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Все про:Европа (1156) самолет (2330) ГП Антонов (2)

 "Антонов" хочет продавать самолеты в Европу, - Укравиапром

Государственное предприятие "Антонов" может продавать в Европу новые и перспективные пассажирские самолеты.

Об этом в комментарии журналистам сказал председатель Ассоциации предприятий авиапромышленности Украины "Укравиапром" Виктор Попов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Попов сегодня принял участие в совместном заседании харьковского Инновационного аэрокосмического кластера "Мехатроника" и кластера NanoMicroMaterialsPhotonic.NRW, которое состоялось в немецком Дюссельдорфе.

"Будем работать над развитием отрасли. Есть новые продукты. Есть перспективные продукты. Из новых продуктов - это все-таки не реализованные до конца для внутреннего рынка пассажирские самолеты Антонов-148 и Антонов-158. Новейший продукт, востребованный не только на немецком рынке, но и на мировом, - это Антонов-178. И перспективные проекты, в частности, Антонов-188", - сказал Попов.

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Он подчеркнул, что "в области грузовых перевозок Антонов занимает прекрасное место".

"Безусловно, самолеты имеют потенциал для реализации в Европу и конкретно в Германию. "Антонов" уже 2 года ведет переговоры с землей Саксония, там, как известно, в Лейпциге находится грузовой хаб, где расположены самолеты "Антонова". И ведутся переговоры о совместном производстве или покупке новых самолетов. Перспектива есть", - считает Попов.

Как сообщалось, ГП "Антонов" объединяет опытно-конструкторское бюро, завод по производству авиационной техники и летно-испытательный комплекс. После присоединения завода "Авиант" в 2009 году имеет возможность серийно производить самолеты. С тех пор и до весны 2019 года изготовлено 22 самолета из семейства Ан.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179781
 
 
 Топ комментарии
 
новость ниочем.. и попов - никудышка и никакашка!
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Самолеты?? При зеленом стаде у власти? Ни сынку ...цэ фантастыка.... "Антонов" хочет продавать самолеты в Европу, - Укравиапром - Цензор.НЕТ 1720
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разве Антонов еще какие то самолеты выпускает? странно
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новость ниочем.. и попов - никудышка и никакашка!
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Боинг их просто продает. И никого особо не спрашивает. Аирбас тоже. А мы хотим.
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это совершенно разные классы грузовиков.
для ан-188 они не конкуренты
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Самолеты?? При зеленом стаде у власти? Ни сынку ...цэ фантастыка.... "Антонов" хочет продавать самолеты в Европу, - Укравиапром - Цензор.НЕТ 1720
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Смешно. В наших самолетах до сих пор висят лампочки *сделано в ссср*. Сомневаюсь что такое говно в Европу пустят. Тем более там своего полно. Лучше бы перепрофилировались на производство беспилотников. Хоть для внутреннего рынка была бы работа.
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разве Антонов еще какие то самолеты выпускает? странно
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Нет. Не выпускает уже 3-4 года. Это просто авиакомпания сейчас.
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А я хочу ЗОЛОТУЮ РЫБКУ поймать ,чтобы ВСЕ желания исполняла ..
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если такой спрос... продавайте в Европу кто мешает...или продавать нечего, а денег хочется
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С февраля 2014 года, ни одного самолета. Ключевое слово : "перспективные разработки". Интересно их кто-то купит?
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а воно їм треба ...он навіть рюкзаков купує все хренцузьке ...може почати зі "своїх" споживачів ?
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