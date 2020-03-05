 Я не стал ничьим слугой, я был и являюсь независимым, - Рябошапка

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ,
В своем выступлении перед депутатами Рябошапка заявил: "Постановление, внесенное инициаторами построена на откровенной лжи и манипуляциях и меня не интересует мнение Бужанского о реформе прокуратуры. Для меня лучшей оценкой и ответом этому постановлению есть письмо отца Катерины Гандзюк, у которого наконец-то появилась надежда, что убийцы его дочери будут наказаны. Я не стал ничьим слугой. Я был и является независимым, а независимого генпрокурора нельзя заставить. Его можно только уволить. И я иду. Но я иду для того, чтобы вернуться", - сказал Рябошапка.
После выступления он покинул зал, несмотря на то, что должен был остаться для ответа на вопросы.
Рябошапка действительно вернется. И скоро
Супер честный и супер справедливый Зеленский с помощью своей супер честной и супер новой народной фракции посылает нахер супер честного и супер справедливого прокурора "своего в доску парня"
Вот это поворот
Сейчас заплачу...
в гробу он видел вас, зельоных
нам потрібні патріоти а не заробітчани
Сепаратюга має висіти на смереці, а не триндіти в раді.
Папа Гонзюк сказал что Рябошапка норм чел, про югика сказал что он 314дун. Обьясни соя, почему папа Гонзюк так сказал? 😷 без тебя никак
Не может быть, ведь соя говорила что зебилы -дебилы😷
Зебіли вони як золоті рибки...
PS: А вас 73%-ные зелоскоты , будут ловить на улицах и Пи...ть только при упоминании о вашем осле оманским.
https://youtu.be/Q4fFP3s0HYU
Данилюк
Богдан
Рябошапка
Остался Ермак?!?