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 Политика Украины
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Все про:законопроект (2352) Геращенко Антон (1011) COVID-19 (520)

 Геращенко предлагает принять закон о борьбе с коронавирусом по образцу Польши

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что Украина не готова к борьбе с коронавирусом. Он предлагает принять закон, позволяющий предпринимать меры против вируса.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность от вируса "COVID-19" составляет 3,4%. Это означает, что в случае заболевания 1 миллиона человек, может погибнуть 34 тысячи", — подсчитал Геращенко.

Советник главы МВД считает, что Украина подошла к угрозе эпидемии неподготовленной.

"Так, система обязательного санитарно-эпидемического контроля была почти полностью демонтирована. Профессия эпидемиолога или санитарного врача стала не востребованной. Государство десятилетиями не выделяло целевое финансирование на мероприятия по подготовке к возможным эпидемиям", — утверждает он.

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Геращенко предлагает принять закон о подходах к борьбе с коронавирусом, как это сделала Польша, и приводит машинный перевод 10 главных тезисов этого закона.

  1. Предусмотрена принудительная доставка и госпитализация лиц больных или которые потенциально могут быть больными.
  2. Санэпидемслужба имеет право:

- получения доступа в любые здания, сооружения и помещения для выполнения своих функций

- ограничения функционирования или закрытия деятельности любых учреждений на период эпидемии.

  1. Для фармацевтических компаний может быть введен запрет на реализацию лекарств за пределы государства, а также необоснованного повышения цен в связи с ажиотажем.
  2. В целях противодействия COVID-19 Совет министров может путем регулирования перераспределять запланированные бюджетные расходы между частями и отделами государственного бюджета.
  3. Премьер-министр может наложить на орган местного самоуправления обязанность выполнить конкретную задачу в связи с противодействием COVID-19.
  4. Воевода может издавать приказы, применимые ко всем органам государственного управления, …. всем субъектам хозяйствования, юр. лицам …. в связи с противодействием COVID-19. Команды подлежат немедленному исполнению.
  5. Государственное казначейство, органы местного самоуправления и государственные организационные единицы не несут ответственности за ущерб, причиненный в связи с обоснованными действиями, направленными на противодействие COVID-19
  6. Военнослужащий, находящийся на действительной военной службе, может быть направлен командиром воинской части для выполнения задач, не связанных с его военной специальностью и военной подготовкой, при условии, что он обладает квалификацией и полномочиями для выполнения этих задач ".
  7. Для противодействия COVID-19 работодатель может дать указание работнику выполнять в течение определенного периода времени работу, указанную в трудовом договоре, вне места его постоянного выполнения
  8. Здоровые лица, контактировавшие с лицами, страдающими инфекционными заболеваниями, подлежат обязательному карантинному или эпидемиологическому надзору, если это согласовано органами санитарного надзора, на срок, не превышающий 21 день с последнего дня контакта.

Также на Цензор.НЕТ: В случае необходимости в Раде могут ввести дополнительные меры в связи с коронавирусом, - Разумков

Геращенко обратил внимание, что законопроект был разработан, внесен и принят "стремительно": в парламент его подали 1 марта, а уже 3 марта он был принят в целом.

"Думаю, что украинской власти стоит как можно быстрее учесть и использовать этот опыт польских коллег и приступить к разработке комплексных изменений в законодательство, направленных на защиту нации от эпидемии "Covid-19"", — подытожил он.

Геращенко предлагает принять закон о борьбе с коронавирусом по образцу Польши 01
Геращенко предлагает принять закон о борьбе с коронавирусом по образцу Польши 02
Геращенко предлагает принять закон о борьбе с коронавирусом по образцу Польши 03
Геращенко предлагает принять закон о борьбе с коронавирусом по образцу Польши 04

