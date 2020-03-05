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 Общество
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 Университет Шевченко из-за коронавируса отменил все мероприятия, кроме лекций и семинаров

Киевский национальный университет им. Шевченко отменил массовые мероприятия, перестал направлять студентов за границу и принимать иностранные делегации.

Соответствующая информация опубликована на сайте университета, информирует Цензор.НЕТ. Нововведения начинают действовать со вторника, 10 марта.

"Приостанавливается:

- проведение массовых мероприятий образовательного, научного, социального, спортивного и художественно-развлекательного характера во всех корпусах и на территории Университета;

- направление за границу студентов, аспирантов, преподавателей, ученых и сотрудников;

- выдача приглашений и прием иностранных делегаций, групп, отдельных иностранных граждан", — сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Школы и вузы Черновицкой области закрыли на карантин из-за коронавируса, - ОГА

В университете до отдельного распоряжения будут проходить только мероприятия, предусмотренные расписанием занятий.

"Университет просит с пониманием отнестись к ситуации, сохранять спокойствие и быть социально ответственными", — сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3179783
 
 
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Там ещё про студента,который вернулся из Италии и которого якобы отказались тестировать.

О самооизляции в общаге и её возможности, я пожалуй промолчу, видимо, у студентов кимо отдельные удобства и комнаты на каждого.
Здесь "прелестно" все.
https://www.unian.ua/m/health/country/10903925-knu-*************-nevidkladni-zahodi-shchodo-koronavirusu-zmi-povidomili-pro-studenta-z-pidozrilimi-simptomami.html
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сегодня вышел из офиса, а рядом проехал грузовик, и обдал меня газовоздушно пылевой смесью.. У меня в носу засвербило.. и я громко чихнул..
сразу обернулось и посмотрело на меня около 30 - 50 человек.. а ближайшие ко мне проходившие мимо 6 человек, резко перешли на бег и скрылись в следующем квартале..
"реклама "короновируса" работает", подумал я..
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истинная правда!.. у меня аллергия на пыль и на химию..
но получилось смешно..
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Лана. Но 30-50 - гипербола. И не верю что кто-то стартанул с места.
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ваша критичность восприятия мне импонирует.. на счет бега - это да, худ вымысел.. а остальное правда..
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Дмитрий@dmitriypaut 11 ч

Маркарова тонко намекает, на что косить после того, как МВФ пошлёт наХ олигархическое правительство.
На короновирус.
Щаз в Украине сделают эпидемию




Интерфакс-Украина

@interfaxua


Экс-министр финансов Украины призывает к программе с МВФ в условиях возможного закрытия рынка из-за коронавируса
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Це просто супер-ідея! Китайці та італійці до такого не допетрали.
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Кетайцы заваривают двери подъездов. С людями внутри... Отака муйня, малятка.
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Гарна новина для тих, хто голосував "по приколу", а там таких багато... Университет Шевченко из-за коронавируса отменил все мероприятия, кроме лекций и семинаров - Цензор.НЕТ 2032
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