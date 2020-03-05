 Зеленский заверил послов G7 в неизменности приоритетов внутренней и внешней политики

Об этом Зеленский заявил во время встречи с дипломатами в Полтавской области, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-служба президента.
"Президент подчеркнул неизменность выбранного курса на реализацию правительством и Верховной Радой политики, направленной на обеспечение благополучия, безопасности, защиты прав и свобод украинцев, а также на создание сильного правового государства, которое служит гражданину", - указывается в сообщении.
Также Зеленский поблагодарил послов G7 и Евросоюза за практическую помощь и политическую поддержку выбранного Украиной пути реформ.
Герман Аксьом
@industrialartss
·7 ч
Тобто людина із 20-річним стажем в російському квні змогла розродитись лише на нікчемне скавчання"не переходьте на особистості"? І це веселий і кмітливий? Він навіть жарти на рівні квну не здатен генерувати, навіть для такої роботи профнепридатний. Навіть серед петросянів гірший.
Morgan Stanley опасается, что назначение нового правительства приведет к расширению дефицита бюджета и негативно повлияет на сотрудничество с МВФ
Американский инвестиционный банк Morgan Stanley посоветовал клиентам сократить позиции в еврооблигациях Украины после смены правительства и потенциального замедления реформ в стране. Об этом говорится в закрытом аналитическом отчете Morgan Stanley для клиентов, текст которого есть в распоряжении LIGA.net.
"Мы рекомендуем продавать еврооблигации Украина-2030 и покупать облигации Египет-2031", - отмечается в отчете.
Авторы документа приводят пять опасений, связанные с отставкой Алексея Гончарука и назначением Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.
Во-первых, Кабинет министров потерял нескольких реформаторов. В частности, Morgan Stanley прямо упоминает экс-министра финансов Оксану Маркарову и экс-министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова. "Способность нового правительства продолжать реализацию амбициозных реформ, нуждается в подтверждении", - отмечается в отчете.
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Во-вторых, инвестбанк сомневается в том, что страна не будет завышать социальные расходы после заявления Шмыгаля о расширении соцвыплат и повышении пенсий.
"Предложение сократить зарплаты топ-менеджерам госкомпаний и чиновникам выглядит недостаточным, - пишут авторы. - Кроме того, заявления правительства о поддержке бизнеса и промышленности говорит о том, что расширение бюджетного дефицита более вероятно, чем повышение налогов".
По мнению аналитиков Morgan Stanley, это значит, что перед выделением нового транша по новой программе EFF МВФ, кроме концепции рынка земли и банковского закона (так называемый "антиколомойский" закон №2571. - Ред.) захочет увидеть также план пересмотра бюджета. Это может замедлить прогресс в переговорах.
В-третьих, премьер несколько раз отметил, что укрепление гривни в прошлом году ударило по украинской промышленности. "Учитывая независимость НБУ, не очень понятно, с помощью каких инструментов правительство собирается ослаблять гривню", - говорится в отчете.
Четвертый пункт: давление на генпрокурора Руслана Рябошапку и главу НАБУ Артема Сытника может означать откат в антикоррупционной реформе.
Пятый: новый министр финансов Игорь Уманский в своих предыдущих заявлениях подвергал сомнению необходимость сотрудничества Украины и МВФ.
<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>
https://www.5.ua/polityka/novyi-ministr-sportu-huttsait-mav-spilnyi-biznes-iz-ofitseramy-armii-rf-zmi-209688.html
и сажать добровольцев и волонтёров ?
позор зеленскому !
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20200305-ponad-400-tys-grn-dohodu-i-kvartyra-v-rosiyi-deklaratsiya-glavy-minsotspolityky-lazebnoyi/
А где про НАТО и ЕС?
Питання риторичне. Посли - ще ті шпійони. Підготовлені.
Но дела не соответствуют словам.
@jozefkneht1
Нарешті
знайшли причину, щоб не проводити в травні в Києві Парламентську асамблею НАТО.
Хло з Патрушевим аплодують Разумкову стоячи.
"Батя, я стараюсь" (с).
Разумков
не виключає перенесення ПА НАТО у Києві через коронавірус.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2890488-razumkov-ne-viklucae-perenesenna-pa-nato-u-kievi-cerez-koronavirus.html