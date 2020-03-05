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 Политика Украины
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 Зеленский сдал Путину Майдан, а инструментом капитуляции назначили ГБР под руководством адвоката Януковича Бабикова, - Чорновол

Дела Майдана "сливаются" в турборежиме руками адвоката Януковича Александра Бабикова. Указание на это дал лично президент Владимир Зеленский, и делает он это по требованию Путина. Это доказывают судебные решения по делу, где сейчас первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков выступал адвокатом Виктора Януковича.

Об этом на своей странице в Фейсбук пишет народный депутат восьмого созыва, участница Революции Достоинства Татьяна Черновол, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, она отмечает, что в документах, которые есть в публичном доступе, довольно небрежно затерты персональные данные участников процесса. Одна из фамилий - министр юстиции в правительстве Януковиче Елена Лукаш.

"Просмотрела я постановления суда по делу, где нынешний заместитель руководителя ГБР Бабиков был адвокатом Януковича. Это дело об узурпации власти Януковичем, когда неправовым образом Украина вернулась к Конституции 1996 года со значительным усилением полномочий Президента. И хотя в постановлениях затертые фамилии, однако иногда по недосмотру что-то проскакивает. Таким образом, проскочила фамилия Елены Лукаш как лица, которое подозревалось в подготовке необходимых нормативных актов конституционного переворота и перечисляла взятки судьям Конституционного Суда", - пишет Чорновол.

Зеленский сдал Путину Майдан, а инструментом капитуляции назначили ГБР под руководством адвоката Януковича Бабикова, - Чорновол 01
Зеленский сдал Путину Майдан, а инструментом капитуляции назначили ГБР под руководством адвоката Януковича Бабикова, - Чорновол 02

"То есть в деле, где работал адвокатом Бабиков, фигурировала и Лукаш. А теперь смотрите, как интересно: сейчас эти двое - Лукаш и Бабиков - снова в одном деле. Они занимаются Майданом. Лукаш лично всю осень ходила на суды, вытаскивала беркутовцев из тюрьмы, а Бабиков на должности в ГБР развернул следствие против майдановцев. Пока это держится в секрете, но утечек информации, которые это подтверждает, куча", - отмечает Татьяна Черновол.

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"Абсолютно убеждена, что это не его собственная инициатива, и даже не инициатива Портнова или клиента Бабикова - Януковича. Это инициатива Зеленского ради удовлетворения желания Путина. Путин поставил Зеленскому домашнее задание - обнулить Майдан, если он хочет двигаться в переговорах по "миру" на Донбассе ... Для Путина - это вопрос принципиальный. Потому что он считает Майдан колыбелью украинского сопротивления. Чтобы сломать Украину, нужно сломать память о Майдане как о Революции достоинства, дискредитировать всех, кто вышел и победил за европейский вектор страны. Также Путин хочет банально отомстить, он хочет посадок лиц Майдана", - убеждена Чорновол.

Она убеждена, что Зеленский в этом идет Путину навстречу. "Беркутовцы были выпущены на свободу через схему "обмена пленных", а Бабиков готовится сажать активистов Майдана", - делает вывод Чорновол.

Она отмечает, что Бабиков действительно не будет заниматься делами Майдана в том смысле, как ожидало общество - то есть не будет способствовать расследованию преступлений против участников Революции Достоинства. Его миссия - преследовать самых майдановцев.

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"Бабиков не врал, когда заявил, что он не будет заниматься делами Майдана в том смысле, к которому мы привыкли (то есть, преследованием тех, кто расстрелял Небесную сотню). Наоборот, он сейчас занимается делами Майдана исключительно в смысле уголовного преследования майдановцев в угоду Кремлю. И от его работы сейчас зависит диалог Зеленского с Путиным", - убеждена Черновол.

"Поэтому Зе ждет от Бабикова турборежима. В конце концов, его назначили, несмотря на негативный резонанс, еще и потому, что он имеет опыт проведения политических репрессий. Во времена Януковича Бабиков работал в прокурорской команде Пшонки, был начальником следственного отдела прокуратуры Харькова", - напомнила Чорновол.

