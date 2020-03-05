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 Политика Украины
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Все про:Качура (31) Офис генерального прокурора (139) Ионушас (4)

 Большинство депутатов на заседании фракции "Слуга народа" поддержали кандидатуру Ионушаса на должность генерального прокурора, - Качура

Большинство народных депутатов на заседании фракции "Слуга народа" поддержали кандидатуру нардепа от "СН" Сергея Ионушаса на должность генерального прокурора.

 Об этом сказал журналистам в кулуарах парламента нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"На заседании фракции, которая проходила недавно, один из народных депутатов предложил Сергея Ионушаса - юриста, адвоката, выпускника профильного факультета прокуратуры Харьковского университета Ярослава Мудрого. И большинство депутатов его поддержали - там было больше 234 народных депутатов. Поэтому я думаю, что он вероятный кандидат. Но не надо называть окончательным, так как решение будет принимать президент", - сказал Качура.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обязанности генерального прокурора будет выполнять заместитель Рябошапки, пока не изберут нового, - Качура

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 5 марта народные депутаты выразили недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке. 

Источник: https://censor.net.ua/n3179774
 
 
 Топ комментарии
 
слуги народа сборище подонков
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Куча алкашей, онанистов, дегенератов управляет страной...
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да мне по йонушусу, за кого они там проголосовали!..
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А остальные в этом стаде - безмозглые овцы, и даже никоим образом, не бараны
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Куча алкашей, онанистов, дегенератов управляет страной...
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а ними воловодить кретиноскоп... і не лише ними



Ольга Рев@Olha_Rev 21 ч

Світоглядне і водночас приземлене.
В 2014 мене вразило кілька речей:
- жінка в дорогій (реально дорогй) шубі на Майдані ломом виколупує бруківку...
- ДАІшники на нашому блокпосту на самому початку війни на Донбасі, коли там були тільки добровольці...
Чомусь мені особливо"зайшли"ДАІшники. Ви ж пам'ятаєте цих персонажів часів Яника? Там же проби не було де ставити. Не було там нормальних людей. А бачиш таки, виявилось, і в них є цінності. Коли купка ДАІшників (зі Львівщини,звісно) виступила за Україну - перевернувся мій світогляд
Саме тоді, на прикладі завідомо негатвних персонажів, було сформовано потужний меседж: Є РЕЧІ, ЯКІ НЕ ПРОДАЮТЬСЯ. Ні за смачний пломбір, ні за ковбасу по 2.20. Ні за кар'єру антикорупціонерів чи октивістів.

Головний наратив українського суспільства в 2014: об'єднуємось проти ворога, між собою потім розберемось - хто тут в кого що крав і хто тут кому корупціонер. Це надихало. Це об'єднувало. Це була наша гідність. Пройшло всього 6 років, і все зговнили.
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Ольга Рев

@Olha_Rev 21 ч

За 6 років головний наратив підмінили таким: об'єднуємось з ворогами проти корупційов\бориг, потім розберемось, хто кому ворог. Отак напісяли на могили загиблих за нас з вами. Часом задумуюсь, чому 2014 нам вдалося? Відпоідь одна: бо 2014 було тимчасово виключено керування ЗМІ.
Бо в 2014 українці мали змогу чути правду. Хоч частину правди. Поки власники ЗМІ поховались під плінтусами. І це призвело до небаченого підйому нації. Десь зустрічала статистику: 80% українців так чи інакше волонтерили в 2014-2015 р.р. Вдумайтесь, 80%!

І от що я скажу з цього приводу. Той стан української нації, який був в 2014-2015 роках - це ПРИРОДНІЙ СТАН. І саме це налякало наших ворогів. Саме тому були кинуті мільярди доларів у медійні проекти.
Висновок: сможна скільки завгодно казати про дурний нарід, але, якщо оглянутись - бачиш, що нарід нормальний. Просто людей обдурили. Україну вбиває не нарід. Україну вбивають ЗМІ. Навіть більше - вже вбили. Час смерті 21.04.2019. Років так через 30-40 се буде проаналізовано і все стане на свої місця.

Навіть якщо у нас до того часу в підручниках писатимуть про "героїчних" гіві-моторол. Буде новий субтельний. Правду не сховати. Підсумую: в 2014 ми бачили природній стан українців, без впливу ЗМІ.

