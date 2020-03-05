 Зеленский заверил послов G7 в неизменности приоритетов внутренней и внешней политики

Об этом Зеленский заявил во время встречи с дипломатами в Полтавской области, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-служба президента.

"Президент подчеркнул неизменность выбранного курса на реализацию правительством и Верховной Радой политики, направленной на обеспечение благополучия, безопасности, защиты прав и свобод украинцев, а также на создание сильного правового государства, которое служит гражданину", - указывается в сообщении.

Также Зеленский поблагодарил послов G7 и Евросоюза за практическую помощь и политическую поддержку выбранного Украиной пути реформ.

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