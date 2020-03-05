 Университет Шевченко из-за коронавируса отменил все мероприятия, кроме лекций и семинаров

Соответствующая информация опубликована на сайте университета, информирует Цензор.НЕТ. Нововведения начинают действовать со вторника, 10 марта.
"Приостанавливается:
- проведение массовых мероприятий образовательного, научного, социального, спортивного и художественно-развлекательного характера во всех корпусах и на территории Университета;
- направление за границу студентов, аспирантов, преподавателей, ученых и сотрудников;
- выдача приглашений и прием иностранных делегаций, групп, отдельных иностранных граждан", — сказано в сообщении.
Также на Цензор.НЕТ: Школы и вузы Черновицкой области закрыли на карантин из-за коронавируса, - ОГА
В университете до отдельного распоряжения будут проходить только мероприятия, предусмотренные расписанием занятий.
"Университет просит с пониманием отнестись к ситуации, сохранять спокойствие и быть социально ответственными", — сказано в сообщении.
О самооизляции в общаге и её возможности, я пожалуй промолчу, видимо, у студентов кимо отдельные удобства и комнаты на каждого.
Здесь "прелестно" все.
https://www.unian.ua/m/health/country/10903925-knu-*************-nevidkladni-zahodi-shchodo-koronavirusu-zmi-povidomili-pro-studenta-z-pidozrilimi-simptomami.html
сразу обернулось и посмотрело на меня около 30 - 50 человек.. а ближайшие ко мне проходившие мимо 6 человек, резко перешли на бег и скрылись в следующем квартале..
"реклама "короновируса" работает", подумал я..
но получилось смешно..
Дмитрий@dmitriypaut 11 ч
Маркарова тонко намекает, на что косить после того, как МВФ пошлёт наХ олигархическое правительство.
На короновирус.
Щаз в Украине сделают эпидемию
Интерфакс-Украина
@interfaxua
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