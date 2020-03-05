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 Политика Украины
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Все про:Качура (31) Офис генерального прокурора (139) Ионушас (4)

 Кандидатуру Ионушаса на пост генпрокурора поддержало большинство депутатов фракции "Слуга народа", - Качура

Большинство народных депутатов на заседании фракции "Слуга народа" поддержали кандидатуру нардепа от "СН" Сергея Ионушаса на должность генерального прокурора.

 Об этом сказал журналистам в кулуарах парламента нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"На заседании фракции, которая проходила недавно, один из народных депутатов предложил Сергея Ионушаса - юриста, адвоката, выпускника профильного факультета прокуратуры Харьковского университета Ярослава Мудрого. И большинство депутатов его поддержали - там было больше 234 народных депутатов. Поэтому я думаю, что он вероятный кандидат. Но не надо называть окончательным, так как решение будет принимать президент", - сказал Качура.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обязанности генерального прокурора будет выполнять заместитель Рябошапки, пока не изберут нового, - Качура

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 5 марта народные депутаты выразили недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке. 

Источник: https://censor.net.ua/n3179774
 
   
 Топ комментарии
 
слуги народа сборище подонков
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Куча алкашей, онанистов, дегенератов управляет страной...
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А остальные в этом стаде - безмозглые овцы, и даже никоим образом, не бараны
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у этого Ишака по фото взгляд дегенеративного ублюдка...
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На офіційному сайті "Укрпатенту" Іонушас значиться патентним повіреним Володимира Зеленського - реєстрував такі його торговельні марки, як "Слуга народу", "Країна У", "Квартал 95", "Студія "Квартал 95", "Ліга Сміху", "Чисто news".
За даними Радіо "Свобода", 2020 року "Укрпатент" зареєстрував за його заявками від 2017 року ще два торговельних знаки для Зеленського - "Ігри приколів" та "Ze Kubiki".
Іонушас був консультантом ТОВ "Фармацевт практик".
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Куча алкашей, онанистов, дегенератов управляет страной...
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а ними воловодить кретиноскоп... і не лише ними



Ольга Рев@Olha_Rev 21 ч

Світоглядне і водночас приземлене.
В 2014 мене вразило кілька речей:
- жінка в дорогій (реально дорогй) шубі на Майдані ломом виколупує бруківку...
- ДАІшники на нашому блокпосту на самому початку війни на Донбасі, коли там були тільки добровольці...
Чомусь мені особливо"зайшли"ДАІшники. Ви ж пам'ятаєте цих персонажів часів Яника? Там же проби не було де ставити. Не було там нормальних людей. А бачиш таки, виявилось, і в них є цінності. Коли купка ДАІшників (зі Львівщини,звісно) виступила за Україну - перевернувся мій світогляд
Саме тоді, на прикладі завідомо негатвних персонажів, було сформовано потужний меседж: Є РЕЧІ, ЯКІ НЕ ПРОДАЮТЬСЯ. Ні за смачний пломбір, ні за ковбасу по 2.20. Ні за кар'єру антикорупціонерів чи октивістів.

Головний наратив українського суспільства в 2014: об'єднуємось проти ворога, між собою потім розберемось - хто тут в кого що крав і хто тут кому корупціонер. Це надихало. Це об'єднувало. Це була наша гідність. Пройшло всього 6 років, і все зговнили.
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Ольга Рев

@Olha_Rev 21 ч

За 6 років головний наратив підмінили таким: об'єднуємось з ворогами проти корупційов\бориг, потім розберемось, хто кому ворог. Отак напісяли на могили загиблих за нас з вами. Часом задумуюсь, чому 2014 нам вдалося? Відпоідь одна: бо 2014 було тимчасово виключено керування ЗМІ.
Бо в 2014 українці мали змогу чути правду. Хоч частину правди. Поки власники ЗМІ поховались під плінтусами. І це призвело до небаченого підйому нації. Десь зустрічала статистику: 80% українців так чи інакше волонтерили в 2014-2015 р.р. Вдумайтесь, 80%!

І от що я скажу з цього приводу. Той стан української нації, який був в 2014-2015 роках - це ПРИРОДНІЙ СТАН. І саме це налякало наших ворогів. Саме тому були кинуті мільярди доларів у медійні проекти.
Висновок: сможна скільки завгодно казати про дурний нарід, але, якщо оглянутись - бачиш, що нарід нормальний. Просто людей обдурили. Україну вбиває не нарід. Україну вбивають ЗМІ. Навіть більше - вже вбили. Час смерті 21.04.2019. Років так через 30-40 се буде проаналізовано і все стане на свої місця.

Навіть якщо у нас до того часу в підручниках писатимуть про "героїчних" гіві-моторол. Буде новий субтельний. Правду не сховати. Підсумую: в 2014 ми бачили природній стан українців, без впливу ЗМІ.

