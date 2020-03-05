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 Политика Украины
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Все про:правоохранительные органы (1065) прокуратура (3879) ГБР (1023) Венедиктова (54) Офис генерального прокурора (139)

 Офис генпрокурора опроверг слова Венедиктовой о неназначении прокуроров по 1 272 производствам ГБР

Офис генерального прокурора опроверг заявление и.о. директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой о неназначении прокуроров на более чем 1,2 тыс. уголовных производств.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.

"Офис генерального прокурора считает необходимым сообщить, что информация, озвученная и.о. директора ГБР Ириной Венедиктовой на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 4 марта 2020 года о якобы не назначении прокуроров в более чем тысяче уголовных производств, которые расследуются следователями Государственного бюро расследований, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отмечают, что причиной возникшей проблемы является несвоевременное направление следователями территориальных управлений ГБР в органы прокуратуры сообщений о начале досудебного расследование, а также ненадлежащее определение руководителями ГБР руководителя органа прокуратуры – так, вместо региональной прокуратуры безосновательно определяется Офис генерального прокурора.

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"В результате руководители региональных прокуратур (в силу технических особенностей ЕРДР) даже не видят этих производств, а поэтому происходят определенные задержки с назначением прокуроров. Это происходит даже несмотря на то, что в ГБР неоднократно направлялись письма о порядке направления уведомлений о начале досудебных расследований для определения прокуроров в указанных производствах", - заявляют в ОГП.

В Офисе генпрокурора считают, что эти обстоятельства не причинили никакого вреда ни в одном из уголовных производств и не повлияли на процесс сбора доказательств в них.

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Напоминаем, на заседании Верховной Рады 4 марта Венедиктова обвинила Офис генпрокурора в том, что по 1 272 производствам ГБР не назначены процессуальные руководители.

Источник: https://censor.net.ua/n3179754
 
 
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Вообще не могу понять, чего такие обсуждения всей этой кадровой кутерьмы. Из мышиной возни сделали бурю в стакане.
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Бенедиктова просто очередной раз 314дит
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Ну вот, сразу и прокуроры нашлись и дела пошли. Зеленский правильный толчек дал.
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Гончарерко вчора дав толчка ***********, той і почав щось творити.
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Если вам больше нравится слово "пинок", я не возражаю.
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