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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Данилов (91) СНБО (3389)

 СНБО должно представить доказательства того, что коронавирус появился в результате утечки из лаборатории. Иначе можно надолго испортить отношения с Китаем, - Климкин

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что слова секретаря СНБО Данилова о том, что коронавирус появился после утечки из лаборатории, могут привести к серьезному конфликту между Киевом и Пекином.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Климкин отметил: "СНБО должно срочно предоставить исчерпывающие позицию или разъяснения по утверждению своего секретаря об утечке коронавируса из лаборатории в Ухани. Иначе можно отношения с Китаем на многие годы вперед испортить основания. Китай это никогда не забудет".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Эпидемия коронавируса произошла из-за утечки в китайской лаборатории: и не надо тут на животных оглядываться, - Данилов. АУДИО

Источник: https://censor.net.ua/n3179757
 
   
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ему про это ермак сказал,

а ермаку в кремле
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у зе-команды задание такое - поругаться со всеми, с кем только можно.
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Щось в Краматорську чи Слов'янську нікого не вбивають, певне це не Донбас.
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Гонишь! Я вас пару лет убивал, остальное время трахаю рюзькоговорящих рабынь СНБО должно представить доказательства того, что коронавирус появился в результате утечки из лаборатории. Иначе можно надолго испортить отношения с Китаем, - Климкин - Цензор.НЕТ 7177
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а что у этого долбо...ба есть мозги об этом подумать?
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Неа. Он же сам всем признался, что он не думает. И не умеет думать. За него думают Беня, Авак, Ермак, Трумп и конечно же Пуй Лох Утин.
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+ 100 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"ЗЕльоная пустота"
В. Пелевин
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В КУСТАХ случайно оказался институт вирусологии - жто разве не доказательство?
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Вы серьезно верите что свиной грип от свиней, а птичий- от кур?
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София, разница между нами заключается в том что у тебя отсутствие знаний заменяется верой.
А я не верю, я знаю.
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И во чтот Вы верите?

ЧТО свиной грип от свиней? А кто это видел ?
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Не так - не верой, а самоубеждением/самомнением.
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Какие доказательства?? Зеленое стадо слова такого не знает.....оно ляпнуло абы ляпнуть...
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Клімкін ще не вернувся в рідний Курськ? По ходу Петро ще підсипає інколи дюшесок )
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Якщо він сказав це з Курська, це щось міняє?
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думка етнічного расєяніна нікого не хвилює
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Тобто ви підтримуєте, коли посадові особи України ляпають язиком без доказів?
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После того, как упоротыша похоронят, на месте фотки
СНБО должно представить доказательства того, что коронавирус появился в результате утечки из лаборатории. Иначе можно надолго испортить отношения с Китаем, - Климкин - Цензор.НЕТ 4264
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Климкин правий, обвинуватити таку країну як Китай треба мати докази, все таки Данилов посадова особа.
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просто Климкин знает что такое дипломатия. А Данилов со своей тупой рожей не имеет понятия ни о чем...
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Тут справа навіть не в дипломатії, просто люди відвикли відповідати за свої слова, я зрозумів би Данилова, якби він був блогером, що звикли ляпати язиком.
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Брехав, ви самі ляжете під московитів, ви ж забули скільки литвинів вбила Москва, як москалі у ваших церквах робили арсенали і підривали для веселухи.
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Може тому Данілову треба нагадати,що він вже давно не мер Луганська.Що перднути ротом і забути вже не вийде....
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А они разве думают, что говорят? Превратили страну в 95 квартал.
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В его словах есть Доля истині. Привікли болтать , все что вздумается . Как говорится за Базар совсем не Отвечает. Посмотрим Что он Ответит , если у его есть правдивая информация , а не Та которую россияни Подкинули , - чтобі Китай дал по самое Нихачу.
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Что ты "посмотреть" собрался? Ни у кого такой информации нет а у Данилова вдруг раз и есть? Наивняк.
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Якось дивно що в цьому не звинуватили Марусю Звіробій або тих кому шиють убивство Павла Шеремета .
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Они стараются всеми силами посорить Украину и с Америкой(дэбилка бенидиктова дело против Байдена открывает),вот и с Китаем ,чтобы загнать в стойло *****
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Клімкін ще не вернувся в рідний Курськ? По ходу Петро ще підсипає інколи дюшесок )
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Климкин прав, обвинять другую страну без всяких доказательств глупо. Тем более другие страны у которых разведка намного круче ничего такого не заявляют.
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Або це було сказано умисне, і розраховано саме на таку реакцію Китаю.
Бо на відміну від дипломатії Порошенка, який будував чіткий проукраїнський фронт держав, залучаючи друзів, для захисту від россіі, у нинішньої влади, якісь мутні пріорітети.
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воістину - часто мовчання золото СНБО должно представить доказательства того, что коронавирус появился в результате утечки из лаборатории. Иначе можно надолго испортить отношения с Китаем, - Климкин - Цензор.НЕТ 2913, той лУганський дЄбіл вже організував " сумісні" патрулювання..., можливо в перше він піде із своїм зЄ-хЕніем ...
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Климкин, скорей звони в ЦК Компартии Китая с жалобой на Зеленского шо у соевых корыто отобрали...
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Видите ли ..сир!, отношения бывают разными, черными, белыми, и ...немножко красными.
Нук к слову кольцо вверху на фреске в Египте, где фараоны в руках держат невысоких серых обозначает гравитационную линзу и нивкоем случае не Солнце. Алярм! это лет четыре тысячи назад, на манускрипте Войнича оная же линза обозначена как собственность маленьких зелёных уже 1600 году..Улавливает разницу и наличие собственности???
Из этого следует вывод, что некто Осирис и некто Ра были в прошлом чуть ли не друзьями....или как минимум использовали совместно одну и ту же технологию.
Но!!! Затем отношения стали разными....с фатальными последствиями. Вот почему, прежде чем заявлять, что есть лаборатория, надо ещё понимать реальные возможности этой лаборатории....потому как отношения становятся разными.
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Так он специально это говорит что бы испортить отношение с Китаем.
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