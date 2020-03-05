 Мы передали в Минске список из более 200 человек для обмена, - Зеленский

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью турецкому телевизионному каналу "ТРТ", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Мы передали в Минске список из более 200 человек. Это очень важно. Мы узнали имена этих людей, где они находятся. Мы не знаем, когда и из каких регионов мы вернем этих людей, но мы, безусловно, хотим этого ", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что некоторые люди, которых Украина хочет обменять, могли уже умереть.
"Некоторых пытали, мы не знаем, кто там есть. Но, к сожалению, знаем, что сможем вернуть только тела некоторых из этих людей. В Минской группе есть люди, которые работают над всеми этими вопросами ", - сказал он.
Кроме того, по словам Зеленского, идет обсуждение с Россией вопроса прав крымских татар, которые находятся на территории оккупированного Крыма.
Он отметил, что необходимо использовать все дипломатические средства для прекращения войны и возвращения людей.
"Очень важно говорить о местах разведения войск. Я имею в виду то, что в прошлом году мы определили три гуманитарные зоны разведения. Есть еще три точки, о которых мы говорим", - отметил Зеленский.
Однако, по его словам, самым сложным в переговорах с Россией остается вопрос Крыма, но без него говорить о территориальной целостности Украины невозможно.
"Когда я участвовал в нормандской встрече, я поднимал этот вопрос, но все говорили о Донбассе, о том, как остановить войну на Донбассе. Крыма там ни было, ни в одной договоренности не было. Крым для нас - стратегический вопрос. Мы не можем говорить о территориальной целостности Украины, не обсуждая вопрос Крыма", - рассказал Президент.
Хватит этой херни))))
Общество 05-мар, 14:319 2 0
Тут, конечно, тот случай, когда хочется пошутить про риски дурака, которому дали в руки хрустальный член или заставили молиться Богу, но я не буду. Все-таки народный депутат, глава фракции "Слуга народа".
Ограничусь нейтральным - "простота хуже воровства". Так вот, в своей душевной простоте Давид Арахамия конкретно подставил президента Зеленского, всю фракцию в Веховной Раде и можно сказать - государство Украина. Потому что иногда лучше жевать, чем говорить.
Сегодня, 5 марта, в Верховной Раде будут голосовать за отставку генпрокурора Руслана Рябошанки. В принципе, рабочий момент, в любой цивилизованной стране должность главного прокурора не является пожизненной.
Их периодически назначают и увольняют, как правило - по результатам работы. Это нормально. Есть результат, который положительно оценивает общество - человек работает. Вызывает нарекание деятельность - могут попросить на выход. Ни катастрофы, ни трагедии в этом нет. В районных прокуратурах и тем паче в частном секторе такая же картина - никто не возмущается. Но иногда причина увольнения может вызвать серьезный скандал. Как в нашем случае.
В своей душевной простоте лидер фракции "Слуга народа" Арахамия заявил, что генерального прокурора Рябошапку могут уволить, потому что он отказывается подписывать подозрение пятому президенту Петру Порошенко.
И именно это стало последней каплей для Зеленского и его соратников. Вот именно это сказал журналистам. Так что цитаты есть не в анонимных телеграмм-каналах, а на камерах и диктофонах.
В порядке информации отмечу важный момент: у Рябошапки с Порошенко очень плохие отношения. Еще со времен работы Рябошапки в НАЗК. И если он отказывается подписывать подозрения, которые ему приносят из других структур, значит, там полный провал. Значит, там такая чушь, под который вменяемый юрист свою подпись не поставит просто из репутационных соображений. Все просто.
Я не в восторге от результатов работы генпрокурора. Просто я их пока не вижу. Но теперь для всех украинцев и Запада ситуация выглядит просто и понятно: Зеленский увольняет Рябошапку, потому что тот не желает принимать участие в шитых белыми нитками политических репрессиях.
Об этом сказала не оппозиция и не генпрокурор, а один из соратников Зеленского. Прекрасно - к странам с политическими преследованиями в мире отношение простое. Санкции и статус диктатуры.
