 Зеленский сдал Путину Майдан, а инструментом капитуляции назначили ГБР под руководством адвоката Януковича Бабикова, - Чорновол

Об этом на своей странице в Фейсбук пишет народный депутат восьмого созыва, участница Революции Достоинства Татьяна Черновол, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, она отмечает, что в документах, которые есть в публичном доступе, довольно небрежно затерты персональные данные участников процесса. Одна из фамилий - министр юстиции в правительстве Януковиче Елена Лукаш.

"Просмотрела я постановления суда по делу, где нынешний заместитель руководителя ГБР Бабиков был адвокатом Януковича. Это дело об узурпации власти Януковичем, когда неправовым образом Украина вернулась к Конституции 1996 года со значительным усилением полномочий Президента. И хотя в постановлениях затертые фамилии, однако иногда по недосмотру что-то проскакивает. Таким образом, проскочила фамилия Елены Лукаш как лица, которое подозревалось в подготовке необходимых нормативных актов конституционного переворота и перечисляла взятки судьям Конституционного Суда", - пишет Чорновол.





"То есть в деле, где работал адвокатом Бабиков, фигурировала и Лукаш. А теперь смотрите, как интересно: сейчас эти двое - Лукаш и Бабиков - снова в одном деле. Они занимаются Майданом. Лукаш лично всю осень ходила на суды, вытаскивала беркутовцев из тюрьмы, а Бабиков на должности в ГБР развернул следствие против майдановцев. Пока это держится в секрете, но утечек информации, которые это подтверждает, куча", - отмечает Татьяна Черновол.

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"Абсолютно убеждена, что это не его собственная инициатива, и даже не инициатива Портнова или клиента Бабикова - Януковича. Это инициатива Зеленского ради удовлетворения желания Путина. Путин поставил Зеленскому домашнее задание - обнулить Майдан, если он хочет двигаться в переговорах по "миру" на Донбассе ... Для Путина - это вопрос принципиальный. Потому что он считает Майдан колыбелью украинского сопротивления. Чтобы сломать Украину, нужно сломать память о Майдане как о Революции достоинства, дискредитировать всех, кто вышел и победил за европейский вектор страны. Также Путин хочет банально отомстить, он хочет посадок лиц Майдана", - убеждена Чорновол.

Она убеждена, что Зеленский в этом идет Путину навстречу. "Беркутовцы были выпущены на свободу через схему "обмена пленных", а Бабиков готовится сажать активистов Майдана", - делает вывод Чорновол.

Она отмечает, что Бабиков действительно не будет заниматься делами Майдана в том смысле, как ожидало общество - то есть не будет способствовать расследованию преступлений против участников Революции Достоинства. Его миссия - преследовать самых майдановцев.

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"Бабиков не врал, когда заявил, что он не будет заниматься делами Майдана в том смысле, к которому мы привыкли (то есть, преследованием тех, кто расстрелял Небесную сотню). Наоборот, он сейчас занимается делами Майдана исключительно в смысле уголовного преследования майдановцев в угоду Кремлю. И от его работы сейчас зависит диалог Зеленского с Путиным", - убеждена Черновол.

"Поэтому Зе ждет от Бабикова турборежима. В конце концов, его назначили, несмотря на негативный резонанс, еще и потому, что он имеет опыт проведения политических репрессий. Во времена Януковича Бабиков работал в прокурорской команде Пшонки, был начальником следственного отдела прокуратуры Харькова", - напомнила Чорновол.