EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  600  9
Все про:Юрчишин (58) Европейский суд по правам человека (648) Рябошапка Руслан (342)

 Рябошапка может доказать в ЕСПЧ, что его увольнение - политическая расправа, - нардеп от "Голоса" Юрчишин

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин считает, что бывший генеральный прокурор Руслан Рябошпка может доказать в Европейском суде по правам человека, что его увольнение было политической расправой и вернуться на должность.

Об этом Юрчишин сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Бужанский в выступлении четко показал, что это политическая расправа. Политическая расправа ... ну это, знаете, если Бог хочет наказать, то он забирает разум. Потому что обжалование этого дела в Европейском суде по правам человека докажет, что Рябошапку сняли политически, а, соответственно, он сможет вернуться на должность.

Конечно, если Руслан Рябошапка захочет судиться с государством Украина. Но, зная его как высокопрофессионального юриста, я уверен, что он это сделает", - сказал Юрчишин.

Читайте также: Если генпрокурором назначат Венедиктову или Ионушаса, то это сделают для политической расправы над оппонентами, - нардеп от "Голоса" Юрчишин

По его мнению, не было никакой аргументации для увольнения Рябошапки, а только политические обвинения.

Напоминаем, 5 марта на внеочередном заседании Верховная Рада уволили Генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Источник: https://censor.net.ua/n3179777
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так хочется работать в Украине,что и к жене во Францию не тянет,вот же трудяга.А вы говорите страна у нас бедная.
 показать весь комментарий
 
А разве любое решение РАДЫ, это не политическое решение)))
 показать весь комментарий
 
скоро, во всех сми уволенный кабмин подает иск в еспч, и выигрывает, догадайтесь с 1 раза кто будет платить компенсации.
 показать весь комментарий
 
Да вы ***** там все белые и пушистые! Ишь взяли моду судиться за теплое место.. ***** если он такой "хороший" то тогда почему никто из попавшихся на взятке не сидит пожизненно? Не выполняешь своих прямых огбязанностей иди на куй! Еще и отвечать чиновники должны за невыполнение и ошибки! Если я ошибусь в отчете в налоговую на запятую, то с меня три шкуры сдерут, эти долбоебы в масштабах страны ошибаются и им ничего! Где пилять справедливость? Накуя я их- кормлю???
 показать весь комментарий
 
Не помог Рябошапке диплом университета Соломона в войне кодлана Коломойского с украинцами. . Надо ему было идти не в университет Соломона а в школу Соломона. В школу Соломона Пляра. Это школа бальных танцев, вам говорят.Две шаги налево, две шаги направо,шаг впирод и два назад. Не пришлось бы отбиваться от слуг народа Коломойского, его предавших.
 показать весь комментарий
 
Зеленський проявив свою гнилість! Фракція С.Н ввійшла в зговір з регіаналами, та фактично створили промоцковський блок!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх