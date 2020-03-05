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 Политика Украины
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 Зеленский заверил послов G7 в неизменности приоритетов внутренней и внешней политики

Президент Украины Владимир Зеленский заверил послов стран "Большой семерки" и главу представительства Европейского Союза в Украине, что смена правительства никак не повлияет на приоритеты украинской внешней и внутренней политики.

Об этом Зеленский заявил во время встречи с дипломатами в Полтавской области, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-служба президента.

"Президент подчеркнул неизменность выбранного курса на реализацию правительством и Верховной Радой политики, направленной на обеспечение благополучия, безопасности, защиты прав и свобод украинцев, а также на создание сильного правового государства, которое служит гражданину", - указывается в сообщении.

Также Зеленский поблагодарил послов G7 и Евросоюза за практическую помощь и политическую поддержку выбранного Украиной пути реформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский вызвал министра инфраструктуры Криклия на Полтавщину после жалобы директора "Крюковского вагоностроительного завода"

Источник: https://censor.net.ua/n3179776
 
 
 Топ комментарии
 



Герман Аксьом

@industrialartss

·7 ч

Тобто людина із 20-річним стажем в російському квні змогла розродитись лише на нікчемне скавчання"не переходьте на особистості"? І це веселий і кмітливий? Він навіть жарти на рівні квну не здатен генерувати, навіть для такої роботи профнепридатний. Навіть серед петросянів гірший.
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Реакция на новый Кабмин: Morgan Stanley рекомендует продавать украинские бонды



Зеленский заверил послов G7 в неизменности приоритетов внутренней и внешней политики - Цензор.НЕТ 6954

Morgan Stanley опасается, что назначение нового правительства приведет к расширению дефицита бюджета и негативно повлияет на сотрудничество с МВФ
Американский инвестиционный банк Morgan Stanley посоветовал клиентам сократить позиции в еврооблигациях Украины после смены правительства и потенциального замедления реформ в стране. Об этом говорится в закрытом аналитическом отчете Morgan Stanley для клиентов, текст которого есть в распоряжении LIGA.net.
"Мы рекомендуем продавать еврооблигации Украина-2030 и покупать облигации Египет-2031", - отмечается в отчете.
Авторы документа приводят пять опасений, связанные с отставкой Алексея Гончарука и назначением Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.
Во-первых, Кабинет министров потерял нескольких реформаторов. В частности, Morgan Stanley прямо упоминает экс-министра финансов Оксану Маркарову и экс-министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова. "Способность нового правительства продолжать реализацию амбициозных реформ, нуждается в подтверждении", - отмечается в отчете.
Читайте также: Новый состав правительства, кого на кого поменяли. Инфографика
Во-вторых, инвестбанк сомневается в том, что страна не будет завышать социальные расходы после заявления Шмыгаля о расширении соцвыплат и повышении пенсий.
"Предложение сократить зарплаты топ-менеджерам госкомпаний и чиновникам выглядит недостаточным, - пишут авторы. - Кроме того, заявления правительства о поддержке бизнеса и промышленности говорит о том, что расширение бюджетного дефицита более вероятно, чем повышение налогов".
По мнению аналитиков Morgan Stanley, это значит, что перед выделением нового транша по новой программе EFF МВФ, кроме концепции рынка земли и банковского закона (так называемый "антиколомойский" закон №2571. - Ред.) захочет увидеть также план пересмотра бюджета. Это может замедлить прогресс в переговорах.
В-третьих, премьер несколько раз отметил, что укрепление гривни в прошлом году ударило по украинской промышленности. "Учитывая независимость НБУ, не очень понятно, с помощью каких инструментов правительство собирается ослаблять гривню", - говорится в отчете.
Четвертый пункт: давление на генпрокурора Руслана Рябошапку и главу НАБУ Артема Сытника может означать откат в антикоррупционной реформе.
Пятый: новый министр финансов Игорь Уманский в своих предыдущих заявлениях подвергал сомнению необходимость сотрудничества Украины и МВФ.

