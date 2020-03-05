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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11788) Рябошапка Руслан (342) Янченко (17)

 Голосов за отставку Рябошапки могло не хватить, но все решил его отказ отвечать на вопросы депутатов, - "слуга народа" Янченко

Фракция "Слуга народа" не имела согласованного решения по вопросу выражения недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке, депутаты определялись по своему усмотрению. Решающим эпизодом, определившим судьбу главы Офиса генпрокурора, стал его уход из зала после отчета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко.

"Набралось ли бы голосов за его отставку? Далеко не факт... Но знаете момент, в который все изменилось? По регламенту, после выступления генпрокурора он должен был отвечать на вопросы фракций. Но вместо этого он развернулся и ушел. От приглашения председательствующего вернуться и ответить на вопросы Рябошапка отказался. По залу пошел шепот. А часть депутатов, которые еще минуту назад высказывали слова поддержки генеральному, вставили карточки для голосования назад в слоты", – рассказала Янченко.

Сама она не голосовала за постановление о недоверии Рябошапке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада уволила Рябошапку

Голосов за отставку Рябошапки могло не хватить, но все решил его отказ отвечать на вопросы депутатов, - слуга народа Янченко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179784
 
 
 Топ комментарии
 
А придурок Бужанский перед этим выступал?
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да-да-да...прокурор сам виноват Голосов за отставку Рябошапки могло не хватить, но все решил его отказ отвечать на вопросы депутатов, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 7767.это будете рассказывать потом,после того как слуги разбредутся в поисках новых хозяев
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кожна слуга урода - брехуха.
Було 227 підписів за недовіру, без позафракційних. А вони дали 17 голосів за відставку: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=4570
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да-да-да...прокурор сам виноват Голосов за отставку Рябошапки могло не хватить, но все решил его отказ отвечать на вопросы депутатов, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 7767.это будете рассказывать потом,после того как слуги разбредутся в поисках новых хозяев
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Сегодня союз Бубочки и Мертветчука снял прокурора. Совсем ни разу не реванш?
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кожна слуга урода - брехуха.
Було 227 підписів за недовіру, без позафракційних. А вони дали 17 голосів за відставку: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=4570
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Ну не скажи, он толкнул замечательную речь которая понравилась залу, но когда попросили ответить на вопросы развернулся и ушел, шансы что голосов могло и не хватить действительно были.
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Так поступает большинство людей по отношению к ближним....
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Так поступают не люди, так поступает быдло и подонки.
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Рябошапка став невгодним Оманському бо почав не слухатись указівок з КП. Наступний ГП буде повністю слухняний.
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Боже! какая интрига!

Ну, конечно, ни Зеленский, ни Коломойский тут совершенно не при чем...

Какие обидчивый слуги оказались... Прокурор просто так обиделся на депутатов, а депутаты просто так обиделись на прокурора.

На кого следующего, "возможно" не хватит голосов - Шефир, Разумков?

PS
Какой у нас независимый парламент - ууух "камень" поросто


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Этого Рябошапку еще Парашенка назначал. Говорил, это его 100% прокурор. Давно пора отказаться слушать Госдеп и МВФ
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Ходят слухи, что на одной из "посиделок" Рябошапка признался, что голосовал за Пороха...

Отакэ...


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Слева дрим - справа тим...

Или наоборот...


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а галине слот приносит не меньшке $15K месяц!
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А шо тому Рябошапке, бабок с ворья получено немало ,можно и в Париж ...
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Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский/ Арахамия назвал дело Порошенко последней каплей против Рябошапки.-Слуга Коломойского с рожей рыночного продавца цветов советских времён растолковал истинную причину отстранения Рябошапки Коломойским.
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Бред сивой кобылы. Не смогли бы слуги, им бы(без бы) помогли рабиновичи и остальная нечисть. Там хватало голосов и без тех, кто колебался.
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Рябошарпка оказался более дальновидным, чем я думал, это удар по Зеленскому из разворачивающейся серии по даунлифтингу имиджа и расчленению "слуги народа" как несостоявшейся партии. Случайные люди, это всё-таки толпа.
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Эта Рада не доживёт до новых веников.Терпение Зе не бесконечно.
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Дубинский во время выступления Рябошапки между рядами расхаживал как в жопу ужаленный. Ясно же что Бене, Портнову, и всем внутренним врагам страны нужна была эта отставка.
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Власть в Украине полностью переходит к Коломойскому
Мнения 05-мар, 09:339 3 025 0

В Украине по желанию Коломойского в отставку отправляется премьер-министр, попытавшийся убрать олигарха с государственной компании. Это четко показывает, кто в стране главный. Показывает всем, что значит, идти против Коломойского.

И президент молча идет на заклание, в том числе подставляя под удар программу МВФ. И теперь непонятно, он раньше говорил, что предан реформам просто как хороший актер, или так думал. Но теперь это и не важно. Теперь он не принимает решения.

В Кабмин зовут проверенных слуг олигархов, крепких хозяйственников. Которых выгнал Майдан.

Но иногда они возвращаются. Их приводят олигархи, потому что знают, что могут положится на их ценности. И нужные олигархам качества. Коммуникация Слуг Народа говорит о том, что правительство плохое, потому что следует интересам кредиторов, а не народа.

