы не знаем, кто там есть. Но, к сожалению, знаем, что сможем вернуть только тела некоторых из этих людей. В Минской группе есть люди, которые работают над всеми этими вопросами ", - сказал он.

Кроме того, по словам Зеленского, идет обсуждение с Россией вопроса прав крымских татар, которые находятся на территории оккупированного Крыма.

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Он отметил, что необходимо использовать все дипломатические средства для прекращения войны и возвращения людей.

"Очень важно говорить о местах разведения войск. Я имею в виду то, что в прошлом году мы определили три гуманитарные зоны разведения. Есть еще три точки, о которых мы говорим", - отметил Зеленский.

Однако, по его словам, самым сложным в переговорах с Россией остается вопрос Крыма, но без него говорить о территориальной целостности Украины невозможно.

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"Когда я участвовал в нормандской встрече, я поднимал этот вопрос, но все говорили о Донбассе, о том, как остановить войну на Донбассе. Крыма там ни было, ни в одной договоренности не было. Крым для нас - стратегический вопрос. Мы не можем говорить о территориальной целостности Украины, не обсуждая вопрос Крыма", - рассказал Президент.