За 6 років під впливом ЗМІ природні пориви українців замінили на підробку у вигляді боротьби з корупційов. Висновок: для успішної побудови постколоніальної України необхідна санація ЗМІ. Повна і всеосяжна санація. З кримінальною відпоідальністю.
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А може хай той "нормальний нарiд" подумає хоч раз мізками, а не шлунком-кишечником-дупою?
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Ну Украиной все 30 лет именно такие и управляли. Иначе не понятно как страна с таким идеальным географическим расположением, с такими черноземами и такими трудолюбивыми людьми живет в таком дерьме и не собирается из него вылезать
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Запустіть у будь яку країну русскаязичіє і побачите результат. Той, хто вважає, що Русскій Міръ це не русскаязичіє, той або дурень, або провокатор. А під час війни Русскім Мірам це одне й те ж саме.
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К сожалению вы правы, но все исходит от народа, который при всем уме и выгодном положении, является в целом не очень мудрым и порочным и совковым... народ выбирает власть которая выигрывает только тогда когда ругает предыдущую и будет поругана следующей... я хоть только на половину украинец... но касательно Украины можно до потери пульса восхищаться свободолюбием этого народа также как и его глупостью... этот народ может снять любую власть но потом не знает что делать с этой властью дальше... у меня мама украинка и в мариуполе живёт вся ее родня... я приезжаю в гости последние лет 20 и слышу что Кучма плохой, потом Ющенко, Янукович порошенко... вообщем все по очереди были воры и лжецы... я однажды говорю: все вокруг уроды, что делать? Тебя сделать президентом, ты бы хоть была честной??? Она отвечает: конечно воровала бы, а что я хуже??? Им было можно, в мне что нельзя???
И практически подавляющее большинство рассуждает именно так, они клянут всех богатых по старой совковой традиции, но коррупцию ненавидят только потому что у самих нет доступа к ней... ненавидят воров не потому что воровать - плохо, а потому что у них нет такой возможности... новая власть приходит на волне ругани предыдущей и занимается тем же когда получает доступ к кормушке...
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100%. Самый большой минус *хохла* ето воровство и зависть. Я больше нивкакой стране не видел чтобы часть народа радовалась что правительство повышает цены на бензин и на автомобили, мол теперь бедные не смогут ездить и путаться под ногами создавая пробки, другая часть радуется что выросли цены на газ и електроенергию и не смогут содержать большие квартиры и дома. Третьи требуют разрешить им вырезать лес или вымывать янтарь не думая что ето приведе к екологической катастрофе. Главное набить карманы и построить дом выше чем у соседа и купить машину дороже чем сосед. Как один умный мужик говорил, мы украинцы, всю жизнь работаем в три смены на ненавистной нам работе, чтобы насобирать денег и купить не нужную нам вещь чтобы люди которых мы ненавидим нам завидовали.
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да мне по йонушусу, за кого они там проголосовали!..
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Судя по роже ...это безпринципное чмо....
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за "авторское право" отвечает. Так что "да", безпринципное чмо.
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В прокуроры нужно назначать того кто знаком с этим делом а не просто любого чувака с юр образованием, у которого будет только одно достоинство в глазах власти это выполнение команд.
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с делами он познакомится,когда в прокуратуру вольется .может и свое дело там найдет
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Он прекрасно знаком, адвокат 95 квартала, теперь "Свой прокурор"
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1+1 и квартал... можно ничего не говорить
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Наверно он наконец заведёт на Порошенко дела за то, что брата убил...
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Медведчука на нары с его партией коллаборантов!!!
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Ох е...С первого раза и не выговоришь и не запомнишь.😂
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Сколько кровати местами не меняй это не поможет.
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Но мышцы то можно накачать, если мозги невозможно...
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«-Мы не урки, мы не чурки!

С юракадемии придурки!»
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Я в шоці! у Вас це відверто українофобське лайно ще й на білбордах! Миколаїв.

