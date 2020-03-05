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Все про:увольнение (1844) Рябошапка Руслан (321)

 Рада уволила Рябошапку

На своем внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада проголосовала за 3154 постановление о выражении недоверия Генеральному прокурору, что автоматически влечет его отставку.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовало 263 народных депутатов. 

 

Источник: https://censor.net.ua/n3179761
 
   
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Образовалась коалиция путинят в составе слуг народа и оппожоповцев.
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Фурса: Отставка Рябошапки и Сытника - вторая часть захвата власти Коломойским и разрушения нашего сотрудничества с Западом
05.03.2020, 18:44 • 381 • 1

Для Коломойского отставка Рябошапки и Сытника - это два в одном. Во-первых, он убирает людей, которые осмеливаются говорить ему "нет". Таких сейчас во властных кабинетах практически не осталось. Во-вторых - это нарушение чертовой уймы наших обязательств перед западным партнерами и по программе МВФ, что еще больше отдалит нас от цивилизации. От МВФ. От коллективного Запада. От тюрьмы для Коломойского. И приблизит нас к дефолту.
Итак, пункт первый. И Рябошапка, и Сытник остаются форпостами борьбы против Коломойского. Именно позиция прокуратуры в судах долгое время позволяла сдерживать самоубийственное решение самых справедливых судей мира по ПриватБанку. А там цель Коломойского - получить контроль над банком и отозвать иск из Лондона. Убираешь Рябошапку - убираешь последнее препятствие. И 16 марта получаешь первое нужное тебе решение из целой вереницы судебных решений. С другой стороны, и об этом говорит сам Рябошапка, расследования прокуратуры по Укрнафте, откуда было выведено миллиарды долларов, тоже очень нервирует олигарха. В результате, Рябошапку надо убрать.
Сытник мешает Коломойскому, да и другим партнерам олигарха. Ему могут мстить за "дело рюкзаков" и за преследование Бахматюка. Но прежде всего, именно НАБУ ведет дело ПриватБанка. А дело там весьма однозначное. Вот и хотят убрать Сытника. С самого начала именно люди Коломойского были драйверами увольнения Рябошапки и Сытника, собирали подписи и формировали информационный фон.
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Почему это разрушает наше сотрудничество с МВФ и Западом? Во-первых, ПриватБанк. Дело Приватбанка ключевое для сотрудничества с МВФ и коллективным Западом. Откат там - это крест на любом сотрудничестве. Причем откат такой наглый. Не зря после Большой семерки встречались накануне с Рябошапкой и сделали пресс-релиз с поддержкой. Уже прямее сказать, что кто-то попутал берега и несется к пропасти было просто невозможно. Плюс, реформа прокуратуры - часть наших обязательств перед нашими западными партнерами. Аналогично, создание НАБУ было частью программы МВФ, да и борьба с коррупцией - условие безвизового режима. И увольнение Сытника по беспределу есть не что иное, как нарушение взятых на себя обязательств. Наши западные партнеры всегда говорили, что они не могут указывать на персоналии, но требуют уважать институты. В частности - институциональную независимость НАБУ. Каждый из этих пунктов в отдельности уже мог бы стать критическим, не говоря уже о совокупности решений. В итоге, даже если кто-то на Западе и готов был закрыть глаза на шалости с новым кабинетом министров, то теперь и у них не будет аргументов.
Какая аргументация отставки? В принципе, это не важно. Просто обвиняешь их в том, что они работают на мировую закулису и в атмосфере тотального безумия и торжества теорий заговора, ставящих Украину в один уровень с Венесуэлой и Северной Кореей, этого бы хватило. Но есть еще один аргумент - нет посадок. Вернее, одной главной посадки, о чем прямо говорят Слуги народа. И это может быть основной личной причиной для Зеленского, почему он хочет уволить как минимум Рябошапку. И это тоже очень опасно. Потому что фактически в условиях приближающего экономического коллапса, неминуемого после разрыва с МВФ, Зеленский может хотеть дать народу зрелища. Посадить Порошенко.
Можно по-разному относится к Порошенко. И можно даже хотеть видеть его в тюрьме. Но. Во-первых, никто никогда не скажет, что Рябошапка и все руководство офиса генерального прокурора любят Порошенко. У всех этих людей был горячий конфликт с Порошенко в тот момент, когда он был президентом. И будь у них железный повод, они бы без сомнений отправили Порошенко в тюрьму. Но повода нет. То, что готовит ДБР - очевидная туфта. Пустышка. И арест бывшего президента страны по такому надуманному обвинению неминуемо поставит Украину в один ряд со странами, где процветают политические репрессии. Вернет нас сразу во времена Януковича. И об этом не раз говорили голоса коллективного Запада, намекая что политические аресты неприемлемы. И Рябошапка это понимает. Понимает, что участие в политических репрессиях будет стоить и ему и стране. В том числе может лишить нас безвизового режима. Что, кстати, очень устроило бы олигархов, которым пришлось подымать зарплаты из-за конкуренции с польскими работодателями. Да и хороший украинский метод борьбы с коронавирусом. Ну ее, ту Европу, там чума…
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И еще один штрих в этой истории. В ДБР готовы выполнять любую прихоть и это может нам всем стоить очень дорого. Пока они по заказу выписывают пустые подозрения Порошенко. Но не только. На этой неделе доблестное ДБР возбудило уголовное дело по давлению нехорошего Байдена на доблестного борца с коррупцией Шокина. И это было сделано в тот момент, когда Байден вышел в лидеры демократической партии на праймериз и теперь абсолютный лидер букмекерских контор. Более идиотской затеи придумать себе сложно, чем в этот момент открывать дело против Байдена. Еще более идиотской может быть идея пропетлять без МВФ за счет сделки с Трампом, который дал бы денег за компромат на Байдена. Не зря ведь люди Коломойского окучивали Джулиани, когда он прилетал в Киев. Эта идея настолько глупа и некомпетентна, что легко могла прийти кому-то в голову в Офисе президента. И тогда Украина еще в большей беде, чем мы могли бы представить.
Таким образом, голосование в парламенте будет не просто торжеством олигарха и проигрышем здравого смысла, но несет в себе такие дополнительные риски, что оценить их сейчас просто невозможно. И снова вся страна в заложниках у одного человека. Вот такая вот человеко-центричная политика.
И да, будет забавно, когда вместо Рябошапки назначат депутата от Слуги народа, бывшего юриста 95-го квартала. В итоге, в стране две силовых структуры - СБУ и прокуратуру - будут возглавлять бывшие юристы Квартал 95. Кузница кадров, блин.
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Сергей ФУРСА
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Лишнехромосомное, это понятно, что из-за избытка хромосом вы никогда не отвечаете на вопросы, а юлите вокруг своей лишней хромосомы.
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А Вы Уксусов резкий и кислый,ну прям как уксус.
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приехали
Рада уволила Рябошапку - Цензор.НЕТ 4949
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Зебилы, вы вкурсе, что новый генпрокурор должен посадить тех, кто украл из бюджета за последние 10 мес - 50 лярдов гривен и вывез их в оман.
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Странно он ворует, ЗВР вырос на 7 млрд зелени.
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За счет ОВЗ ? А расплачиваться по долгам чем?
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три - пятнадцать

