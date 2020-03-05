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Все про:Байден (495) США (16191) Трамп (2798) Burisma (17)

 "Чистая коррупция", - Трамп пообещал, что действия Байдена в Украине станут одним из главных вопросов на выборах президента США

Одним из основных вопросов в ходе предвыборной гонки в США станет деятельность в Украине отца и сына Байденов. Действующий президент Трамп пообещал говорить об этом все время, потому что Байдены не могут ответить на эти обвинения .

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Это будет одним из основных вопросов во время избирательной кампании", — сказал Трамп о вопросах действий бывшего вице-президента США Джо Байдена в Украине, в то время, когда его сын Хантер высокую должность в компании "Буризма".

Президент США назвал деятельность семьи Байденов в Украине "чистой коррупцией".

"Я все время буду об этом говорить, потому что я не вижу для них выхода я не вижу, как они могут ответить на эти вопросы ... Это было чистой коррупцией", — заявил Трамп во время интервью FoxNews.

Читайте на Цензор.НЕТ: В США назначен прокурор по делам Украины - Ричард Донахью

Ранее республиканцы связывали усилия Байдена по устранению украинского генпрокурора Виктора Шокина с должности с продвижением интересов украинской энергетической компании "Буризма", в которой сын Байдена занимал высокую должность. Байден отвергает эти обвинения. Демократы указывают, что отставку Шокина, который имел репутацию коррупционера, поддерживали США и международное сообщество.

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В интервью FoxNews Трамп выразил сожаление, что во время дебатов среди кандидатов Демократической партии этот вопрос почти не поднимался. По его словам, к обвинениям Байдана в коррупционных действиях в Украине демократы относятся как к "опровергнутой теории".

"Этот вопрос не фигурирует в кампании демократов. Они не хотят его поднимать ... Такого не случится с республиканцами, я вас уверяю", — добавил американский президент.

Источник: https://censor.net.ua/n3179780
 
 
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Обоссанное лохматое чмо, которое не показывает свои налоговые декларации за последние 10 лет, зря подняло тему коррупции. На нем самом негде клейма ставить.
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Для этого судя по всему ( одна из причин) и заменили ген прокурора.
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Зекоманда зливає Нафтогаз, Єрмак рулить, кремль аплодує. Поширте це відео.
https://youtu.be/Zlwv-tOcZtE
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Для этого судя по всему ( одна из причин) и заменили ген прокурора.
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Зекоманда зливає Нафтогаз, Єрмак рулить, кремль аплодує. Поширте це відео.
https://youtu.be/Zlwv-tOcZtE
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Обычный агент Х*йла, приставленный к Зеле.
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Бубочка с подсказки Ермака вляпался в это дело по самое "нихочу".
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А Байдану стоит говорить до конца кампании о русской мафии и связь Трампа с ней
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Так Сэм Кислин, чью зраду про Порошенко распространяют Лахта с зебозрадой, фининсировал от имени русской общины выборы Джулиани, помог Трампу, когда у него были финансовые проблемы, и которого называют банкиром русской мафии....
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Майк Тайсон проводит лотерею.. "счастливчику" достанутся большие деньги и большое "счастьечко"!
"Чистая коррупция", - Трамп пообещал, что Байдена в Украине станет одним из главных вопросов на выборах президента США - Цензор.НЕТ 5231
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У него их по миру не сосчитать.Уважаемая женщинами болезнь -приапизм.
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идеальные пропорции: 60 -90 - 60.. и это только лицо)))
я вас понимаю "Чистая коррупция", - Трамп пообещал, что действия Байдена в Украине станут одним из главных вопросов на выборах президента США - Цензор.НЕТ 9713
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А вот тут выплывет, кто и за сколько приказал закрыть дело по Бурисме. Неужели Порошенко?
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Бедная Омерика. "Чистая коррупция", - Трамп пообещал, что действия Байдена в Украине станут одним из главных вопросов на выборах президента США - Цензор.НЕТ 6552Путинизм ее постепенно схавает
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Обоссанное лохматое чмо, которое не показывает свои налоговые декларации за последние 10 лет, зря подняло тему коррупции. На нем самом негде клейма ставить.
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Никогда так плохо не жилось американцам как при Трампе, хуже уже не будет - хуже просто некуда...
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Тем временем мощная военно-морская эскадра США движется к берегам Сирии.В составе атомный авианосец Эйзенгауэр,ракетные крейсеры Сан-Джасинто и Велья Галф,а также эсминцы Тракстан,Джеймс Уильямс и Стаут.Трампыч идет показать Кузькину мать рюсским фашистам ИХТАМНЕТам в Сирии. "Чистая коррупция", - Трамп пообещал, что действия Байдена в Украине станут одним из главных вопросов на выборах президента США - Цензор.НЕТ 5900
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А-ха-ха. Он уже Ыну присылал эскадру. Потряс своими рыхлыми обвисшими ягодицами, одел звездно-полосатые стринги и отполз. Бойкий старик)
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Вот только они идут на плановую замену группировки в Персидский залив.
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А действия Трампа не станут одним из главных вопросов на выборах ?
А сколько дерьма Трамп вылил на сенатора Джона Маккейна - всё можно будет обсудить.
С чувством, с толком, с расстановкой.
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Какая разница среднестатистическому американскому избирателю, какими делишками занимался их кандидат. Даже если он и пополнял свой кошелёк не совсем честным способом в далёкой заокеанской Украине, то, что в этом плохого? Своей Родине он ущерба не нанёс, и это главное. Такая активность, может даже принести Байдену дополнительные очки на выборах.
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..и попали мы как курва в щи.. "Чистая коррупция", - Трамп пообещал, что действия Байдена в Украине станут одним из главных вопросов на выборах президента США - Цензор.НЕТ 2796..классическкий цугцванг...победитель тамошний неизвестен и непрогнозируемый...а дело то открыли на Байду и Дон теперь давить почасово будет, и шо делать? "Чистая коррупция", - Трамп пообещал, что действия Байдена в Украине станут одним из главных вопросов на выборах президента США - Цензор.НЕТ 1361 ...
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Один киноактер Голливуда Рональд Рейган завалил СССР,второй актер Голливуда Трамп завалит РАБссию. "Чистая коррупция", - Трамп пообещал, что действия Байдена в Украине станут одним из главных вопросов на выборах президента США - Цензор.НЕТ 814
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Эрдоган дал краткий комментарий после встречи в фюрером кремля : путлеру нечего предложить мне кроме извинений и компенсации.
Эрдоган взяточник. "Чистая коррупция", - Трамп пообещал, что действия Байдена в Украине станут одним из главных вопросов на выборах президента США - Цензор.НЕТ 2970
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У Байдана маловато шансов, тем более в его 80 все более заметны проблемы, он многое забывает и путает, даже перепутал жену с сестрой во время выступления.
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...а жижу по 20..?



Гурьянов Сергей@Segozavr 23 мин

Brent: 49.91
...Цена североморской нефти ушла ниже уровня в $50 на фоне противоречивых сигналов по сделке ОПЕК+
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