Источник: https://censor.net.ua/n3179775
 
 
 Топ комментарии
 
Вот оно. Вылезло. Зебилы, вас щемить намерены. Ради вашего же блага.
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Санэпидемслужба имеет право:
- получения доступа в любые здания, сооружения и помещения для выполнения своих функций
- ограничения функционирования или закрытия деятельности любых учреждений на период эпидемии, они мечтали об этом с октябрьской революции 17 года.
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Це запровадження диктатури, це антиконституційний переворот.
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Вот оно. Вылезло. Зебилы, вас щемить намерены. Ради вашего же блага.
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Шрек Баблокат Це трохи відрізняється від того,що написано в цій новині.
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вы ж спрашивали "А шо там в Польше?".. вот отвечаю..
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Да понятно, зачем еще "самыйлуТшийминистр" нужен...
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Санэпидемслужба имеет право:
- получения доступа в любые здания, сооружения и помещения для выполнения своих функций
- ограничения функционирования или закрытия деятельности любых учреждений на период эпидемии, они мечтали об этом с октябрьской революции 17 года.
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якщо зраду разом з рештою кодляків км ап закриють то я за
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Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [05.03.20 21:02]
‼️🇩🇪Опять Германия. 110 новых случаев заражения COVID-2019 в Германии. Общее число зараженных достигло 514 человек. 252 случая за сутки...

Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [05.03.20 21:03]
‼️🇳🇴Норвегия сообщает (https://www.lifeinnorway.net/coronavirus-in-norway/) о 27 новых случаях заражения коронавирусом в стране. Общее число заболевших в стране выросло до 83.

Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [05.03.20 21:04]
‼️🇫🇷 Президент Макрон говорит, что «эпидемию коронавируса во Франции не остановить» после встречи в Елисейском дворце с учеными, исследующими COVID19.
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о бозечки!.. что с Тонькой Геращенко случилось?!.. Аваков не дает ему облизывать тарелки?!
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Да в Раде поселить этих больных, чтобы уроды народа хоть как то шевелились.
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Зебилы...больше трех не собираться.... Геращенко предлагает ограничить часть гражданских свобод ради борьбы с коронавирусом по образцу Польши - Цензор.НЕТ 1794...а то оманский осел вас накажет....
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лизоблюд поспішає вгодити своїм господарям ...землю потрібно продати без шуму і пилу...
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если вдруг нагрянет к нам эта беда, отправлять в очаг Зоряну, и эпидемия сама уйдет.
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Если вдруг? Ты невменяшка? Не если, а когда и с каким размахом.
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мы его масками закидаем, если только не все еще вывезли.
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_Очень не рекомендую относиться легкомысленно... Это может стоить жизни тебе или комуто из твоих близких. Осознаёшь ты это? А маски - до сраки! Нужен респиратор с полнолицевой маской или респиратор плюс плотно прилегающие очки. Полнолицевая маска или противогаз гораздо надёжней.
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Облизыватель ресторанных тарелок хочет ограничить свободу граждан, уже смешно.))
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Коли владі вигідно,вона одразу показує якісь країни.Як тільки заходить мова про економічну складову,то ці країни її не підходять.
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именем Авакова!.. больше трех тарелок не облизывать!..
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Це запровадження диктатури, це антиконституційний переворот.
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В Польше отсутствуют дряни подобные Зеленскому,Авакову,Геращенко !Там есть Закон!
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Гоминтерн щупает общественное мнение, раскрывая планы иудоглобализации. Вместо финансирования лабораторий вирологических исследований, институтов эпидемиологии, у них на уме как затыкать глотки в коммунистическом духе.
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А скупка масок в Украине (в аптеках нет масок) для перепродажи в Китае слугой народа Радуцким с целью личного обогащения как будет расследоваться
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аваковские бандиты будут освобождать себе квартирки, вывозить
«подозрительных» за город , на утилизацию
мусора - мрази и убийцы
теперь, с ЗеГнидой во главе, они решили поживиться основательно
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Что нельзя уже тарелки в столовой облизывать?
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Геращенко пусти свои яйца на майонез и сам сожри Геращенко предлагает ограничить часть гражданских свобод ради борьбы с коронавирусом по образцу Польши - Цензор.НЕТ 9918
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необходимо понимать, что в больницах Украины будет концлагерь
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Запретить облизывать чужие тарелки в столовой?
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11. Конфисковать "майно и статки" всех чиновников и срочно направить на финансирование украинской медицины.
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Предлагаю ограничить права и свободу Антонины. Лет на 50.
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если вас , незаражённого, отвезут и кинут за колючку к больным,
то как вы думаете, будет смысл вас выпускать оттуда ?
кто будет лечить, кто оплатит лекарства, еду ?
как быть с детьми ? их мусора будут куда вывозить ?
мрази, нажрались , теперь быдло болеет, проблемы ....
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Не раніше, ніж ВОЗ офиційно оголосить епідемію в Україні. Воно спить і бачить, як би знов повернути корупційний гадюшник СЕС і рубати бабло з підприємців. Епідемія піде з приходом літа, а СЕС залишиться.
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"Епідемія піде з приходом літа..." - Да ты мозгой совсем не пользуешься по назначению, болванка. Ты думаешь в Иране, где сейчас экскаваторами роют ямы для массовых захоронений коронованных, зима и колотун? Верно: ты просто вообще не думаешь! А зря. Кто-то тебе наврал, что это вроде ежесезонного гриппа? А ты и поверил? Геращенко предлагает ограничить часть гражданских свобод ради борьбы с коронавирусом по образцу Польши - Цензор.НЕТ 405
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Тупоролий бот і хамло неосвічене. По перше в Тегерані зараз 9 градусів, а по друге про уповільнення темпу епідемії заявив молекулярний вірусолог Центру експериментальних та клінічних досліджень з Німеччини. І не тільки він, така ж думка у китайських вчених.
https://www.dw.com/en/will-warmer-weather-stop-the-spread-of-the-coronavirus/a-52570290
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_А в Италии - колотун, а? В Ю. Корее? Использовать собственный мозг ты не способен, только механически - как магнитофон - воспроизводишь запись. Молодец, ули. Можешь гордиться собой. Геращенко предлагает ограничить часть гражданских свобод ради борьбы с коронавирусом по образцу Польши - Цензор.НЕТ 5368
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В Мілані +6, в Сеулі -5. Перж ніж з апломбом лізти в суперечку варто загуглити хоча б)
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_Да ты упоротый... Что насчёт Малайзии, Сингапура, Австралиия? Ох и тяжело до тебя доходит. В Египте тоже, к слову. Зима сейчас (была) только в одном полушарии - это я тебе военную тайну открыл. Сугубо между нами. Геращенко пропонує обмежити частину громадянських свобод заради боротьби з коронавірусом за зразком Польщі - Цензор.НЕТ 3326
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Ок, теж поділюсь військовою таємницею) Кількість захворівших на даний час прямо пропорційна середній температурі в країні. В Африці наприклад поодинокі випадки людей, які щойно повернулися з тієх ж Італії. В Індії шість! захворівших на мільярдне населення. Якщо не в курсі, то Індія межує з Китаєм і з медициною там великі проблеми. В найближчий місяць все буде видно, якщо епідемія спалахне в Індії та африканських країнах, можна вважати що гіпотеза була хибна.