Арахамия просто молодец. Так подставить Зеленского не смог бы никто другой. Красавец. Лидер фракции и просто умница...
Кирилл САЗОНОВ
а вспомнит как все верили в АТОшников которые придут с фронта и не допустят подобно????
Но ведь нам приходиться делать наш маленький гешефт в таких условиях. И в этом весь цимес, лошары . (с)
25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
@herooftheday10
·2 ч
Пока зе тут меняет кабмин и занимается хней, в дыре уже на кпп ставят флаги рф. Постепенное поглощение дыры рф уже окончательно. Со стороны Горловки, 05.03.https://twitter.com/i/status/1235617905561276416
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Обмен телами?
Защищали землю от оккупантов: фото и биографии украинок, погибших на Донбассе с начала войныЧетверг, 05 марта 2020, 21:07
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За 6 лет боевых действий на Донбасе с войны не вернулись 13 женщин-военнослужащих, которые защищали родную землю.
Фото и короткие биографии погибших опубликованы на сайте ***********.
Бакланова Алеся Александровна ("Малая"), старший солдат. Стрелец 92-й отдельной механизированной бригады. Родилась 11 января 1999 в с. Караван Сладкий Марковский район, Луганская область.
Погибла 10 октября 2018 вблизи Авдеевки (Ясиноватский район, Донецкая область) около 20:00 во время несения службы в районе шахты "Бутовка". Награждена орденом "За мужество" III степени (посмертно).
Похоронена в родном селе, остались родители и брат.
Витовская Анастасия Александровна ("Стелла"), солдат. Повар 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" (53-я отдельная механизированная бригада).
Родилась 31 марта 1998, в г. Кентау (Южно-Казахстанская область, Казахстан).
Трагически погибла в ночь на 27 сентября 2019 в ротном опорном пункте вблизи г. Железное (Торецкий городской совет, Донецкая область) от множественных осколочных ранений.
Похоронена в городе Попасная, Луганская область. Остались отец, мачеха и сын.
Волк Алла Юлиановна ( "Фортуна"), старший солдат, санинструктор 44-й отдельной артиллерийской бригады.
Родилась 16 февраля 1968 в с. Пильный Олексинец (Городокский район, Хмельницкая область).
Погибла 18 ноября 2015 на автодороге Северодонецк - Новоайдар вблизи с. Гречишкино (Новоайдарский район, Луганская область). Награждена орденом "За мужество" III степени (посмертно).
Похоронена в с. Жилинцы, Ярмолинский район, Хмельницкая область. Осталась дочь и внук.
Галицкая Сабина Станиславовна ("Солнышко"), младший сержант, старшая медицинская сестра 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.
Родилась 20 сентября 1994 в с. Бастова Рудня (Емильчинский район, Житомирская область).
Погибла 20 февраля 2018 во время выполнения боевого задания (замена личного состава СП) при перемещении БРДМ в районе с. Катериновка (Попаснянский район, Луганская область) в результате прямого попадания ПТУР в бронемашину. Награждена орденом "За мужество" III степени (посмертно).
Похоронена в родном селе, остались родители и брат.
Горбачева Анастасия Валентиновна ("Лиса"), Добровольческий Украинский Корпус.
Родилась 16 марта 1983 в г. Черновцы.
Погибла 6 августа 2015 от огнестрельного ранения в г. Мариуполь (Донецкая область).
Похоронена на Аллее Славы на Центральном кладбище Черновцов.
Кулиш Елена Борисовна, волонтер.
Родилась 23 марта 1968 в г.. Луганск.
Погибла 10 августа 2014, в с. Победоносное (Лутугинский район, Луганская область) вместе со своим мужем Владимиром Алехиным в то время оказывала волонтерскую помощь украинским военным. Награждена знаком "Народный Герой Украины" (посмертно).
Похоронена в родном Луганске. Осталась дочь.
Морозова Надежда Александровна, старший солдат. Начальник электростанции, 10-й отдельный мотопехотный батальон (59-я отдельная мотопехотная бригада).
