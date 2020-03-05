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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Зеленский (4794) Полтавщина (585) Укрзализныця (1832) Крюковский вагоностроительный завод (2) Криклий (84)

 Зеленский вызвал министра инфраструктуры Криклия на Полтавщину после жалобы директора "Крюковского вагоностроительного завода"

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал министра инфраструктуры Владислава Криклия в Полтавскую область для обсуждения конфликта "Укрзализныци" и ПАО "Крюковский вагоностроительный завод".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Я приехал сюда, чтобы услышать от вас реальные проблемы. Кроме самих проблем, я уверен, есть варианты их решения. Мы готовы поддержать эти решения или предложить свои варианты", - сказал Зеленский на встрече с представителями местного бизнеса.

Руководитель ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" Владимир Приходько рассказал Президенту о проблеме срыва контракта на поставку для "Укрзализныци" пассажирских вагонов и дизель-поездов. По словам Приходько, "Укрзализныця" обвинила участников тендера на поставку вагонов в картельном сговоре, и Антимонопольный комитет в течение полугода рассматривает соответствующее обращение государственной компании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кого вы уважаете, кого вы видите флагманами, - Зеленский на Полтавщине предложил бизнесу выдвигать кандидатов на местные выборы

Президент ответил, что готов уже завтра посетить предприятие вместе с министром инфраструктуры Владиславом Криклием.

"Завтра мы приезжаем к вам, я вызвал министра инфраструктуры. Сейчас, после нашей встречи, мы расскажем ему об этом вопросе. Он должен приехать сразу с моделью решения вопроса", - подчеркнул Зеленский.

Также читайте: В 2019 году закуплены 18 новых пассажирских вагонов отечественного производства, еще 29 были капитально отремонтированы, - Укрзализныця

Источник: https://censor.net.ua/n3179768
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленский - крепкий хозяйственник

Когда надои поднимать будет?


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Зеленский - крепкий хозяйственник

Когда надои поднимать будет?


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Вот послє поднятія процента жиров в маслє, так і сразу.
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Гибридный зеленорыговский дятел!!! У ху@ла научился?!
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Не обижайте голову колгоспу. Он умнее.
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Такі питання є обов'язками президента?
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Тоді йому лопату в руки і брати більше та кидати як можна далі.
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Хороший президент должен во всем разбираться.
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У вищій математиці, органічній хімії, ядерній фізиці... Лікуйся, бо вивчити все неможливо.
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А также в политике, экономике, социологии, психологии и многим многим другом. Пусть не детально,на то специалисты есть,но основы обязан.
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ключове слово- должен! а наш клоун на хайпі.
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шоб в чём-то разбираться, надо это учить.

а оно ничего учить не хочет
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він добросовісно вчить написані для нього сценарії - а от тільки крок в сторону від сценарію і воно ні бе ні ме
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А что плохого, если у вас будет умный образованный президент?
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литвин В нас вже був розумний і освідчений.А люди хочуть такого,як лизосрак Лукашенко.
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Естественно !

Это ж не генерального прокурора снимать ))
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Воно **-те на всю голову палата № 6 плачет за ним Зеленский вызвал министра инфраструктуры Криклия на Полтавщину после жалобы директора "Крюковского вагоностроительного завода" - Цензор.НЕТ 8048
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Ух щас, типа, пойдут клочки по закоулочкам
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А чо він не викликав зам.міністра Клітіну? Лєнка з ним?
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Ща Зеля, чисто, и конкретно все порешает.
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Мне его уже даже жалко. Хотя не, пусть теперь выгребает по полной
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дiйсно, шмаркля епiчно обiсралась за 9 мiсяцiв.


ЗеБiли, ви вибрали лайно, що обсолютно не спроможне бути Президентом.


Зеленський викликав міністра інфраструктури Криклія на Полтавщину після скарги директора "Крюківського вагонобудівного заводу" - Цензор.НЕТ 7882





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сменив правительство, шмаркля серьёзно нарушила конституционное законодательство (по закону, Гончарука могли сместить лишь этой осенью, не раньше). его просто вынудили уйти в отставку, нарушив закон.
Таким образом, делаем вывод: большинство украинских элит не желают разделять ответственность за страну с неумехами и политическими прощелыгами из ЗеМанды.
И с этим уже ничего не поделать.
Второй вывод - в правительство ангажировали «лучших из худших», что свидетельствует о кадровом крахе Зеленского.
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Зустрілися дві тупі зелені шмарклі...
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***, прям как при СССР Генеральный Секретарь вызвал непонявшего политику и партию правительства и сразу все Совковые газеты об этом на перегонки начали печатать.
Офуеть. К чему мы идем ? К Европе или к кацапскому путинизму ? Противно все это, аж ригати верне від злості та базнадії.
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Снова шут гороховый разошелся. Скажите ему уже кто-то что съёмки сериала закончились люди начали догадываться что царь не настоящий и скоро начнут бить.
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позорище, цырк и тупые понты, но ведь плебсы скушает и скажет, вот какой строгии и мощный царь.
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Читав тут скиглення однієї зеленої Ярославни, що через програму «Дія» тепер неможливо від повістки з військкомату зіскочити, а інакше страшні анальні кари на кшталт відмови у кредитуванні чи то заборони виїзду за кордон... Кляло воно там Зеленського різними поганими словами, грізно розмазуючи соплі по писку тонкими кулачками, а у коментарях десятки схлипів: «Зеленский, мы не для этого за тебя галасавали, ты п@дар хуже Парашенка!). Ну, то не знаю, чи то є правда, але якщо так, (хай мене простять усі порохоботи) то це чи не єдине, що Зеленський зробив вірно за майже рік свого президенства. Бо за@бали сцикливі п@дараси, котрі уникають громадянської відповідальності за свій вибір, ховаючись за бабськими спідницями. Тількі й можуть «уставать ат вайны» бухаючи пиво десь у Житомирі, чи то взагалі під Вроцлавом. Жалкую навіть, що Петро Олексійович не зробив такого років так зо п'ять тому, щоб «меня сняли с поезда и отвезли в АТО!» не звичайним п@здєжом було.

Цікаво, чи знайду я через рік хоч одного серед своїх знайомих, котрий не буди п@здіти «я не галасавал за Зеленского».(с)
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