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>>в случае заболевания 1 миллиона человек, может погибнуть 34 тысячи"<<
Без сумнівів, це будуть зебіли.
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п. 11 Облизывать всех прилетающих, исп Геращенко (ссылка)
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Порохоботы, власть врет, в Европе безопасно, зебилы хотят занять лучшие места на европейских курортах! Не ведитесь на призывы зеленой власти, поступайте наоборот, назло зеленому болоту. Поезжате в Италию, пользуйтесь безвизом. В Украину не возвращайтесь пока не закончится эпидемия. Вони будет меньше.
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Свинья, давай уже НКВД реанимируй. Чего вокруг да около ходишь?
Прикиньте ситуацию. Вы на улице чихнули и тут на вас доблестные "санжарцы" донесли санитарам в доспехах, мол "вот он болен коронавирусом, мля буду век воли нивидать!". И те пакуют тебя в кутузку и рушат все твои планы на ближайшие пару месяцев, хотя ты достаточно умен, чтобы не заразиться коронавирусом.
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ЗЫ. Да, кстати, в больнице заразиться коронавирусом в разы выше, чем на свободе. Поэтому вы можете уже и не выйти оттуда живым.
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в больнице специально заражают коронкой, а потом в крематорий.
Так Китай от диссидентов избавляется.
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геращенко у нас и так много свобод ограничено ( гражданам ) , и цензура будь здоров
и если сейчас чет введут ( плохое естественно ) , то оно останется на века
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Если сдохнет 34 тысячи таких как Геращенко - разве это так плохо ?
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статистика каже що корона вірус саме частіще чіпається всім кому за 70.совкопітеки повимирають.може рабіновича з мертвечуком захопить.
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хотят закрутить гайки для дерибана земли, законы 16 січня нервно курят в сторонке
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