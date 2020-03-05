 Кандидатуру Ионушаса на пост генпрокурора поддержало большинство депутатов фракции "Слуга народа", - Качура

Об этом сказал журналистам в кулуарах парламента нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"На заседании фракции, которая проходила недавно, один из народных депутатов предложил Сергея Ионушаса - юриста, адвоката, выпускника профильного факультета прокуратуры Харьковского университета Ярослава Мудрого. И большинство депутатов его поддержали - там было больше 234 народных депутатов. Поэтому я думаю, что он вероятный кандидат. Но не надо называть окончательным, так как решение будет принимать президент", - сказал Качура.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 5 марта народные депутаты выразили недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
За даними Радіо "Свобода", 2020 року "Укрпатент" зареєстрував за його заявками від 2017 року ще два торговельних знаки для Зеленського - "Ігри приколів" та "Ze Kubiki".
Іонушас був консультантом ТОВ "Фармацевт практик".
Ольга Рев@Olha_Rev 21 ч
Світоглядне і водночас приземлене.
В 2014 мене вразило кілька речей:
- жінка в дорогій (реально дорогй) шубі на Майдані ломом виколупує бруківку...
- ДАІшники на нашому блокпосту на самому початку війни на Донбасі, коли там були тільки добровольці...
Чомусь мені особливо"зайшли"ДАІшники. Ви ж пам'ятаєте цих персонажів часів Яника? Там же проби не було де ставити. Не було там нормальних людей. А бачиш таки, виявилось, і в них є цінності. Коли купка ДАІшників (зі Львівщини,звісно) виступила за Україну - перевернувся мій світогляд
Саме тоді, на прикладі завідомо негатвних персонажів, було сформовано потужний меседж: Є РЕЧІ, ЯКІ НЕ ПРОДАЮТЬСЯ. Ні за смачний пломбір, ні за ковбасу по 2.20. Ні за кар'єру антикорупціонерів чи октивістів.
Головний наратив українського суспільства в 2014: об'єднуємось проти ворога, між собою потім розберемось - хто тут в кого що крав і хто тут кому корупціонер. Це надихало. Це об'єднувало. Це була наша гідність. Пройшло всього 6 років, і все зговнили.
Ольга Рев
@Olha_Rev 21 ч
За 6 років головний наратив підмінили таким: об'єднуємось з ворогами проти корупційов\бориг, потім розберемось, хто кому ворог. Отак напісяли на могили загиблих за нас з вами. Часом задумуюсь, чому 2014 нам вдалося? Відпоідь одна: бо 2014 було тимчасово виключено керування ЗМІ.
Бо в 2014 українці мали змогу чути правду. Хоч частину правди. Поки власники ЗМІ поховались під плінтусами. І це призвело до небаченого підйому нації. Десь зустрічала статистику: 80% українців так чи інакше волонтерили в 2014-2015 р.р. Вдумайтесь, 80%!
І от що я скажу з цього приводу. Той стан української нації, який був в 2014-2015 роках - це ПРИРОДНІЙ СТАН. І саме це налякало наших ворогів. Саме тому були кинуті мільярди доларів у медійні проекти.
Висновок: сможна скільки завгодно казати про дурний нарід, але, якщо оглянутись - бачиш, що нарід нормальний. Просто людей обдурили. Україну вбиває не нарід. Україну вбивають ЗМІ. Навіть більше - вже вбили. Час смерті 21.04.2019. Років так через 30-40 се буде проаналізовано і все стане на свої місця.
Навіть якщо у нас до того часу в підручниках писатимуть про "героїчних" гіві-моторол. Буде новий субтельний. Правду не сховати. Підсумую: в 2014 ми бачили природній стан українців, без впливу ЗМІ.
За 6 років під впливом ЗМІ природні пориви українців замінили на підробку у вигляді боротьби з корупційов. Висновок: для успішної побудови постколоніальної України необхідна санація ЗМІ. Повна і всеосяжна санація. З кримінальною відпоідальністю.
И практически подавляющее большинство рассуждает именно так, они клянут всех богатых по старой совковой традиции, но коррупцию ненавидят только потому что у самих нет доступа к ней... ненавидят воров не потому что воровать - плохо, а потому что у них нет такой возможности... новая власть приходит на волне ругани предыдущей и занимается тем же когда получает доступ к кормушке...
С юракадемии придурки!»
https://www.bbc.com/ukrainian/press-review-51750090?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bmeta.ua%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom2=twitter&at_medium=custom7&at_custom3=BBC+UA&at_campaign=64&at_custom4=C2A94A4A-5ED7-11EA-B259-95A94744363C
На 99.99% уверен, что эти же авторы критиковали Порошенко ради критики (зрады) опираясь на свои инфантильные фантазии о "правильном" устройстве общества, а самое главное - знали абсолютно точно - как этого достичь и... получили Зелемойского...
Грузии подарили по 10000 долларов на человека (и новорожденным и пенсионерам, в том числе)... Это сколько рабочих мест можно было организовать, даже с нуля?
І вєлікая масковія, яка принесе йому мир
пипец, блин!