 Школы и вузы Черновицкой области закрыли на карантин из-за коронавируса, - ОГА

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Черновицкой областной госадминистрации в Фейсбуке.

Решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

"- Приостановить учебный процесс в школах и высших учебных заведениях Черновицкой области

- органам местной власти рекомендовано приостановить работу дошкольных учебных заведений

- также рекомендовано отменить все массовые мероприятия в области", — сказано в сообщении.

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Ранее в Черновицкой области из-за коронавируса ограничили проведение массовых мероприятий.

Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.

5 марта с подозрением на коронавирус госпитализировали еще двоих жителей Черновцов.

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