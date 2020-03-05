 Смена менеджмента в "Центрэнерго" заблокирована судом по иску юриста "Приватбанка" Столетнего

О том, что иск подан Михаилом Столетним, свидетельствуют данные сайта "Судебная власть Украины", информирует Цензор.НЕТ.

Так, на сайте указано, что 28 февраля Столетний подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием отменить решение Кабинета министров и Фонда госимущества о смене менеджмента в "Центрэнерго".

Михаил Столетний с 2016 года занимает должность юриста-консультанта в отделе проблемных кредитов национализированного "Приватбанка. В ноябре 2019 года он вошел в наблюдательный совет "Центрэнерго". Вместе с ним в набсовете оказался и еще один юрист "Привата" — Михаил Горбан.

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"Они оба сейчас работают коллекторами в Приватбанке", — сказал изданию "Лига.Бизнес" источник в банке.

Фонд Госимущества хочет назначить на должность и.о. гендиректора "Центрэнерго" Александра Корчинского. 5 марта эту кандидатуру согласовало правительство.

Олигарх Игорь Коломойский публично говорил, что хотел бы видеть на этой должности Владимира Потапенко.

Окружной админсуд Киева запретил Фонду госимущества менять менеджмент "Центрэнерго", приняв доводы истца. Столетний утверждал, что смена руководства госкомпании – исключительное право набсовета, а не Фонда.

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Напомним, 26 декабря тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Кабинет министров принял решение о замене руководства компании "Центрэнерго" и трех облэнерго, которые готовят к приватизации.

Выступая в Раде 4 марта в преддверии своей отставки, Гончарук заявил, что увеличение критики в отношении его политики связано со сменой менеджмента госкомпаний, в частности — "Центрэнерго".