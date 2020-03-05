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 Политика Украины
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Все про:увольнение (1844) Рябошапка Руслан (321) Офис генерального прокурора (139)

 Я не стал ничьим слугой, я был и являюсь независимым, - Рябошапка

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о том, что он уходит со своей должности. Но он уходит, чтобы вернуться.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ,

В своем выступлении перед депутатами Рябошапка заявил: "Постановление, внесенное инициаторами построена на откровенной лжи и манипуляциях и меня не интересует мнение Бужанского о реформе прокуратуры. Для меня лучшей оценкой и ответом этому постановлению есть письмо отца Катерины Гандзюк, у которого наконец-то появилась надежда, что убийцы его дочери будут наказаны. Я не стал ничьим слугой. Я был и является независимым, а независимого генпрокурора нельзя заставить. Его можно только уволить. И я иду. Но я иду для того, чтобы вернуться", - сказал Рябошапка.

После выступления он покинул зал, несмотря на то, что должен был остаться для ответа на вопросы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада начала процедуру выражения недоверия генпрокурору Рябошапке

Источник: https://censor.net.ua/n3179760
 
 
 Топ комментарии
 
Бужанський, сволота, ще і поставив йлиу в провину, що він не зустрівся з матір'ю Бузини.
Сепаратюга має висіти на смереці, а не триндіти в раді.
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А когда ты осла оманского на откровенной лжи и манипуляциях в кресло президента сажал...ты чмошник о чем думал???
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А по делу Шеремета люди уже сидят третий месяц. Независимый наш.
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А когда ты осла оманского на откровенной лжи и манипуляциях в кресло президента сажал...ты чмошник о чем думал???
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пришла весна, а посевы погорели !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Рябошапка действительно вернется. И скоро
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Ну прямо драма... Квартал осваивает новый жанр...

Супер честный и супер справедливый Зеленский с помощью своей супер честной и супер новой народной фракции посылает нахер супер честного и супер справедливого прокурора "своего в доску парня"

Вот это поворот
Сейчас заплачу...
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Глянем на протязі місяця - другого, яке бунгало прикупить десь в Іспанії "совершенно нєзавісімий" )))
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На протязі стоять зебіли, а українці пишуть "протягом місяця".
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от протягу у ЗЕльоных хроничный ге..морой Я не стал ничьим слугой, я был и являюсь независимым, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3256
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Коли не вистачає аргументів, то переходять на особистості. Правильно, Алі? Ти нічим не відрізняєшся.
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Це не перехід на особистість, а ваше перекручення української мови.
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тут конкурс по орфографії? чи просто нема що у відповідь сказати? )
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еу, так гугль перекладає, чо ти хрчеш. Щоправда, не всі ольгінські провокатори ним користуються...
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Якщо знову перекласти "на протязі місяця" російською мовою, то це "сквозняк на Луне"
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дурак ты, у него и так есть дом , жена и дети во Франции.

в гробу он видел вас, зельоных
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то хай шурує у Францію працювати прокурором )))
нам потрібні патріоти а не заробітчани
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Ні. Мені ніхто не подобається. Навіть ти. )
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Бужанський, сволота, ще і поставив йлиу в провину, що він не зустрівся з матір'ю Бузини.
Сепаратюга має висіти на смереці, а не триндіти в раді.
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Не понятно. Мать Бузины - сепаратист?
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Достойно. Вот югику папа Ганзбк писем не писал. Обьясни соя 😷, без тебя никак
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Потому что он не сажал. Но расправа по делу Гандзюк не отменяет другие фальсифицированные дела.
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Кто не сажал? Папа Гонзюк?
Папа Гонзюк сказал что Рябошапка норм чел, про югика сказал что он 314дун. Обьясни соя, почему папа Гонзюк так сказал? 😷 без тебя никак
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Потому что папа Гандзюк рад, что наказывают убийц его дочери. Но до других дела ему нет. Обычный украинец, которму хата с краю.
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Тоесть за пол года этот обычный украинец здела более чем гениальный за три? 😷
Не может быть, ведь соя говорила что зебилы -дебилы😷
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народ, посилайте нах цього провокатора Temprary FD. Це - ольгінський. Навіть не зебіл долбожопний.
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Соя давай так пеця и путин *****. Зеленский - лох. Теперь ты😷
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Следующий генеральный прокурор 100% будет моим человеком, моим кандидатом, который будет поддержан парламентомИсточник: https://censor.net.ua/n3150560

Зебіли вони як золоті рибки...
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Попердулько Попердальський - Перди́до (исп. Perdido, рус. Потерянный, утраченный, пропавший)
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Скахав слугам уродів та зажопам "фук" і пішов, навіть не відповіда.чи на запитання.
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А по делу Шеремета люди уже сидят третий месяц. Независимый наш.
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Правильно зробив Рябошапка, хоча шансів повернутися у нього нема.
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а нахрена йому після такого повертатися? В нього сімя в Парижі, і робота там є.
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Уверен, ты и против снятия директора НАБУ - он тоже из ваших, соросят-порохососов.
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Зескот без ніяких перепон звільнить Рябушапку, для чого ще робити шоу? Я не стал ничьим слугой, я был и являюсь независимым, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2134
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процедуру зберегти, є така в них змога
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Вор парашенко должен сидет в тюрьме вместе со свинарчуком
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Не Пшонка . Шокин и Луценко , но инертный , бесхребетный чинуша .Далеко не Лаура Кавеши .
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Слегка обосраный но гордый во Францию спешит к жене.
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Такой "независимый", что вся порохосрань за него ))
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300 у..ков-сантехников в раде,решают судьбу страны. Жесть.
PS: А вас 73%-ные зелоскоты , будут ловить на улицах и Пи...ть только при упоминании о вашем осле оманским.
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Я ни фтал ницьим флуго-о-ой, я был и яфляюфь нифави-и-ифемы-ы-ым - Лябофапка
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В университете Соломона математику учили по Рабиновичу : Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько Вам надо? Рябошапка отличник в математике Рабиновича .Что видно из его заявлений: Подозрения качественные, но необходимы дополнительные доказательства, - Рябошапка о процессе по делу Шеремета /Шереметгейт.Рябошапка о мере пресечения для Кузьменко и Антоненко: Доказательств мало, но есть риски / Работа по делу Шеремета активно ведется, но пока нет информации, которую можно публично озвучить.
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Т.е. ты не стал слугой народа, как остальные в правительстве, такой-рассякой!!!!
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Надо проанализировать кого уже выбросили из обоймы приведших к власти Зеленского?

Данилюк
Богдан
Рябошапка
Остался Ермак?!?
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