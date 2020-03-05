 Большинство депутатов на заседании фракции "Слуга народа" поддержали кандидатуру Ионушаса на должность генерального прокурора, - Качура

Об этом сказал журналистам в кулуарах парламента нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"На заседании фракции, которая проходила недавно, один из народных депутатов предложил Сергея Ионушаса - юриста, адвоката, выпускника профильного факультета прокуратуры Харьковского университета Ярослава Мудрого. И большинство депутатов его поддержали - там было больше 234 народных депутатов. Поэтому я думаю, что он вероятный кандидат. Но не надо называть окончательным, так как решение будет принимать президент", - сказал Качура.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обязанности генерального прокурора будет выполнять заместитель Рябошапки, пока не изберут нового, - Качура

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 5 марта народные депутаты выразили недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке.