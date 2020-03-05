 Обязанности генерального прокурора будет выполнять заместитель Рябошапки, пока не изберут нового, - Качура

Об этом сказал журналистам в кулуарах парламента нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Несмотря на то, что сегодня Рябошапка ушел в отставку, есть первый заместитель, который будет выполнять его обязанности. Прокуратура будет дальше работать, дальше будут обвинения поддерживать в суде, дальше подписывать подозрения. Вся его команда, которая была, пусть она работает. Мы определимся с президентом и назначим нового генерального прокурора, который не будет выходить из парламентского зала, когда звучат какие-то неудобные вопросы", - сказал Качура.

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