Тут есть одно уточнение. Нет каких то мифических интересов кредиторов. А вот есть интересы олигархов. И кредиторы уже 5 лет заставляют одно за другим украинское правительство ограничивать интересы олигархов. В этом суть программы МВФ. И олигархам это надоело. И теперь они берут власть в свои руки. Цель кредиторов - стабильная ситуация в экономике Украины.

Долгосрочная стабильность. Народу это невыгодно? Цель кредиторов - макроэкономическая стабильность. Народу от этого плохо? Или народу плохо от того, что средняя зарплата в стране достигла исторического максимума?

25 лет на потоках в Украине сидели олигархи и чиновники. И сейчас их люди пугают граждан Украины какими-то кредиторами. Каким-то страшным Соросом и МВФ. В то время как Сорос за 30 лет не приватизировал и бани, и не усаживался ни на один денежным поток. А МВФ в принципе создан для того, чтобы вытягивать страны двоечники из кризиса. На потоках сидели олигархи. Чьи интересы сейчас Слуги Народа призывают защитить. А страшные все равно кредиторы.

Конечно, офис президента не может написать темник, что МВФ мешает олигархам и Коломойский попросил нас его выгнать. Нет. Они будут писать демагогию о том, что власть следует интересам кредиторов, а не народа. Хотя интересы кредиторов и народа полностью совпадают. А недовольны грамотной экономической политикой только олигархи и их посипаки.

Олигархи недовольны, что реформы ограничивают их возможности сидеть на потоках. Больше всех, конечно, недоволен Коломойский. Но и другие страдают.

Реформа рынка газа очень сильно ударила по Фирташу. Верховенство права на котором настаивает МВФ в принципе неприемлемо для олигархов, потому что тогда они перестанут быть олигархами. Олигархи недовольны, что государство не решает все проблемы, в первую очередь их проблемы, путем наращивания долга и постоянной эмиссии гривны. Теперь старые практики вернутся.

Олигархи недовольны, что привычная модель перманентной девальвации сломалась. Раньше олигархи имели дешевую рабочую силу и постоянную ренту от слабой гривны. И теперь они недовольны, что гривна, оказывается, может еще и укрепляться. И что из-за конкуренции с польскими работодателями в результате безвиза приходится повышать зарплаты.

Олигархи недовольны, что «без внимания государства остались целые сектора экономики». Вообще то, чем меньше государственного внимания, тем любому сектору экономики лучше. Это из разряда, хотите прикончить ИТ сектор в Украине - сделайте министерство ИТ. Олигархи недовольны тем, что правительство не поддерживает промышленность. То есть не поддерживает самих олигархов. Логично. А как правительство может поддерживать?

А как привыкли во все времена крепких хозяйственников - деньгами. Так что правительство просто не стало перераспределять деньги от бедных к богатым. И за это поплатилось. Ведь падение промышленности - это результат падения металлургии вследствие негативной динамики цен на мировых рынках. Вот и подумайте, как в таком случае олигархи хотели бы, чтобы их поддержали.

Что происходит теперь? Используя слабость и полную некомпетентность Зеленского олигархи берут в заложники экономику Украины. И говорят западным партнерам, что прежние условия им не подходят. Да, они не откажутся от помощи. Деньги все любят. Но условия помощи необходимо пересмотреть. Учитывая интересы олигархов. И они готовы идти до конца.

Коломойский не боится дефолта. Он будет ему даже рад. Последствие дефолта- девальвация, инфляция - не пугают его. А даже наоборот. А некомпетентному президенту, который не в состоянии даже понять, что доходы от таможни зависят от курса, рассказывают сказки, что мы привлечем деньги и без МВФ. Не сможем. Но это объяснят потом. Тоже происками мировой закулисы.

И главное - это граждане Украины сделали сами. Наплевав на риски при избрании президента. Три ключевых риска - некомпетентность Зеленского, близость к Коломойскому и пророссийскость.

Два из трех выстреливает сейчас. И будет нам всем очень дорого стоить. Потому что такая риторика - это прямое повторение Венесуэлы. Где Чавес объяснял народу, что во всем виноваты мировая закулиса и буржуи, а не его экономическая политика. Посмотреть динамику экономических показатель Венесуэлы, думается, все могут сами. Как и динамику беженцев из этой страны.

Обидно. Как будто ваш брат наркоман начал вроде вести здоровый образ жизни. И даже устроился на работу. Но в один прекрасный момент ему позвонили старые друзья и вот он уже лежит под кайфом. И вы понимаете, что ждет вас впереди.
И позитив в этой истории только один. Теперь есть абсолютная определенность. Определенность экономических перспектив.

Теперь легко отвечать на вопрос, в какой валюте держать сбережения. И как было очевидно, что нас ждет экономический коллапс уже в тот день, когда Янукович применил силу, разогнав студентов, так и сейчас очевидны перспективы в экономике.

А кто предупрежден, тот вооружен

СЕРГЕЙ ФУРСА
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Тобто, людина зважила всі репутаційні ризики, з політичною заказухою, щодо переслідування Порошенка, і свідомо прийняла рішення не приймати у цьому участь.
Ну, й суттєво те, що його сім'я, дружина і діти проживають у Франції, вважатись в Європі, виконавцем забаганки ***** і дамбасських абізян, якось, не комільфо.
Все одно, респект.
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Кто-то не поцеловал слуг народа в #опу, развернулся и ушёл... и слуги дюже обиделись и вставили свои карточки обратно в нужные отверстия...
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