Зеленский сдал Путину Майдан, а инструментом капитуляции назначили ГБР под руководством адвоката Януковича Бабикова, - Чорновол 03

Источник: https://censor.net.ua/n3179771
 
   
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Интересно а в Ростове есть еще свободные места?
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для Офшоркіна і соєвих ригів місця там вистачить !
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Ти про Кіпрські офшори Зеленського на десятки мільйонів доларів?
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він мабудь про хатинку зеленського в криму
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Та не ЗЕбильный наверно имел ввиду оманские офшорки Бени, куда его ручная собачёнка ЗЕкловун возила бабки ложить на счёт..
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Місце знайдеться, якщо всі українці порозумнішають Зеленский сдал Путину Майдан, а инструментом капитуляции назначили ГБР под руководством адвоката Януковича Бабикова, - Чорновол - Цензор.НЕТ 3450
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а при чем здесь ростов и места? Вон, почитай, что номерной ниже пишет... и это - вокс попули 73% идиотов и всякой руской мрази... так шо, чему удивляться. Это они, зебилы, своей безответственностью определили движение Украины в кацапский тупик. И, боюсь, точка невозврата уже пройдена...
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Кто её с дурки опять выпустил?
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Она через любые колючки и заборы , удивительным образом пролезает . ))
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Легенда гласит, что если связать в одном предложении слова "майдан", "сдача", "Янукович" и "капитуляция" - то получится универсальная зрада, применимая в любом случае со времен Римской империи по наши дни.
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А ты всё ватный ЗЕбил кацапский с под просиков строчишь, усераешься мокшань винторогая...
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Турист Оманский, сдавал, сдал, и будет сдавать, все украинское.
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Інколи навіть присихічно хворі розумово здоровіші здорових!
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Уберите припадошную или дайте ей селедки.
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Во прицепились к адвокату, с каких пор людей обвиняют на основе их работы, серийных убийц и насильников тоже защищают адвокаты но никто не вешает на них клеймо.
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Конфликт интересов у адвоката, что совершенно недопустимо в цивилизованной стране, хотя, прости, я пишу слишком сложные слова для опущенных зебанатов.
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Tala@Tala094shte 22 ч

Зі спогадів однокласників Зеленського:
... Его чинариком дразнили.
Мелким был, вонючим и злопамятным...

Зеленский сдал Путину Майдан, а инструментом капитуляции назначили ГБР под руководством адвоката Януковича Бабикова, - Чорновол - Цензор.НЕТ 3038
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зеленский просто красавчик - делает все, чтобы отсидеть 3-4 "президентских" срока в бердычевской зоне.
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О, ещё эту с Фрунзе выпустили... Как раз под увольнение Рыбы в Шапке. Зеленский сдал Путину Майдан, а инструментом капитуляции назначили ГБР под руководством адвоката Януковича Бабикова, - Чорновол - Цензор.НЕТ 7061
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Серостанова Анжелика@agny262 22 ч
А у .уйло кличка в кгб (потом фсб) была "Окурок",об этом Юрий Швец рассказывал, бывший разведчик.
Отличие "окурка" и "чинарика"? Никакого!!! Чинарик - это окурок на зэковском арго.
Кстати, окурком .уйло называли из-за вони, причем как ментальной.
ВОНЮЧИЕ они оба, и шмаркл\ и .уйло.
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Танька очухалась. Все идеалы Майдана предал порох и Ко в далёком 15-м.
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Делами майдана занимаются Лукаш, Портнов и ПетуШарий. Ещё не всех подозреваемых отдали по обмену?
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У подружки Пашинского весеннее обострение ... Зеленский сдал Путину Майдан, а инструментом капитуляции назначили ГБР под руководством адвоката Януковича Бабикова, - Чорновол - Цензор.НЕТ 4044
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