<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>
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Герман Аксьом

@industrialartss

·7 ч

Тобто людина із 20-річним стажем в російському квні змогла розродитись лише на нікчемне скавчання"не переходьте на особистості"? І це веселий і кмітливий? Він навіть жарти на рівні квну не здатен генерувати, навіть для такої роботи профнепридатний. Навіть серед петросянів гірший.
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Заверил, значит сраку свою подставил. Что он там наобещал перед выборами, одному богу известно ....
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Молодец, всё верно сказал.
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100%
Зеленский заверил послов G7 в неизменности приоритетов внутренней и внешней политики - Цензор.НЕТ 9496
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ты там поосторожней, Порох кацапов не любит. Будешь сильно рыпаться... ну ты понимаешь...
Зеленський запевнив послів G7 у незмінності пріоритетів внутрішньої і зовнішньої політики - Цензор.НЕТ 8172
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Реакция на новый Кабмин: Morgan Stanley рекомендует продавать украинские бонды



Зеленский заверил послов G7 в неизменности приоритетов внутренней и внешней политики - Цензор.НЕТ 6954

Morgan Stanley опасается, что назначение нового правительства приведет к расширению дефицита бюджета и негативно повлияет на сотрудничество с МВФ
Американский инвестиционный банк Morgan Stanley посоветовал клиентам сократить позиции в еврооблигациях Украины после смены правительства и потенциального замедления реформ в стране. Об этом говорится в закрытом аналитическом отчете Morgan Stanley для клиентов, текст которого есть в распоряжении LIGA.net.
"Мы рекомендуем продавать еврооблигации Украина-2030 и покупать облигации Египет-2031", - отмечается в отчете.
Авторы документа приводят пять опасений, связанные с отставкой Алексея Гончарука и назначением Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.
Во-первых, Кабинет министров потерял нескольких реформаторов. В частности, Morgan Stanley прямо упоминает экс-министра финансов Оксану Маркарову и экс-министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова. "Способность нового правительства продолжать реализацию амбициозных реформ, нуждается в подтверждении", - отмечается в отчете.
Читайте также: Новый состав правительства, кого на кого поменяли. Инфографика
Во-вторых, инвестбанк сомневается в том, что страна не будет завышать социальные расходы после заявления Шмыгаля о расширении соцвыплат и повышении пенсий.
"Предложение сократить зарплаты топ-менеджерам госкомпаний и чиновникам выглядит недостаточным, - пишут авторы. - Кроме того, заявления правительства о поддержке бизнеса и промышленности говорит о том, что расширение бюджетного дефицита более вероятно, чем повышение налогов".
По мнению аналитиков Morgan Stanley, это значит, что перед выделением нового транша по новой программе EFF МВФ, кроме концепции рынка земли и банковского закона (так называемый "антиколомойский" закон №2571. - Ред.) захочет увидеть также план пересмотра бюджета. Это может замедлить прогресс в переговорах.
В-третьих, премьер несколько раз отметил, что укрепление гривни в прошлом году ударило по украинской промышленности. "Учитывая независимость НБУ, не очень понятно, с помощью каких инструментов правительство собирается ослаблять гривню", - говорится в отчете.
Четвертый пункт: давление на генпрокурора Руслана Рябошапку и главу НАБУ Артема Сытника может означать откат в антикоррупционной реформе.
Пятый: новый министр финансов Игорь Уманский в своих предыдущих заявлениях подвергал сомнению необходимость сотрудничества Украины и МВФ.

<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>
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...поверили конечно посоны заморские Зеленский заверил послов G7 в неизменности приоритетов внутренней и внешней политики - Цензор.НЕТ 1521 , завтра бабок подкинут, еще каких ништяков, выплаты по долгам отстрочат, инвестиции заведут...заживем...но землю продать таки придется.. Зеленский заверил послов G7 в неизменности приоритетов внутренней и внешней политики - Цензор.НЕТ 1521...
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зеленский дальше будет шестерить у мусоров прокурором
и сажать добровольцев и волонтёров ?
позор зеленскому !
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і багатьох вже посадив ?
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Пусть продаёт квартиру 😡в стране агрессоре
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В сильную, процветающую Украину НАТО и ЕС сами захотят вступить.
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Рекомендую почитать АВТОТЕМУ . Я там сейчас рассматриваю промышленный потенциал страны НАТО -Турции. Украине надо 30 лет, чтобы догнать турков . Пока в Украине разоряли производства и выводили деньги зарубеж - турки разворачивали техническую революцию
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Монике верить ,как и рашистам. -себя не уважать!
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Йому хтось з послів повірив?
Питання риторичне. Посли - ще ті шпійони. Підготовлені.
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Все послы G7 приехали для этого в Полтаву? Зеленский заверил послов G7 в неизменности приоритетов внутренней и внешней политики - Цензор.НЕТ 5200
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Как всегда.Сильного правового государства узаконенного законную преступность.
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Лапшу вешать он умеет.
Но дела не соответствуют словам.
@jozefkneht1


Нарешті
знайшли причину, щоб не проводити в травні в Києві Парламентську асамблею НАТО.
Хло з Патрушевим аплодують Разумкову стоячи.
"Батя, я стараюсь" (с).
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