Рада звільнила Рябошапку - Цензор.НЕТ 7808

десь там у низині тихо плачуть смерекі - все до волі до вас принеем.....
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Олігархічно-проросійський реванш.
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наступило то самое время "хуже не будет" за которое наголосовали
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9 марта в Гааге начнется заседание Трибунала по сбитому МН-17
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если плохо работал то и правильно что уволили, это тот редкии случии когда поддерживаю то сборище сумашедших кловнов.
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В Екатеринбурге смерть Сралина 5 марта отметили салютом.Есть еще на РАБссии достойные люди. Рада звільнила Рябошапку - Цензор.НЕТ 3000
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Черговий проросійський шабаш на замовлення олігархів ,хто голосував опзж і сн.
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Самые нормальные что были в Зе-команде ушли (кроме Богдана) остался один сплошной моносброд, всякие Дубинские, Бужанские, это лица команды. Наверное Зе-команде уже нужно разучивать новый девиз: "Прийде осінь, ми усі розбіжимося."
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Есть мнение,что Венедиктова сменит Рябошапку.Очень системно работает и умело забивает гвозди в крышку гроба,чтобы не вылез.Аваков ,кого зря не посоветует.
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Мне она тоже не до вподобы.Но очень чётко она раскатала мямлю, бывшего ГП.Она ВО,поэтому кульбит возможен.Да и по реакции ВАЗа в зале на её спич было видно,что она его озарила.
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Эта дура собирается "амнистию" для майдана отменить, или сделать амнистию для беркута. Ты уверен что на такой должности нужна истеричная баба? Мне то в принципе пофиг пусть назначают кого хотят. С каждым неправильным назначением их общий конец будет ближе. Я то уже для себя сделал вывод что от этой власти ничего хорошего не будет, главное чтобы хуже не сделали. Мне Порошенко никогда не нравился, я за него не голосовал, но на фоне этих он уже выглядит очень нормальным.
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Ею рулит Портнов, своих мозгов у нее нет. лучше бы свои "научные работы" писала, никто их все равно не читал и не будет читать.
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сменив правительство, шмаркля серьёзно нарушила конституционное законодательство (по закону, Гончарука могли сместить лишь этой осенью, не раньше). его просто вынудили уйти в отставку, нарушив закон.
Таким образом, делаем вывод: большинство украинских элит не желают разделять ответственность за страну с неумехами и политическими прощелыгами из ЗеМанды.
И с этим уже ничего не поделать.
Второй вывод - в правительство ангажировали «лучших из худших», что свидетельствует о кадровом крахе Зеленского.





