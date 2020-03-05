 Обязанности генерального прокурора пока будет выполнять заместитель Рябошапки, - Качура

Об этом сказал журналистам в кулуарах парламента нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Несмотря на то, что сегодня Рябошапка ушел в отставку, есть первый заместитель, который будет выполнять его обязанности. Прокуратура будет дальше работать, дальше будут обвинения поддерживать в суде, дальше подписывать подозрения. Вся его команда, которая была, пусть она работает. Мы определимся с президентом и назначим нового генерального прокурора, который не будет выходить из парламентского зала, когда звучат какие-то неудобные вопросы", - сказал Качура.
Ему не до этого
Он надои подымает....
Бацька Лукашенка
Новым генпрокурором будет избран тот самый Сергей Ионушас, юрист «95-го квартала», который специализировался исключительно на авторском и патентном праве, и также не имеет понятия в уголовном праве.
клоуны закончились!
Насколько крепко обиделся Рябошапка
Есть вероятность, что он может много интересного рассказать... под протокол
Президент хапається за перших ліпших кандидатур, яких йому хтось нашіптує на вухо і сподівається лише на фарт: а раптом вигорить. Не вигорить.
свічка@svecha62 1 ч
Кого б не призначили Генпрокурором, Іонушаса чи Вєнєдіктову, насправді відсьогодні ним стане Портнов.