 СНБО должно представить доказательства того, что коронавирус появился в результате утечки из лаборатории. Иначе можно надолго испортить отношения с Китаем, - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Климкин отметил: "СНБО должно срочно предоставить исчерпывающие позицию или разъяснения по утверждению своего секретаря об утечке коронавируса из лаборатории в Ухани. Иначе можно отношения с Китаем на многие годы вперед испортить основания. Китай это никогда не забудет".
а ермаку в кремле
"ЗЕльоная пустота"
В. Пелевин
А я не верю, я знаю.
ЧТО свиной грип от свиней? А кто это видел ?
Бо на відміну від дипломатії Порошенка, який будував чіткий проукраїнський фронт держав, залучаючи друзів, для захисту від россіі, у нинішньої влади, якісь мутні пріорітети.
Нук к слову кольцо вверху на фреске в Египте, где фараоны в руках держат невысоких серых обозначает гравитационную линзу и нивкоем случае не Солнце. Алярм! это лет четыре тысячи назад, на манускрипте Войнича оная же линза обозначена как собственность маленьких зелёных уже 1600 году..Улавливает разницу и наличие собственности???
Из этого следует вывод, что некто Осирис и некто Ра были в прошлом чуть ли не друзьями....или как минимум использовали совместно одну и ту же технологию.
Но!!! Затем отношения стали разными....с фатальными последствиями. Вот почему, прежде чем заявлять, что есть лаборатория, надо ещё понимать реальные возможности этой лаборатории....потому как отношения становятся разными.