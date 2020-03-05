 Зеленский вызвал министра инфраструктуры Криклия на Полтавщину после жалобы директора "Крюковского вагоностроительного завода"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Я приехал сюда, чтобы услышать от вас реальные проблемы. Кроме самих проблем, я уверен, есть варианты их решения. Мы готовы поддержать эти решения или предложить свои варианты", - сказал Зеленский на встрече с представителями местного бизнеса.
Руководитель ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" Владимир Приходько рассказал Президенту о проблеме срыва контракта на поставку для "Укрзализныци" пассажирских вагонов и дизель-поездов. По словам Приходько, "Укрзализныця" обвинила участников тендера на поставку вагонов в картельном сговоре, и Антимонопольный комитет в течение полугода рассматривает соответствующее обращение государственной компании.
Президент ответил, что готов уже завтра посетить предприятие вместе с министром инфраструктуры Владиславом Криклием.
"Завтра мы приезжаем к вам, я вызвал министра инфраструктуры. Сейчас, после нашей встречи, мы расскажем ему об этом вопросе. Он должен приехать сразу с моделью решения вопроса", - подчеркнул Зеленский.
Когда надои поднимать будет?
а оно ничего учить не хочет
Это ж не генерального прокурора снимать ))
ЗеБiли, ви вибрали лайно, що обсолютно не спроможне бути Президентом.
Таким образом, делаем вывод: большинство украинских элит не желают разделять ответственность за страну с неумехами и политическими прощелыгами из ЗеМанды.
И с этим уже ничего не поделать.
Второй вывод - в правительство ангажировали «лучших из худших», что свидетельствует о кадровом крахе Зеленского.
Офуеть. К чему мы идем ? К Европе или к кацапскому путинизму ? Противно все это, аж ригати верне від злості та базнадії.
Бледная копия *****...********...
Цікаво, чи знайду я через рік хоч одного серед своїх знайомих, котрий не буди п@здіти «я не галасавал за Зеленского».(с)