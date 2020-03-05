 Университет Шевченко из-за коронавируса отменил все мероприятия, кроме лекций и семинаров

Соответствующая информация опубликована на сайте университета, информирует Цензор.НЕТ. Нововведения начинают действовать со вторника, 10 марта.

"Приостанавливается:

- проведение массовых мероприятий образовательного, научного, социального, спортивного и художественно-развлекательного характера во всех корпусах и на территории Университета;

- направление за границу студентов, аспирантов, преподавателей, ученых и сотрудников;

- выдача приглашений и прием иностранных делегаций, групп, отдельных иностранных граждан", — сказано в сообщении.

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В университете до отдельного распоряжения будут проходить только мероприятия, предусмотренные расписанием занятий.

"Университет просит с пониманием отнестись к ситуации, сохранять спокойствие и быть социально ответственными", — сказано в сообщении.