Родилась 27 октября 1993 в пгт Красные Окна (Одесская область).
Трагически погибла 26 июня 2017 в районе с. Павлополь (Красноармейский район, Донецкая область).
Похоронена в родном селе, остались родители и сын.
Никоненко Ярослава Сергеевна ("Гера"), старший солдат. Снайпер 101-й отдельной бригады охраны ГШ ВСУ.
Родилась 25 августа 1983 в г.. Миргород (Полтавская область).
Загинула15 октября 2019 вблизи г. Марьинка (Донецкая область) в снайперском противостоянии на позициях ВСУ. Награждена орденом "За мужество" III степени (посмертно).
Похоронена в родном городе, остались мать, сестра и дочь. Отец Сергей Никоненко (батальон "Айдар") погиб.
Носкова Екатерина Владимировна ("Кэт"), старший солдат. Старший телефонист 17-го отдельного мотопехотного батальона (57-я отдельная мотопехотная бригада).
Родилась 23 апреля 1989 в г.. Знаменка (Кировоградская область).
Погибла 16 августа 2015 во время минометного обстрела вблизи города Горловка (Донецкая область). Награждена орденом "За мужество" III степени (посмертно) и знаком "Народный Герой Украины" (посмертно).
Похоронена в родном городе, остались муж, сын, родители и старшая сестра.
Сургучова Алина Игоревна, старший солдат. Ответственный исполнитель группы специального документального обеспечения 53-й отдельной механизированной бригады.
Родилась 27 декабря 1995 в с. Комар (Великоновоселковский район, Донецкая область).
Погибла 13 апреля 2017 во время несения службы в районе. Бахмут (Донецкая область).
Похоронена в родном селе, осталась мать.
Хоружая Наталья Александровна, младший сержант. Санинструктор 54-й отдельной механизированной бригады.
Родилась 9 июня 1972 в г.. Першотравенск (Днепропетровская область).
Погибла 2 февраля 2017 в результате прямого попадания ПТУР в медицинский автомобиль в районе пгт Луганское (Бахмутский район, Донецкая область - Светлодарска дуга). Награждена орденом «За мужество» III степени (посмертно).
Похоронена в пгт Просяная (Покровский район, Днепропетровская область). Остались родители, сестра, муж и дочь.
Шевченко Ирина Викторовна, сержант. Санитарный инструктор медицинского пункта 503-го батальона морской пехоты, 36-я отдельная бригада морской пехоты.
Родилась 1 ноября 1970 в с. Дарьевка (Белозерский район, Херсонская область).
Погибла 1 июля 2019 около 10:50 при выезде на эвакуацию раненого вблизи с. Водяное (Ясиноватский район, Донецкая область): санитарный автомобиль Hummer HMMWV обстрелян из противотанкового ракетного комплекса. В результате прямого попадания ракеты водитель Сергей Майборода погиб на месте, а Ирина была смертельно ранена, потерпев взрывной травмы и ожоги. Ее срочно доставили в 61-го военного госпиталя в Мариуполе, где в 14:10 ее сердце остановилось. Награждена орденом "За мужество" III степени и орденом "За мужество" II степени (посмертно).
Похоронена на Аллея Славы кладбища Геологов в городе Херсоне. Осталась сестра.
Красная Яна Михайловна ("Ведьма"), старший солдат. Наводчик-пулеметчик 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина" (54-я отдельная механизированная бригада).
Родилась 16 апреля 1979 в г.. Харьков.
Погибла 2 апреля 2019 на позициях ВСУ в районе села Новозвановка на Луганщине от прямого попадания мины в блиндаж во время обстрела взводного опорного пункта с 82-мм и 120-мм минометов. Награждена орденом Богдана Хмельницкого III степени (посмертно) и знаком "Народный Герой Украины" (посмертно).
Похоронена на Аллее Славы Безлюдовского кладбища в Харькове. Остались мать, брат, муж и двое детей - сын и дочь.