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 Школы и вузы Черновицкой области закрыли на карантин из-за коронавируса, - ОГА

Органам местной власти рекомендуют приостановить работу дошкольных учебных заведений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Черновицкой областной госадминистрации в Фейсбуке.

Решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

"- Приостановить учебный процесс в школах и высших учебных заведениях Черновицкой области

- органам местной власти рекомендовано приостановить работу дошкольных учебных заведений

- также рекомендовано отменить все массовые мероприятия в области", — сказано в сообщении.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Люди с симптомами заболевания боятся обращаться к врачам из-за страха перед агрессивной реакцией соседей, - глава Черновицкой ОГА Осачук. ВИДЕО

Ранее в Черновицкой области из-за коронавируса ограничили проведение массовых мероприятий.

Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.

5 марта с подозрением на коронавирус госпитализировали еще двоих жителей Черновцов.

Также на Цензор.НЕТ: В случае необходимости в Раде могут ввести дополнительные меры в связи с коронавирусом, - Разумков

Школы и вузы Черновицкой области закрыли на карантин из-за коронавируса, - ОГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179769
 
 
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Заговор продавцов масок. Кто сильно боится тому надо систематически фото комаровского и богуцкой ко лбу прикладывать.
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5 марта 2020В Москве ввели особый режим из-за коронавируса
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Видать им некому объяснить про заговор. Нет у них Богуцкой беда.
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По этому заказу вам придётся перезвонить на Лубянку.
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Все правильно! Только детей предупредить, не лазить по улицам
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка з 10 березня вводить обмежувальні заходи, щоб запобігти захворюванням, викликаних коронавірусом COVID-19. Про відповідний указ ректора університету повідомили на сайті навчального закладу.
Зокрема, забороняється проведення масових заходів освітнього, наукового, соціального, спортивного та мистецько-розважального характеру в усіх корпусах та на території університету. Також тимчасово не будуть направляти за кордон викладачів та студентів, і приймати іноземців.
Обмеження будуть діяти до окремого розпорядження ректора.
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