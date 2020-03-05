 Львовянин задержан при продаже оружия и боеприпасов за 8,7 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"С места происшествия правоохранители изъяли четыре предмета, похожие на пистолеты иностранного производства "Глок 17" и "CHZ", пистолеты-автоматы "Скорпион", а также 123 патрона калибра 7,65 мм", - говорится в сообщении.

Также полицейские установили, что 58-летний львовянин причастен еще к двум фактам реализации оружия.

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Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Решается вопрос о сообщении жителю Львова подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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