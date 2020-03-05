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 Секретарь СНБО Данилов провел встречу с несколькими новыми министрами

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в четверг провел совещание с обновленным руководством оборонного и гуманитарного блоков правительства.

В совещании приняли участие вицепремьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны, генерал-лейтенант Андрей Таран, министр по делам ветеранов, генерал-лейтенант Сергей Бессараб, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Секретарь СНБО Украины поздравил вновь назначенных руководителей оборонного и гуманитарного блоков. А. Данилов отметил первоочередности выполнения поставленных Президентом Украины Владимиром Зеленским задач по усилению координации и взаимодействия в решении первоочередных задач", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди ключевых задач Данилов выделил вопрос реинтеграции временно оккупированных территорий, наработки действенного закона о территориальной обороне, обеспечения военных на передовой современными видами вооружения и техники, выполнения ГОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас есть четкая задача закончить войну, но речь не идет об уступках врагу, - секретарь СНБО Данилов

Секретарь СНБО Данилов провел встречу с несколькими новыми министрами 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179767
 
 
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Пока зе тут меняет кабмин и занимается хней, в дыре уже на кпп возле Горловки ставят флаги рф. Постепенное поглощение дыры рф уже окончательно.
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Таран - Дата рождения: 04.03.1955. Хорошо подарочек ему сделали вчера))
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встреча была дресс-кодах бабалайка и касоваротка?!
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із пустого в порожне - гребаний совок в кишенях олігархату....- ми з цим лайном в ЕС і НАТО ідем...
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