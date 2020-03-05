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 Эрдоган и Путин согласовали документ по Идлибу: огонь прекратится после полуночи

Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и России Владимир Путин выработали совместный документ о нормализации ситуации в Идлибе и договорились о прекращении огня с 00:01 пятницы, 6 марта.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По итогам наших переговоров мы согласовали совместный документ, положения которого огласят министры иностранных дел. В нем изложены те решения, которые мы вместе с президентом Турецкой Республики господином Эрдоганом выработали в ходе сегодняшних более чем шестичасовых консультаций", — сказал Путин по итогам переговоров с Эрдоганом.

По окончании переговоров Эрдоган сообщил, что Россия и Турция достигли соглашения о прекращении огня в сирийском Идлибе с 00:01 6 марта.

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"В кратчайшее время мы осуществим режим прекращения огня, и вслед за этим согласуем следующие шаги. Сегодня ночью, начиная с 00:01, то есть именно в полночь с 5 на 6 марта, будет введен режим прекращения огня", — сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что для осуществления устойчивого режима прекращения огня "будут предприняты все необходимые шаги". "Наша задача заключается в том, чтобы еще больше не усугублять гуманитарную ситуацию в этом регионе. Мы будем прилагать все усилия, чтобы оказать необходимую помощь всем нуждающимся, также мы обеспечим облегчение возвращения беженцев на свои места проживания", — сказал Эрдоган.

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При этом он подчеркнул, что Турция оставляет за собой право на ответные действия в случае нападения со стороны сирийских правительственных сил. "В этом процессе Турция держит за собой право ответить на всяческие нападения со стороны режима своими силами", — сказал Эрдоган.

Он пообещал, что в этом вопросе Турция будет находиться в контакте с Россией. "В этом процессе мы с моим дорогим другом будем в контакте, и будут продолжать контакты наши соответствующие органы", — отметил президент Турции.

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Лидеры провели за столом переговоров почти шесть часов, сначала Путин и Эрдоган общались "с глазу на глаз" три часа, затем к ним присоединились члены делегаций. В составе российской и турецкой делегаций, присутствующих в Кремле на переговорах, в частности, главы внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Турция 1 марта объявила о начале операции "Весенний щит" в Идлибе в ответ на авиаудары режима Асада, поддерживаемого Россией.

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2 марта министр обороны Турции отчитался о ходе операции "Весенний щит", которую эта страна проводит в сирийской провинции Идлиб. По его словам, на сегодняшний день турецкие силы уничтожили два боевых самолета режима, два беспилотника, восемь вертолетов, пять систем ПВО, 135 танков, 86 орудий и гаубиц, 16 ПТРК и минометов, 77 БТР, девять складов боеприпасов, а также 2557 боевиков режима Асада.

Источник: https://censor.net.ua/n3179778
 
 
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https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/tuerkei-im-syrien-krieg-erdogan-zum-krisengespraech-bei-putin-in-moskau-69213470.bild.html Эрдоган Капитулировал
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Разбили немного посуды и помирились, а беженцы в ЕС побежали - ***** профит.
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Как и ожидалось. Лучше договариваться и сотрудничать.
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И это всё только благодаря мировому влиянию Порошенко...
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Договор с лжецом , не стоит бумаги на котором он написан .
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И в знак примирения хйло разрешило сбить ещё несколько своих самолётов.
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"В этом процессе мы с моим дорогим другом будем в контакте, и будут продолжать контакты наши соответствующие органы", - отметил президент Турции.

А турки знают, кто самый дорогой друг у Эрдогана, после 33 убитых?
Эрдоган и Путин согласовали документ по Идлибу: огонь прекратится после полуночи - Цензор.НЕТ 4184
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https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/tuerkei-im-syrien-krieg-erdogan-zum-krisengespraech-bei-putin-in-moskau-69213470.bild.html
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Йухло глотнул 3,14здюлину и давай договариваться! Расхерячив лучшие в мире вооруженные силы расеи ,удобрив землю расейской падалью только одними безпилотниками Эрдоган забыл посмотреть в глаза ху й ла, дабы мир в них узреть!
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ну да ну да..... з рускими підписали...... два роки тому... рік тому... і сьогодні... і домовились дотримуватись підписаних умов.... день сурка!!! Эрдоган и Путин согласовали документ по Идлибу: огонь прекратится после полуночи - Цензор.НЕТ 6930
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Странно, а почему ***** не сказал что в Сирии его войск нету а Ердогану нужно договариваться с Асадом? Может потому что Ердоган ето не Парашенко и не Зелупа а возьмет и рас***ярит всю Сирию и скажет что так и было
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Как и следовало ожидать - два диктатора договорились
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