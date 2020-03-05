 Голосов за отставку Рябошапки могло не хватить, но все решил его отказ отвечать на вопросы депутатов, - "слуга народа" Янченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко.



"Набралось ли бы голосов за его отставку? Далеко не факт... Но знаете момент, в который все изменилось? По регламенту, после выступления генпрокурора он должен был отвечать на вопросы фракций. Но вместо этого он развернулся и ушел. От приглашения председательствующего вернуться и ответить на вопросы Рябошапка отказался. По залу пошел шепот. А часть депутатов, которые еще минуту назад высказывали слова поддержки генеральному, вставили карточки для голосования назад в слоты", – рассказала Янченко.



Сама она не голосовала за постановление о недоверии Рябошапке.

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