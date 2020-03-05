 СНБО должно представить доказательства того, что коронавирус появился в результате утечки из лаборатории. Иначе можно надолго испортить отношения с Китаем, - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Климкин отметил: "СНБО должно срочно предоставить исчерпывающие позицию или разъяснения по утверждению своего секретаря об утечке коронавируса из лаборатории в Ухани. Иначе можно отношения с Китаем на многие годы вперед испортить основания. Китай это никогда не забудет".

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