За 6 років під впливом ЗМІ природні пориви українців замінили на підробку у вигляді боротьби з корупційов. Висновок: для успішної побудови постколоніальної України необхідна санація ЗМІ. Повна і всеосяжна санація. З кримінальною відпоідальністю.
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Ну Украиной все 30 лет именно такие и управляли. Иначе не понятно как страна с таким идеальным географическим расположением, с такими черноземами и такими трудолюбивыми людьми живет в таком дерьме и не собирается из него вылезать
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Запустіть у будь яку країну русскаязичіє і побачите результат. Той, хто вважає, що Русскій Міръ це не русскаязичіє, той або дурень, або провокатор. А під час війни Русскім Мірам це одне й те ж саме.
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да мне по йонушусу, за кого они там проголосовали!..
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Судя по роже ...это безпринципное чмо....
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за "авторское право" отвечает. Так что "да", безпринципное чмо.
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В прокуроры нужно назначать того кто знаком с этим делом а не просто любого чувака с юр образованием, у которого будет только одно достоинство в глазах власти это выполнение команд.
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с делами он познакомится,когда в прокуратуру вольется .может и свое дело там найдет
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Он прекрасно знаком, адвокат 95 квартала, теперь "Свой прокурор"
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1+1 и квартал... можно ничего не говорить
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Медведчука на нары с его партией коллаборантов!!!
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Ох е...С первого раза и не выговоришь и не запомнишь.😂
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Сколько кровати местами не меняй это не поможет.
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«-Мы не урки, мы не чурки!

С юракадемии придурки!»
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Я в шоці! у Вас це відверто українофобське лайно ще й на білбордах! Миколаїв.

Большинство депутатов на заседании фракции "Слуга народа" поддержали кандидатуру Ионушуса на должность генерального прокурора, - Качура - Цензор.НЕТ 3790
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Ох и морда дегенератная у этого Ионушусу.
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Лучшая кандидатура на этот пост - Сакварелидзе. но тогда непременно случилось бы...
Большинство депутатов на заседании фракции "Слуга народа" поддержали кандидатуру Ионушаса на должность генерального прокурора, - Качура - Цензор.НЕТ 6367
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Ну так а що в Грузії? -Просто корупцію Саакашвілі підібрав під себе. Все почало вирішуватися виключно через Тбілісі.
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..в принципі будь хто підійде...головне - щоб не був українцем...
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Стадо не будет бунтовать против пастуха.
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генпрокурор повинен мати життєвий досвід, а то таке
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Думаю , що етому хлопцю треба десяток раз подумати , перед тим як прийняти таку пропозицію .
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ЮРИСТ "КВАРТАЛА" ИЗ ПЕТЕРБУРГА. КТО ТАКОЙ СЕРГЕЙ ИОНУШАС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ СТАТЬ НОВЫМ ГЕНПРОКУРОРОМ... https://www.dsnews.ua/politics/genprokuror-sergey-ionushas-chto-o-nem-izvestno-05032020220000

Большинство депутатов на заседании фракции "Слуга народа" поддержали кандидатуру Ионушаса на должность генерального прокурора, - Качура - Цензор.НЕТ 215
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Я подививя за цього нового прокурора.Так він народився на Московії.
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Порохоботы скоро вашего пахана посадят, то что не смог Рябошапка, сделает новый генпрокурор.
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Чувак. Ти дійсно кацап Єлажев з Россіі? От чого ти тут трешся? Якого тобі не вистачає у твоєму багатому Сциктивкарському Мухосранську? Чого ти сюди лізеш до нас?
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Єлажев, а для ригів сенс життя- посадити Порошенка?
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Пройшов майже рік,толку від зеленого лайна нуль.Відповідальності нуль.Кому потрібно влада дебілів?Українці,досить кормити бидло при владі.
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Быдло до этого 5 лет правило, надеюсь Зеленским не станет таким же.
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Голова фракції кацап з Сочі - постійно "вкидає" про воду в Крим, скасування євроінтеграції. Тепер ще генпрокурор кацап з Петрограда почне клепати справи на незгодних.
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вангую что этот чудик сядет за многочисленные нарушения закона в попытке посадить пороха
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"Большинство депутатов на заседании фракции "Слуга народа" поддержали кандидатуру Ионушаса на должность генерального прокурора" - ещё бы не поддержать, если за поддержку кто-то долларами в красивых конвертах платит. - Виключена з "Слуги народу" Анна Скороход в інтерв'ю Яніні Соколовій розказала, скільки заробляють депутати з фракції. Вона заявила, що депутати партії монобільшості отримують зарплати в конвертах від $ 5 тисяч до $ 15 тисяч.
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