Большинство депутатов на заседании фракции "Слуга народа" поддержали кандидатуру Ионушуса на должность генерального прокурора, - Качура - Цензор.НЕТ 3790
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И там они решили зацепить Порошенко, забывая - что было сделано "старыми лицами", из какой пропасти Украину вытянул...
На 99.99% уверен, что эти же авторы критиковали Порошенко ради критики (зрады) опираясь на свои инфантильные фантазии о "правильном" устройстве общества, а самое главное - знали абсолютно точно - как этого достичь и... получили Зелемойского...
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Ох и морда дегенератная у этого Ионушусу.
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Лучшая кандидатура на этот пост - Сакварелидзе. но тогда непременно случилось бы...
Большинство депутатов на заседании фракции "Слуга народа" поддержали кандидатуру Ионушаса на должность генерального прокурора, - Качура - Цензор.НЕТ 6367
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Ну так а що в Грузії? -Просто корупцію Саакашвілі підібрав під себе. Все почало вирішуватися виключно через Тбілісі.
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Причём тут Тбилиси? Сравните Сухуми и Батуми... Вот и вся разница!
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Так и Межигорье можно было в пример ставить...
Грузии подарили по 10000 долларов на человека (и новорожденным и пенсионерам, в том числе)... Это сколько рабочих мест можно было организовать, даже с нуля?
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..в принципі будь хто підійде...головне - щоб не був українцем...
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Стадо не будет бунтовать против пастуха.
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генпрокурор повинен мати життєвий досвід, а то таке
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Думаю , що етому хлопцю треба десяток раз подумати , перед тим як прийняти таку пропозицію .
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ЮРИСТ "КВАРТАЛА" ИЗ ПЕТЕРБУРГА. КТО ТАКОЙ СЕРГЕЙ ИОНУШАС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ СТАТЬ НОВЫМ ГЕНПРОКУРОРОМ... https://www.dsnews.ua/politics/genprokuror-sergey-ionushas-chto-o-nem-izvestno-05032020220000

Большинство депутатов на заседании фракции "Слуга народа" поддержали кандидатуру Ионушаса на должность генерального прокурора, - Качура - Цензор.НЕТ 215
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Я подививя за цього нового прокурора.Так він народився на Московії.
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Ионушас- Родился: Більшість депутатів на засіданні фракції "Слуга народу" підтримали кандидатуру Іонушаса на посаду генерального прокурора, - Качура - Цензор.НЕТ 2885 Санкт-Петербург, Россия. До того, как прошел в Раду на парламентских выборах 2019 года, Ионушас руководил юридической фирмой "Гелеон". Эта фирма представляла интересы студии "Квартал 95".
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наша пісня гарна й нова, як новые лицца 2
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Пройшов майже рік,толку від зеленого лайна нуль.Відповідальності нуль.Кому потрібно влада дебілів?Українці,досить кормити бидло при владі.
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Быдло до этого 5 лет правило, надеюсь Зеленским не станет таким же.
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Голова фракції кацап з Сочі - постійно "вкидає" про воду в Крим, скасування євроінтеграції. Тепер ще генпрокурор кацап з Петрограда почне клепати справи на незгодних.
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Ахереть, теперь какой-то русский будет генпрокурором. Довыбиралась Украина.
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вангую что этот чудик сядет за многочисленные нарушения закона в попытке посадить пороха
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"Большинство депутатов на заседании фракции "Слуга народа" поддержали кандидатуру Ионушаса на должность генерального прокурора" - ещё бы не поддержать, если за поддержку кто-то долларами в красивых конвертах платит. - Виключена з "Слуги народу" Анна Скороход в інтерв'ю Яніні Соколовій розказала, скільки заробляють депутати з фракції. Вона заявила, що депутати партії монобільшості отримують зарплати в конвертах від $ 5 тисяч до $ 15 тисяч.
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Ионущаса заставят подписывать какую-то липу на Порошенка и потом он надолго сядет после смены власти. Вот такая вот незавидная судьба у питерского мальчика.
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Мы заслужили такой парламент... Маланцы,хачи, ионушасы... А украинцы где,?
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Глядя на все, особенно последние события,можно одно сказать, что играть на рояле без рук можно, но управлять государством, без мозгов - нельзя!
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У Зеленського на усі випадки життя є 95-й квартал і рука-годувальниця Коломойського,
І вєлікая масковія, яка принесе йому мир
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Ещё одно недорозумение из квартала, конец эпохи кумовства да зебобы.
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Дивно,що кварталівського адвоката досі ніде не прилаштували.
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Ну тут все ясно, какую дал команду Зе,( который как известно " к этому не имеет ни какого отношения") Так и голосуют ( за ту кандидатуру). Им же в Трускавце сказали " вы никто и звать вас ни как" радуйтесь что попали в депутаты и сопите теперь в две дырки, а скажут в одну, сопите в одну дырку.
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всех слуг через 5-6 месяце ближе к осени ждет ростов.все к этому идет
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был Рябошапка.. сейчас назначат Ионушаса.. а за ним будут Джбурляйтис и Перекиньнога..
пипец, блин!
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Кто такой этот Ионушас? Очередная серая лошадка в мешке от Бени или может от Пыни?
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Кто бы сомневался, очередной кварталовский холуй...А помните как ЗЕкловун заливал своим ЗЕбилам про кумовство))))
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полгода терпели не взбунтовались, надо поддать жарку а то терпять, Украину реально уничтожают
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**********. Цирк онанистов. Как то все напоминает потуги овоща перед бегством. А ваЗЕлин успеет убежать?
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