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Гончарук насправді від такого розвитку подій лише виграв! Кризу в економіці він створив але не запустив, і зараз все це навалится на новий склад Кабміну, (незалежно від того хто вони і що вони) а отже Бубочці пропетлять не вдастся - рейтинг знову упаде.
Якби янеЛох42 не був таким дурнем, то спершу ніж забирати мигалки і держ-номери з самокату Гончарука, потрібно було як мінімум девальвувати гривню хоча-б до курсу 35-1.
Тож з позиції здорового глузду, для України це найкращий вибір, з усіх найгірших варіантів!
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Рыбу В Шапке- в утиль! Да здравствуют "репрессии" против барыг, воров, коррупционеров и мародёров! Рада звільнила Рябошапку - Цензор.НЕТ 9745 Рада звільнила Рябошапку - Цензор.НЕТ 3122

Кстати, когда его назначали, ещё Сакварелидзе говорил, что он- НИКАКУЩИЙ и что с ним "діла не буде". А про его "независимость".... Как написали выше, посмотрим, какое бунгало он себе купит через месяц-другой. Рада звільнила Рябошапку - Цензор.НЕТ 672
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Ну почему же, Кононенко например с подачи пороха замяли дело разворовывания ВСУ.
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Потрібно отримати результати поіменного голосування мандатованих зеленоригів! Україна повинна знати обличчя своїх покидьків!
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Убийство Влада Листьева прокуратура РАБссии расследует с 1 марта 1995 года.Воз и ныне там.
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Зешобла продолжает гнусный фарс для пипла.
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У клоунів разброд і шатання. У фракції зеленського 254 слуг, його рішення звільнити Рябошапку підтримали всього - 179 депутатів. Без підтримки ригів і поганяйлів бабушки бєні була б катастрофа. "ОПЗЖ" - 36, "За майбутнє" - 15, "Довіра" - 16, позафракційні - 17.
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Как и предполагалось, реформы закончились не начавшись.Даже Янукович пытался их проводить 2 года, пока не увлекся прыганьем по пенькам, отдав власть детям.
А тут всего на 9 месяцев хватило.

Но это было прогнозируемо, т.к. Зеленский не знал, что такое реформы. Просто вот есть некий набор популярный слов. "Борьба с коррупцией", "Реформы", "Рост пенсий и зарплат", "Качественная медицина", "Хорошие дороги".
Нормальный популист повторял их все, будучи уверен, что все это принесет ему рейтинг.
Что все это провести ничего не стоит, не проводится из-за воровства и лени прежних руководителей, встретит аплодисменты публики.
Он понятия не имел, что реализация одних популярных слов противоречит реализации других. Что на пути каждой реформы мощнейшее сопротивление большого количества людей, зарабатывающих на отсутствии этих реформ, и среди этих людей и влиятельные политики, и широкие народные массы.А когда стало доходить, слова про реформы стали ритуальными, появился спрос на умеющих реально работать с нынешними практиками, а не мечтать об их изменении. В общем, напор и натиск закончился, теперь надо закрепить власть и ничего не расшатывать.

Судьба рынка земли и приватизации печальна, хотя это было ясно с самого начала.(с)
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Порохоботы, я от не понимаю, вы что реально обдолбаные, или у вас суицидальные наклонности, или состоите в секте конца света? За 5 лет ***** вас угандонить не успел, вы хотите чтоб он закончил что начал? Так а причем к вашему мракобесию украинцы? Если так жить надоело, ну возьмите лопату и другдружку закопайте, нафига Украину терроризировать? Теперь благодаря Петиным патужным риформам Украина не готова ответить на распространение китайского вируса....я об этом придупреждал лонг тайм эгоу, что ничем хорошим это не закончится...нафиг вы в Украине нужны?
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Напишите более тупо и понятно, пецяфилы них. не поймут, даже вятрович не транслейтит ничего.
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пускай тренируются понимать это полезно для здоровья...
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Вас двох кацапських свиней в спамі ніхто і не прочитає
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А зачем Украине калифорнийские зенитчики?
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У Верховній Раді утворилась нова проросійська ширка з 263 депутатів: частина "Слуга народу"- 179, ОПЗЖ - 36, решта слуги Коломойського.
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